Пять типов сна: что они говорят о нашем здоровье

Наш сон — это зеркало, отражающее не только усталость, но и общее состояние организма. Учёные всё чаще говорят, что-то, как мы спим, напрямую связано с когнитивными способностями, уровнем стресса, психическим здоровьем и даже работой сердца. Недавнее исследование Университета Конкордия (Монреаль, Канада) показало, что существует пять основных типов сна, и каждый из них по-своему влияет на мозг и поведение человека.
Чтобы рассмотреть сон не с одной стороны, как в прежних исследованиях (например, только по его продолжительности), команда под руководством Валерии Кебец проанализировала целых семь факторов сна — от удовлетворённости качеством до частоты использования снотворных. Затем они сопоставили эти данные со 118 другими параметрами, включая когнитивные способности, психическое состояние и даже употребление психоактивных веществ.
Для анализа использовались тесты на память, анкеты, а также сканирование мозга. В выборку вошли 770 здоровых взрослых людей в возрасте от 22 до 36 лет из США.
"Сон играет ключевую роль в ощущении благополучия и связан с когнитивными способностями, физическим и психическим здоровьем, употреблением психоактивных веществ — со многими аспектами вашей жизнедеятельности", — отметила исследователь Валерия Кебец.
Учёные выделили пять разных типов сна, каждый из которых имеет свои особенности и возможные риски.
Нарушенный сон и тревожность.
Этот тип характеризуется трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и общей неудовлетворённостью сном. Люди из этой группы чаще сообщали о симптомах депрессии, тревожности, раздражительности и стрессе. Сканирование мозга показало снижение взаимодействия между сетями, отвечающими за внимание и внутреннюю рефлексию, что может объяснять их склонность к зацикливанию на мыслях.
Психическое напряжение без проблем со сном.
Вторая группа имела нормальный сон, но проявляла признаки ухудшения психического здоровья, особенно невнимательность и эмоциональную нестабильность. Исследователи предположили, что такие люди обладают устойчивостью к нарушениям сна — их психическое состояние не влияет на качество отдыха.
Зависимость от снотворных.
Этот профиль объединяет людей, часто прибегающих к медикаментозным или травяным средствам для сна. При этом у них наблюдались снижение памяти и способности распознавать эмоции, что коррелировало с низкой активностью областей мозга, отвечающих за зрение и эмоции.
Хронический недосып.
Менее семи часов сна в сутки приводят к ухудшению внимания, снижению скорости реакции и трудностям в эмоциональной обработке. Этот тип сна также ассоциировался с более агрессивным поведением и усилением связей между нейронными сетями — типичным признаком недосыпания.
Фрагментированный сон.
Люди из этой категории часто просыпаются ночью. Это связано с ухудшением рабочей памяти, речевых функций и повышением тревожности. Часто такие участники имели и другие признаки неблагополучия — от раздражительности до повышенного употребления стимуляторов.
|Профиль
|Особенности сна
|Влияние на мозг
|Поведенческие последствия
|1
|Нарушенный, тревожный сон
|Снижение связи сетей внимания и саморефлексии
|Стресс, раздражительность
|2
|Нормальный сон при ухудшении психики
|Нет изменений в мозге
|Невнимательность
|3
|Приём снотворных
|Снижение активности зон памяти и эмоций
|Ослабление памяти
|4
|Менее 7 часов сна
|Усиленные нейронные связи
|Агрессивность, вялость
|5
|Частые пробуждения
|Снижение работы речевых центров
|Тревожность, усталость
Создайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — даже в выходные.
Ограничьте гаджеты. Синий свет экрана снижает выработку мелатонина.
Не злоупотребляйте снотворным. Лучше заменить его натуральными средствами — например, чаем с мелиссой или ароматерапией.
Следите за температурой. Оптимальная для сна — около 18 °C.
Добавьте физическую активность. Йога или вечерняя прогулка помогут снизить уровень кортизола.
Эти простые шаги постепенно переводят сон из состояния хаоса в устойчивую привычку.
Ошибка: Принимать снотворные ежедневно.
Последствие: Снижение когнитивных функций и зависимости.
Альтернатива: Использовать безопасные добавки — магний, L-теанин, растительные чаи.
Ошибка: Ложиться после полуночи.
Последствие: Нарушение циркадных ритмов.
Альтернатива: Придерживаться режима "сон с 23:00 до 7:00".
Ошибка: Спать днём более часа.
Последствие: Сбои ночного цикла сна.
Альтернатива: Короткий дневной отдых (20-30 минут).
Если вы не можете заснуть раньше полуночи, это не всегда плохо. Современные исследования показывают, что хронотипы ("совы" и "жаворонки") формируются генетически. Главное — не бороться с природой, а адаптировать график под себя: утренний свет, физическая активность до обеда и ограничение кофеина после 15:00 помогут скорректировать биоритмы.
|Тип сна
|Плюсы
|Минусы
|Короткий (до 6 ч)
|Больше времени в сутках, чувство бодрости у части людей
|Повышенный риск болезней сердца, агрессия, слабая концентрация
|Долгий (8-9 ч)
|Улучшение памяти, лучшее восстановление
|Мигрени, ощущение усталости, нарушение метаболизма
Психологи отмечают, что сон — не только физиологическая потребность, но и форма эмоциональной регуляции. При тревоге человек чаще просыпается ночью, а при депрессии наоборот — спит дольше, но не чувствует отдыха. Поэтому качество сна напрямую отражает психическое состояние.
Люди, спящие менее 5 часов, в два раза чаще совершают ошибки на работе.
Аромат лаванды способен сократить время засыпания на 15 %.
Один день без сна снижает скорость реакции так же, как 0,8 ‰ алкоголя в крови.
Как понять, что мой сон здоровый?
Если вы засыпаете в течение 15-20 минут, не просыпаетесь часто ночью и чувствуете бодрость утром — всё в порядке.
Стоит ли использовать фитнес-браслеты для контроля сна?
Да, но с оговоркой: они фиксируют лишь поверхностные показатели. Главное — ваше самочувствие, а не цифры.
Как восстановить сон после стрессового периода?
Создайте "гигиену сна": регулярный график, спокойные вечера без экранов, расслабляющий душ и проветривайте спальню.
Миф: Чем больше спишь, тем лучше.
Правда: Избыточный сон (более 9 часов) может быть симптомом депрессии или проблем с щитовидкой.
Миф: Снотворные полностью безопасны.
Правда: Даже травяные препараты при постоянном употреблении влияют на память и эмоциональный фон.
Миф: Недосып можно "отоспать" в выходные.
Правда: Организм не компенсирует хронический дефицит сна за пару ночей — нужен постоянный режим.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.