Пять типов сна: что они говорят о нашем здоровье

Наука

Наш сон — это зеркало, отражающее не только усталость, но и общее состояние организма. Учёные всё чаще говорят, что-то, как мы спим, напрямую связано с когнитивными способностями, уровнем стресса, психическим здоровьем и даже работой сердца. Недавнее исследование Университета Конкордия (Монреаль, Канада) показало, что существует пять основных типов сна, и каждый из них по-своему влияет на мозг и поведение человека.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Как исследовали сон

Чтобы рассмотреть сон не с одной стороны, как в прежних исследованиях (например, только по его продолжительности), команда под руководством Валерии Кебец проанализировала целых семь факторов сна — от удовлетворённости качеством до частоты использования снотворных. Затем они сопоставили эти данные со 118 другими параметрами, включая когнитивные способности, психическое состояние и даже употребление психоактивных веществ.

Для анализа использовались тесты на память, анкеты, а также сканирование мозга. В выборку вошли 770 здоровых взрослых людей в возрасте от 22 до 36 лет из США.

"Сон играет ключевую роль в ощущении благополучия и связан с когнитивными способностями, физическим и психическим здоровьем, употреблением психоактивных веществ — со многими аспектами вашей жизнедеятельности", — отметила исследователь Валерия Кебец.

Пять профилей сна

Учёные выделили пять разных типов сна, каждый из которых имеет свои особенности и возможные риски.

  1. Нарушенный сон и тревожность.
    Этот тип характеризуется трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и общей неудовлетворённостью сном. Люди из этой группы чаще сообщали о симптомах депрессии, тревожности, раздражительности и стрессе. Сканирование мозга показало снижение взаимодействия между сетями, отвечающими за внимание и внутреннюю рефлексию, что может объяснять их склонность к зацикливанию на мыслях.

  2. Психическое напряжение без проблем со сном.
    Вторая группа имела нормальный сон, но проявляла признаки ухудшения психического здоровья, особенно невнимательность и эмоциональную нестабильность. Исследователи предположили, что такие люди обладают устойчивостью к нарушениям сна — их психическое состояние не влияет на качество отдыха.

  3. Зависимость от снотворных.
    Этот профиль объединяет людей, часто прибегающих к медикаментозным или травяным средствам для сна. При этом у них наблюдались снижение памяти и способности распознавать эмоции, что коррелировало с низкой активностью областей мозга, отвечающих за зрение и эмоции.

  4. Хронический недосып.
    Менее семи часов сна в сутки приводят к ухудшению внимания, снижению скорости реакции и трудностям в эмоциональной обработке. Этот тип сна также ассоциировался с более агрессивным поведением и усилением связей между нейронными сетями — типичным признаком недосыпания.

  5. Фрагментированный сон.
    Люди из этой категории часто просыпаются ночью. Это связано с ухудшением рабочей памяти, речевых функций и повышением тревожности. Часто такие участники имели и другие признаки неблагополучия — от раздражительности до повышенного употребления стимуляторов.

Сравнение профилей сна

Профиль Особенности сна Влияние на мозг Поведенческие последствия
1 Нарушенный, тревожный сон Снижение связи сетей внимания и саморефлексии Стресс, раздражительность
2 Нормальный сон при ухудшении психики Нет изменений в мозге Невнимательность
3 Приём снотворных Снижение активности зон памяти и эмоций Ослабление памяти
4 Менее 7 часов сна Усиленные нейронные связи Агрессивность, вялость
5 Частые пробуждения Снижение работы речевых центров Тревожность, усталость

Советы шаг за шагом: как улучшить свой сон

  1. Создайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — даже в выходные.

  2. Ограничьте гаджеты. Синий свет экрана снижает выработку мелатонина.

  3. Не злоупотребляйте снотворным. Лучше заменить его натуральными средствами — например, чаем с мелиссой или ароматерапией.

  4. Следите за температурой. Оптимальная для сна — около 18 °C.

  5. Добавьте физическую активность. Йога или вечерняя прогулка помогут снизить уровень кортизола.

Эти простые шаги постепенно переводят сон из состояния хаоса в устойчивую привычку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Принимать снотворные ежедневно.
    Последствие: Снижение когнитивных функций и зависимости.
    Альтернатива: Использовать безопасные добавки — магний, L-теанин, растительные чаи.

  • Ошибка: Ложиться после полуночи.
    Последствие: Нарушение циркадных ритмов.
    Альтернатива: Придерживаться режима "сон с 23:00 до 7:00".

  • Ошибка: Спать днём более часа.
    Последствие: Сбои ночного цикла сна.
    Альтернатива: Короткий дневной отдых (20-30 минут).

А что если вы всё же "совы"?

Если вы не можете заснуть раньше полуночи, это не всегда плохо. Современные исследования показывают, что хронотипы ("совы" и "жаворонки") формируются генетически. Главное — не бороться с природой, а адаптировать график под себя: утренний свет, физическая активность до обеда и ограничение кофеина после 15:00 помогут скорректировать биоритмы.

Плюсы и минусы короткого и долгого сна

Тип сна Плюсы Минусы
Короткий (до 6 ч) Больше времени в сутках, чувство бодрости у части людей Повышенный риск болезней сердца, агрессия, слабая концентрация
Долгий (8-9 ч) Улучшение памяти, лучшее восстановление Мигрени, ощущение усталости, нарушение метаболизма

Сон и психология

Психологи отмечают, что сон — не только физиологическая потребность, но и форма эмоциональной регуляции. При тревоге человек чаще просыпается ночью, а при депрессии наоборот — спит дольше, но не чувствует отдыха. Поэтому качество сна напрямую отражает психическое состояние.

3 интересных факта

  1. Люди, спящие менее 5 часов, в два раза чаще совершают ошибки на работе.

  2. Аромат лаванды способен сократить время засыпания на 15 %.

  3. Один день без сна снижает скорость реакции так же, как 0,8 ‰ алкоголя в крови.

FAQ

Как понять, что мой сон здоровый?
Если вы засыпаете в течение 15-20 минут, не просыпаетесь часто ночью и чувствуете бодрость утром — всё в порядке.

Стоит ли использовать фитнес-браслеты для контроля сна?
Да, но с оговоркой: они фиксируют лишь поверхностные показатели. Главное — ваше самочувствие, а не цифры.

Как восстановить сон после стрессового периода?
Создайте "гигиену сна": регулярный график, спокойные вечера без экранов, расслабляющий душ и проветривайте спальню.

Мифы и правда о сне

Миф: Чем больше спишь, тем лучше.
Правда: Избыточный сон (более 9 часов) может быть симптомом депрессии или проблем с щитовидкой.

Миф: Снотворные полностью безопасны.
Правда: Даже травяные препараты при постоянном употреблении влияют на память и эмоциональный фон.

Миф: Недосып можно "отоспать" в выходные.
Правда: Организм не компенсирует хронический дефицит сна за пару ночей — нужен постоянный режим.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
