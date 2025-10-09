Миллер ошарашил заявлением: Россию ждет леденящий сюрприз этой зимой

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по долгосрочным прогнозам в ближайшие месяцы Европу и Россию может ожидать аномально холодная зима - редкое явление, которое, по его словам, повторяется примерно раз в 20 лет. Такое заявление он сделал во время Петербургского международного газового форума.

"Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима", — подчеркнул Алексей Миллер.

Что означает "аномально холодная зима"

По словам главы энергетического концерна, в рамках двадцатилетнего климатического цикла именно ближайшая зима может стать одной из самых морозных за последние десятилетия. В отдельных регионах, включая всю европейскую часть России — от Мурманска до Краснодарского края, — температура может опускаться до -25 °C.

Миллер также отметил, что наступление аномально холодных сезонов не зависит от характера предыдущих зим: даже если она была тёплой или бесснежной, следующая может оказаться резко противоположной, пишет ТАСС.

Первые признаки грядущих холодов

Синоптики уже фиксируют ранние проявления зимы. По данным Гидрометцентра России, на 9 октября около 60 % территории страны покрыто снегом. В Якутии высота снежного покрова достигает 13-18 сантиметров, а почти весь Дальневосточный федеральный округ уже полностью оказался под снегом.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такие показатели нетипичны для начала октября и могут служить дополнительным подтверждением того, что холодная погода установится раньше обычного.

Возможные последствия

Аномально морозная зима может оказать влияние на энергетику, транспорт и сельское хозяйство. Резкое понижение температуры повысит спрос на газ и электроэнергию, а также увеличит нагрузку на коммунальные сети.

Метеорологи предупреждают, что подобные периоды сопровождаются частыми снегопадами, метелями и перепадами давления, что потребует готовности и от коммунальных служб, и от жителей.

Что ожидают эксперты

Климатологи подчёркивают, что подобные прогнозы требуют осторожности: долгосрочные модели дают лишь вероятностную оценку, а окончательный характер зимы определят процессы в атмосфере и океане в ближайшие недели. Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что Россия действительно вступает в фазу повышенной зимней активности.