Вспышка М2.0: Солнце готовится удивить Землю — чего ждать

На Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это одно из самых мощных явлений последних недель: его зарегистрировали около 15:30 по московскому времени, присвоив балл М2.0.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечная вспышка

Утром того же дня, в 8:17, наблюдалась менее интенсивная вспышка — С1.7, но именно вторая оказалась значимой для учёных. Такие события указывают на активные процессы в солнечной атмосфере и нередко предшествуют магнитным бурям на Земле.

"За сентябрь индекс солнечной активности резко вырос. Это может говорить об изменениях в структуре солнечного цикла и предвосхищать редкое событие — второй пик активности в рамках одного цикла", — отметил руководитель лаборатории Сергей Богачев, которого цитирует РИА Новости.

Что это значит для Земли

Солнечные вспышки сопровождаются выбросами заряженных частиц, которые достигают земной магнитосферы через 1-3 дня. Когда поток оказывается достаточно мощным, он может вызвать магнитные бури.

Подобные явления способны привести к перебоям в работе коротковолновой связи и навигационных систем, а также к колебаниям напряжения в энергетических сетях. В истории зафиксированы случаи, когда сильные вспышки приводили к временным отключениям электричества в отдельных регионах.

Возможные последствия

Ученые отмечают, что магнитные бури влияют не только на технику, но и на живые организмы. Известно, что птицы и животные, использующие магнитные поля для ориентации, во время таких событий могут сбиваться с маршрута.

Некоторые исследователи также связывают геомагнитные возмущения с изменениями самочувствия у людей — головной болью, бессонницей и усталостью. Однако однозначных научных доказательств этой связи пока нет.

Не только угрозы, но и красота

Повышенная солнечная активность имеет и приятную сторону: во время бурь увеличивается вероятность появления полярных сияний даже в регионах, где их обычно не видно. Если прогноз оправдается, жители средней полосы России смогут наблюдать редкое зрелище уже в ближайшие дни.