Тайна общего предка раскрыта: учёные рассказали, от кого на самом деле произошёл человек и когда

8:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Фраза "человек произошёл от обезьяны" — одно из самых популярных, но и самых искажённых толкований теории эволюции. Сам Чарльз Дарвин никогда не утверждал этого напрямую. Согласно современным научным данным, человек не просто "вышел" из обезьяны, а сам является частью подотряда обезьян — представителей приматов, с которыми нас связывает общий предок. О том, как на самом деле выглядел путь человеческой эволюции, рассказал профессор, биолог и главный научный сотрудник Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Сергей Васильев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Эволюция человека в музее

Дарвин и миф о происхождении человека

Теория естественного отбора, предложенная Дарвином в 1859 году, объяснила развитие живых существ через отбор наиболее приспособленных форм. Но, как подчёркивает учёный, Дарвин никогда не писал, что человек произошёл от современной обезьяны. В своей работе "Происхождение человека и половой отбор" (1871) он лишь доказывал животное происхождение человека и указывал на сходство анатомии, эмбрионального развития и поведения с другими приматами.

"Дарвин доказал, что все живые существа эволюционировали путём естественного отбора. Он не писал, что человек произошёл от обезьяны, а утверждал, что имеет животное происхождение", — отметил главный научный сотрудник ИЭА РАН Сергей Васильев.

Учёный объясняет: на ранних стадиях эмбрионального развития человек действительно проходит фазы, схожие с эволюционными этапами живых существ. Первые недели зародыш развивается "как рыба", а позже приобретает черты млекопитающего. Наличие рудиментов — вроде хвостовых позвонков или многососковости — служит напоминанием о нашем животном прошлом.

От анатомии к эволюции: доказательства общего предка

Понимание сходства человека и обезьяны существовало задолго до Дарвина. Древнеримский врач Гален создавал анатомический атлас человека, исследуя строение обезьян. Эти труды использовались в медицине более тысячи лет, пока в эпоху Возрождения Андрей Везалий не составил новый атлас уже на основе человеческих тел.

"Атласы Галена и Везалия доказали, что строение обезьян и человека почти одинаково — различия касаются лишь мелких деталей", — пояснил Сергей Васильев.

Фактически между человеком и другими приматами нет чёткой линии раздела: мы не "произошли от них", а являемся одной из ветвей того же эволюционного древа.

Недостающее звено найдено

Долгое время человечество искало так называемое "недостающее звено" — переходную форму между обезьяной и человеком. Однако в конце XX века наука получила убедительные ответы: были обнаружены останки ранних австралопитеков, ставших промежуточным звеном.

"Сегодня у нас не одно переходное звено, а целая серия форм. Известно около 4000 останков древних предков человека — от австралопитековых до Homo habilis", — уточнил Сергей Васильев.

Эти находки показали, что эволюция шла не по прямой линии, а напоминала разветвлённое древо. Некоторые виды вымирали, другие — продолжали развиваться, адаптируясь к среде.

Кто был первым человеком

Первые представители рода Homo — это человек умелый (Homo habilis), живший около двух миллионов лет назад. Он уже обладал более развитым мозгом (около 600 куб. см против 500 у австралопитеков), использовал простейшие орудия труда и был всеядным.

"Первый человек произошёл от австралопитеков. Всё, что до отметки 600 кубических сантиметров объёма мозга — обезьяны, всё, что после — люди", — пояснил учёный.

Дальнейшие этапы эволюции выглядели так:

Homo habilis (человек умелый) →

Homo erectus (человек прямоходящий) →

Homo sapiens (человек разумный).

Современные люди относятся к виду Homo sapiens, произошедшему от афарского австралопитека. Наши пути с шимпанзе разошлись около 7 миллионов лет назад, в конце эпохи миоцена, что подтверждается генетическими и палеонтологическими данными.

Что отличает человека от австралопитеков

Учёные выделяют ряд признаков, ставших "мозговым Рубиконом" между человеком и его предками:

увеличение объёма мозга и развитие лобных долей;

строение кисти, приспособленное к точным движениям;

формирование членораздельной речи;

прямохождение и способность изготавливать орудия труда.

Интересно, что некоторые массивные австралопитеки были вегетарианцами и жили параллельно с ранними людьми, но их эволюционная ветвь не получила развития.

Почему человек — тоже обезьяна

С точки зрения современной биологии, люди принадлежат к отряду приматов, подотряду обезьян. Мы не "потомки" существующих обезьян, но наши линии — родственные ветви одного древнего древа. Поэтому выражение "человек произошёл от обезьяны" некорректно: правильнее говорить, что человек — один из видов обезьян, произошедших от общего предка.

"Проблема в том, что мы — обезьяны. Мы относимся к подотряду обезьян, и говорить, что человек "не от обезьяны”, неправильно", — подчеркнул Сергей Васильев.

А что, если эволюция продолжится

Современные биологи не исключают, что процесс эволюции человека не завершён. Генетические изменения, климатические факторы и развитие технологий могут со временем изменить физические и когнитивные характеристики Homo sapiens. Однако эти процессы займут десятки тысяч лет.

Таблица "Родословная человека"

Этап Вид Примерное время существования Ключевые особенности Общий предок с приматами - ~7 млн лет назад Разделение эволюционных ветвей Австралопитеки Australopithecus 4-2 млн лет назад Прямохождение, небольшой мозг Человек умелый Homo habilis 2 млн лет назад Орудия труда, рост мозга Человек прямоходящий Homo erectus 1,5 млн лет назад Дальние миграции, огонь Человек разумный Homo sapiens ~200 тыс. лет назад — наст. время Развитая речь, культура, технологии

FAQ

Произошёл ли человек от шимпанзе?

Нет. У человека и шимпанзе общий предок, живший примерно 7 млн лет назад.

Существует ли "недостающее звено"?

Нет необходимости искать одно звено — найдено множество переходных форм, включая австралопитеков и Homo habilis.

Означает ли эволюция, что человек совершенен?

Нет. Эволюция не стремится к совершенству — она лишь помогает виду выжить и адаптироваться.

Мифы и правда

Миф: Дарвин утверждал, что человек произошёл от обезьяны.

Правда: он писал о животном происхождении человека и общих признаках с приматами.

Правда: он писал о животном происхождении человека и общих признаках с приматами. Миф: человек стоит отдельно от природы.

Правда: биологически человек — часть животного мира, один из видов приматов.

Правда: биологически человек — часть животного мира, один из видов приматов. Миф: учёные до сих пор не знают, от кого произошёл человек.

Правда: найдено множество переходных форм, и цепочка эволюции изучена детально.

Современная наука доказала: человек и обезьяны — не противоположности, а родственные виды, происходящие от общего предка. Теория Дарвина не утверждала, что человек "вышел из обезьяны" — она показала, что мы являемся частью единого эволюционного процесса, связанного с другими живыми существами на планете.