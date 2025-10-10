Боги требуют расплаты: из проклятой гробницы фараонов исчез артефакт, который нельзя было трогать

В Египте вновь вспыхнул скандал, связанный с исчезновением древних артефактов. Из знаменитого некрополя Саккара, расположенного неподалёку от Каира, при загадочных обстоятельствах пропал 4000-летний рельеф, изображающий древнеегипетский календарь. Но тревогу вызывает не только потеря — гробница, из которой исчезла находка, сама по себе окутана мистикой. Её стены украшены предупреждением о "божественном наказании" для тех, кто осмелится осквернить захоронение.

Пропажа в сердце некрополя

Как сообщили египетские СМИ, известняковый рельеф был вырезан из стены гробницы Хентики, находящейся в древнем некрополе Саккара — одном из самых богатых археологических комплексов Египта.

По данным издания Cairo24, исчезновение заметила британская археологическая миссия, работавшая на объекте, ещё в мае. Однако официальное заявление об утрате прозвучало только спустя несколько месяцев — в октябре.

Министерство туризма и древностей Египта подтвердило факт пропажи и создало специальный комитет, который займётся полным пересмотром инвентаря гробницы. Расследование уже начато, и власти не исключают вмешательства третьих лиц.

"Мы рассматриваем все версии — от кражи до ошибок учёных при учёте находок. Каждая деталь будет проверена", — сообщил представитель министерства.

Уникальная картина древнего календаря

Исчезнувший рельеф, по оценкам археологов, представлял исключительную научную ценность. Он изображал древнеегипетский календарь, разделяющий год на три больших сезона:

Размер плиты составлял около 40 на 60 сантиметров, и, по словам египтологов, она была одной из лучших сохранившихся иллюстраций древнего представления о циклах природы.

"Это был своеобразный "календарь жизни” египтян, отражающий ритм их цивилизации, зависимой от Нила", — пояснил египтолог Гарри Джеймс, один из первых исследователей гробницы Хентики.

Гробница с проклятием

Гробница Хентики известна не только своим возрастом, но и необычной деталью — проклятием, высеченным на фасаде. Оно предупреждало грабителей и непрошеных гостей о возмездии богов.

"Тот, кто войдёт сюда без дозволения, лишится не только жизни, но и загробного покоя", — гласила одна из надписей.

Такое предостережение встречается крайне редко в архитектуре мастаб — прямоугольных надземных гробниц, характерных для эпохи Древнего царства. Археологи считают, что подобные тексты служили не просто угрозой, а своеобразной "страховкой" души усопшего от вмешательства живых.

Гробница датируется шестой династией (примерно 2700-2200 гг. до н. э.) и была открыта британскими археологами ещё в 1950-х годах. С тех пор она оставалась относительно нетронутой. Последний раз вход в неё открывался в 2019 году для реставрационных работ.

Проклятие снова сработало

История исчезновения древнего рельефа обрела оттенок мистики: местные жители уже окрестили произошедшее "возвращением проклятия". В социальных сетях пользователи шутят — или, наоборот, предупреждают — что те, кто тронул стену гробницы, навлекли на себя беду.

Археологи, конечно, настроены скептически. Но даже они признают: совпадения настораживают. За последние месяцы Египет столкнулся сразу с несколькими громкими кражами древностей.

Золото, которое исчезло

Менее месяца назад Министерство туризма и древностей подтвердило, что из египетского музея был украден 3000-летний золотой браслет, принадлежавший фараону Аменемопе.

Артефакт исчез прямо из реставрационной лаборатории — и, как выяснилось позже, был переплавлен в ювелирных мастерских Каира.

Министр туризма и древностей Шериф Фати заявил: "Это не просто кража, а акт варварства. Браслет, переживший три тысячелетия, был уничтожен ради нескольких тысяч долларов".

Расследование показало, что к делу причастен реставратор музея, передавший драгоценность владельцу магазина серебряных изделий. Цепочка перепродаж завершилась в ювелирной мастерской, где браслет переплавили.

Саккара — город мёртвых и чудес

Саккара занимает особое место в египетской археологии. Это часть древнего некрополя Мемфиса, первой столицы объединённого Египта. Здесь расположены ступенчатая пирамида Джосера, усыпальницы вельмож и целые подземные комплексы эпохи Древнего и Среднего царств.

С 1979 года Саккара входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а каждый новый сезон раскопок приносит открытия. Только за последние три года здесь нашли десятки саркофагов, мумий животных и редких погребальных масок.

Именно в этом контексте исчезновение столь редкого рельефа выглядит особенно тревожно — оно ставит под угрозу доверие к археологическим миссиям и процедурам охраны наследия.

Расследование и версии

Созданная правительством комиссия по расследованию уже работает в Саккаре. По словам представителей министерства, рассматриваются три основные версии:

Профессиональная кража , организованная с участием лиц, имеющих доступ к объекту.

, организованная с участием лиц, имеющих доступ к объекту. Неучтённый вывоз артефакта во время предыдущих реставрационных работ.

артефакта во время предыдущих реставрационных работ. Ошибка документации - возможно, рельеф был перемещён для реставрации и не возвращён на место.

"Мы не исключаем, что предмет мог покинуть Египет незаконно. Для нас важно не только наказать виновных, но и вернуть рельеф на его место", — добавил представитель прокуратуры.

Почему эта история важна

Древнеегипетские артефакты часто становятся объектом нелегальной торговли. По данным Интерпола, Египет входит в пятёрку стран, откуда чаще всего вывозятся культурные ценности.

Проблема осложняется тем, что многие предметы покидают страну ещё во время законных экспедиций, а затем исчезают в частных коллекциях.

Эксперты отмечают, что пропажа рельефа из гробницы Хентики — не просто локальное ЧП, а сигнал о системных проблемах в охране древностей.

Три интересных факта

Проклятия на гробницах в Египте встречаются крайне редко. Большинство угроз разрушителям появилось лишь в эпоху позднего царства, когда участились кражи из усыпальниц.

в Египте встречаются крайне редко. Большинство угроз разрушителям появилось лишь в эпоху позднего царства, когда участились кражи из усыпальниц. Гробница Хентики уникальна тем, что объединяет элементы мастабы и ранней пирамидальной архитектуры.

Исторический контекст

Эпоха Среднего царства (около 2000 г. до н. э.) считается временем расцвета египетского искусства и бюрократии.

В этот период появились первые настенные календари и списки праздников, подобные украденному рельефу.

Сегодня около 30% находок из Саккары хранятся за пределами Египта - в музеях Лондона, Парижа и Берлина.