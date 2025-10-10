Боги требуют расплаты: из проклятой гробницы фараонов исчез артефакт, который нельзя было трогать

В Египте вновь вспыхнул скандал, связанный с исчезновением древних артефактов. Из знаменитого некрополя Саккара, расположенного неподалёку от Каира, при загадочных обстоятельствах пропал 4000-летний рельеф, изображающий древнеегипетский календарь. Но тревогу вызывает не только потеря — гробница, из которой исчезла находка, сама по себе окутана мистикой. Её стены украшены предупреждением о "божественном наказании" для тех, кто осмелится осквернить захоронение.
Как сообщили египетские СМИ, известняковый рельеф был вырезан из стены гробницы Хентики, находящейся в древнем некрополе Саккара — одном из самых богатых археологических комплексов Египта.
По данным издания Cairo24, исчезновение заметила британская археологическая миссия, работавшая на объекте, ещё в мае. Однако официальное заявление об утрате прозвучало только спустя несколько месяцев — в октябре.
Министерство туризма и древностей Египта подтвердило факт пропажи и создало специальный комитет, который займётся полным пересмотром инвентаря гробницы. Расследование уже начато, и власти не исключают вмешательства третьих лиц.
"Мы рассматриваем все версии — от кражи до ошибок учёных при учёте находок. Каждая деталь будет проверена", — сообщил представитель министерства.
Исчезнувший рельеф, по оценкам археологов, представлял исключительную научную ценность. Он изображал древнеегипетский календарь, разделяющий год на три больших сезона:
Размер плиты составлял около 40 на 60 сантиметров, и, по словам египтологов, она была одной из лучших сохранившихся иллюстраций древнего представления о циклах природы.
"Это был своеобразный "календарь жизни” египтян, отражающий ритм их цивилизации, зависимой от Нила", — пояснил египтолог Гарри Джеймс, один из первых исследователей гробницы Хентики.
Гробница Хентики известна не только своим возрастом, но и необычной деталью — проклятием, высеченным на фасаде. Оно предупреждало грабителей и непрошеных гостей о возмездии богов.
"Тот, кто войдёт сюда без дозволения, лишится не только жизни, но и загробного покоя", — гласила одна из надписей.
Такое предостережение встречается крайне редко в архитектуре мастаб — прямоугольных надземных гробниц, характерных для эпохи Древнего царства. Археологи считают, что подобные тексты служили не просто угрозой, а своеобразной "страховкой" души усопшего от вмешательства живых.
Гробница датируется шестой династией (примерно 2700-2200 гг. до н. э.) и была открыта британскими археологами ещё в 1950-х годах. С тех пор она оставалась относительно нетронутой. Последний раз вход в неё открывался в 2019 году для реставрационных работ.
История исчезновения древнего рельефа обрела оттенок мистики: местные жители уже окрестили произошедшее "возвращением проклятия". В социальных сетях пользователи шутят — или, наоборот, предупреждают — что те, кто тронул стену гробницы, навлекли на себя беду.
Археологи, конечно, настроены скептически. Но даже они признают: совпадения настораживают. За последние месяцы Египет столкнулся сразу с несколькими громкими кражами древностей.
Менее месяца назад Министерство туризма и древностей подтвердило, что из египетского музея был украден 3000-летний золотой браслет, принадлежавший фараону Аменемопе.
Артефакт исчез прямо из реставрационной лаборатории — и, как выяснилось позже, был переплавлен в ювелирных мастерских Каира.
Министр туризма и древностей Шериф Фати заявил: "Это не просто кража, а акт варварства. Браслет, переживший три тысячелетия, был уничтожен ради нескольких тысяч долларов".
Расследование показало, что к делу причастен реставратор музея, передавший драгоценность владельцу магазина серебряных изделий. Цепочка перепродаж завершилась в ювелирной мастерской, где браслет переплавили.
Саккара занимает особое место в египетской археологии. Это часть древнего некрополя Мемфиса, первой столицы объединённого Египта. Здесь расположены ступенчатая пирамида Джосера, усыпальницы вельмож и целые подземные комплексы эпохи Древнего и Среднего царств.
С 1979 года Саккара входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а каждый новый сезон раскопок приносит открытия. Только за последние три года здесь нашли десятки саркофагов, мумий животных и редких погребальных масок.
Именно в этом контексте исчезновение столь редкого рельефа выглядит особенно тревожно — оно ставит под угрозу доверие к археологическим миссиям и процедурам охраны наследия.
Созданная правительством комиссия по расследованию уже работает в Саккаре. По словам представителей министерства, рассматриваются три основные версии:
"Мы не исключаем, что предмет мог покинуть Египет незаконно. Для нас важно не только наказать виновных, но и вернуть рельеф на его место", — добавил представитель прокуратуры.
Древнеегипетские артефакты часто становятся объектом нелегальной торговли. По данным Интерпола, Египет входит в пятёрку стран, откуда чаще всего вывозятся культурные ценности.
Проблема осложняется тем, что многие предметы покидают страну ещё во время законных экспедиций, а затем исчезают в частных коллекциях.
Эксперты отмечают, что пропажа рельефа из гробницы Хентики — не просто локальное ЧП, а сигнал о системных проблемах в охране древностей.
