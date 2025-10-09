Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться

7:31
Наука

На дне древнего Рима, под грандиозными арками Колизея, пролегает путь, о котором веками знали лишь немногие. Этот туннель, скрывавший императоров от гнева толпы и позволявший им спускаться к гладиаторам перед боями, впервые стал доступен посетителям. Археологи назвали его "Пассажем Коммода" (Passaggio di Commodo) — в честь правителя, который сам обожал выходить на арену.

Колизей, или амфитеатр Флавиев
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колизей, или амфитеатр Флавиев

Потайной путь из сердца арены

Туннель проходит под Колизеем и тянется примерно на 55 метров в восточном направлении. Он был построен в конце I — начале II века н. э., предположительно при императорах Домициане и Траяне, которые активно перестраивали амфитеатр.

"Это необыкновенное место, и теперь, когда оно отреставрировано, мир наконец-то сможет его увидеть", — сказала директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Скрытый ход позволял императорам покидать арену незаметно — через потайные коридоры, ведущие к внешним кварталам Рима. Некоторые исследователи предполагают, что туннель соединялся с казармами гладиаторов Лудус Магнус или тянулся к подножию Целийского холма. Однако точное направление его окончания до сих пор остаётся загадкой — часть конструкции была уничтожена в XIX веке при прокладке канализационных труб.

Император, который сам выходил на арену

Название "Пассаж Коммода" появилось не случайно. Римский правитель Коммод (180-192 гг. н. э.), сын философа Марка Аврелия, вошёл в историю как эксцентричный и жестокий император, страстно увлечённый гладиаторскими боями.

Историк Дион Кассий писал, что Коммод лично выходил на арену, поражая диких зверей и даже сражаясь с людьми, чтобы насладиться аплодисментами толпы. Он убил в Колизее, по легенде, пять бегемотов, двух слонов, носорога и жирафа.

"Коммод считал себя воплощением Геркулеса и выходил на арену с дубиной, украшенной золотом. Но его выступления вызывали скорее ужас, чем восторг", — отмечал Кассий.

По преданию, именно в подземном проходе на него совершили покушение. Заговорщикам не удалось его убить в тот день, но вскоре император погиб в своей резиденции — его задушили в ванной.

От тайной дороги до археологического открытия

О существовании туннеля археологи знали давно. Его впервые описали исследователи XIX века, но полностью очистить и отреставрировать удалось только к 2025 году. Работы проводились под руководством специалистов Археологического парка Колизея и Министерства культуры Италии.

Под землёй сохранились фрагменты мраморной облицовки и лепные барельефы с изображениями божеств Диониса и Ариадны. На стенах заметны следы древних факелов, а в нишах — остатки каменных сидений и световых отверстий.

Инженеры установили современную подсветку, имитирующую мягкий дневной свет, который когда-то проникал сквозь вентиляционные люки. Благодаря этому посетители теперь могут увидеть туннель почти так же, как его видел Коммод.

"Мы старались сохранить подлинную атмосферу: лёгкую сырость, игру теней и ощущение тишины, которое когда-то предшествовало шуму арены", — добавила Руссо.

Археология тайных маршрутов

Подземные коридоры — неотъемлемая часть архитектуры Колизея. В римскую эпоху они соединяли арену с подземным уровнем гипогеумом, где находились лифты, клетки с животными и комнаты гладиаторов. Система позволяла выпускать зверей и бойцов прямо на арену по сигналу императора.

Туннель Коммода, вероятно, имел несколько функций:

  • переход между дворцом и ареной, защищённый от глаз публики;
  • путь для побега императора во время бунтов;
  • канал для подачи воды, использовавшийся при организации знаменитых морских сражений (наумахий).

Археологи отмечают, что подземная гидросистема Колизея и сегодня частично функционирует: во время раскопок из дренажных каналов всё ещё просачивалась вода.

Тайна направления

Исследованный участок туннеля обрывается на глубине примерно 55 метров. Дальше проход разрушен, и археологи пока не смогли проследить его продолжение.

Есть несколько версий:

  • Туннель мог вести к Лудус Магнус - тренировочному комплексу гладиаторов, расположенному в нескольких сотнях метров к востоку.
  • Некоторые полагают, что ход соединял Колизей с Домус Августи, частью дворцового комплекса на Палатинском холме.
  • Более смелая гипотеза утверждает, что туннель имел выход за городскую стену и использовался как путь бегства для императора и свиты.

Археологи планируют продолжить раскопки в 2026 году, чтобы определить, куда именно вёл загадочный коридор.

От легенды к экскурсии

После почти двух лет реставрации "Пассаж Коммода" включили в новый экскурсионный маршрут "Полный опыт Колизея" (Full Experience Ticket). С 27 октября посетители смогут проходить по подземному пути в составе небольших групп, сопровождаемых гидами.

Маршрут соединит несколько зон: арену, гипогеум, комнаты гладиаторов и потайной туннель, откуда императоры наблюдали за зрелищем.

В ближайшее время начнётся второй этап проекта — реконструкция участка, выходящего за пределы амфитеатра, где археологи надеются найти остатки соединительного коридора.

Параллели с современностью

Колизей уже не раз раскрывал новые тайны. Недавние исследования показали, что под ареной существовала целая инженерная сеть, позволявшая менять декорации и выпускать животных с помощью подъемников. Туннель Коммода стал ещё одним звеном в этом сложном механизме власти, зрелища и страха.

"Эти коридоры — немое свидетельство двойственной природы Рима. Здесь переплетались власть, страх и удовольствие. Даже император нуждался в пути, по которому можно было уйти незаметно", — отметил один из исследователей проекта.

2 интересных факта

  • Коммод был первым римским императором, который сам участвовал в гладиаторских боях — за каждый выход ему начисляли эквивалент миллиона сестерциев.
  • Греческое имя "Коммод" (Commodus) переводится как "удобный" — иронично, ведь именно "его" туннель стал самым удобным путём к спасению.

Исторический контекст

  • Колизей построен при императоре Веспасиане в 72 году н. э. и вмещал до 50 тысяч зрителей.
  • В подземных помещениях располагались 80 лифтов и сотни клеток с животными.
  • После падения Римской империи туннели использовались как хранилища, убежища и даже часовни.

Теперь, спустя почти две тысячи лет, Пассаж Коммода снова ожил — не как путь бегства, а как мост между легендами древнего Рима и современными исследователями, продолжающими открывать тайны подземного Колизея.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
