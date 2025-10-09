Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться

На дне древнего Рима, под грандиозными арками Колизея, пролегает путь, о котором веками знали лишь немногие. Этот туннель, скрывавший императоров от гнева толпы и позволявший им спускаться к гладиаторам перед боями, впервые стал доступен посетителям. Археологи назвали его "Пассажем Коммода" (Passaggio di Commodo) — в честь правителя, который сам обожал выходить на арену.
Туннель проходит под Колизеем и тянется примерно на 55 метров в восточном направлении. Он был построен в конце I — начале II века н. э., предположительно при императорах Домициане и Траяне, которые активно перестраивали амфитеатр.
"Это необыкновенное место, и теперь, когда оно отреставрировано, мир наконец-то сможет его увидеть", — сказала директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.
Скрытый ход позволял императорам покидать арену незаметно — через потайные коридоры, ведущие к внешним кварталам Рима. Некоторые исследователи предполагают, что туннель соединялся с казармами гладиаторов Лудус Магнус или тянулся к подножию Целийского холма. Однако точное направление его окончания до сих пор остаётся загадкой — часть конструкции была уничтожена в XIX веке при прокладке канализационных труб.
Название "Пассаж Коммода" появилось не случайно. Римский правитель Коммод (180-192 гг. н. э.), сын философа Марка Аврелия, вошёл в историю как эксцентричный и жестокий император, страстно увлечённый гладиаторскими боями.
Историк Дион Кассий писал, что Коммод лично выходил на арену, поражая диких зверей и даже сражаясь с людьми, чтобы насладиться аплодисментами толпы. Он убил в Колизее, по легенде, пять бегемотов, двух слонов, носорога и жирафа.
"Коммод считал себя воплощением Геркулеса и выходил на арену с дубиной, украшенной золотом. Но его выступления вызывали скорее ужас, чем восторг", — отмечал Кассий.
По преданию, именно в подземном проходе на него совершили покушение. Заговорщикам не удалось его убить в тот день, но вскоре император погиб в своей резиденции — его задушили в ванной.
О существовании туннеля археологи знали давно. Его впервые описали исследователи XIX века, но полностью очистить и отреставрировать удалось только к 2025 году. Работы проводились под руководством специалистов Археологического парка Колизея и Министерства культуры Италии.
Под землёй сохранились фрагменты мраморной облицовки и лепные барельефы с изображениями божеств Диониса и Ариадны. На стенах заметны следы древних факелов, а в нишах — остатки каменных сидений и световых отверстий.
Инженеры установили современную подсветку, имитирующую мягкий дневной свет, который когда-то проникал сквозь вентиляционные люки. Благодаря этому посетители теперь могут увидеть туннель почти так же, как его видел Коммод.
"Мы старались сохранить подлинную атмосферу: лёгкую сырость, игру теней и ощущение тишины, которое когда-то предшествовало шуму арены", — добавила Руссо.
Подземные коридоры — неотъемлемая часть архитектуры Колизея. В римскую эпоху они соединяли арену с подземным уровнем гипогеумом, где находились лифты, клетки с животными и комнаты гладиаторов. Система позволяла выпускать зверей и бойцов прямо на арену по сигналу императора.
Туннель Коммода, вероятно, имел несколько функций:
Археологи отмечают, что подземная гидросистема Колизея и сегодня частично функционирует: во время раскопок из дренажных каналов всё ещё просачивалась вода.
Исследованный участок туннеля обрывается на глубине примерно 55 метров. Дальше проход разрушен, и археологи пока не смогли проследить его продолжение.
Археологи планируют продолжить раскопки в 2026 году, чтобы определить, куда именно вёл загадочный коридор.
После почти двух лет реставрации "Пассаж Коммода" включили в новый экскурсионный маршрут "Полный опыт Колизея" (Full Experience Ticket). С 27 октября посетители смогут проходить по подземному пути в составе небольших групп, сопровождаемых гидами.
Маршрут соединит несколько зон: арену, гипогеум, комнаты гладиаторов и потайной туннель, откуда императоры наблюдали за зрелищем.
В ближайшее время начнётся второй этап проекта — реконструкция участка, выходящего за пределы амфитеатра, где археологи надеются найти остатки соединительного коридора.
Колизей уже не раз раскрывал новые тайны. Недавние исследования показали, что под ареной существовала целая инженерная сеть, позволявшая менять декорации и выпускать животных с помощью подъемников. Туннель Коммода стал ещё одним звеном в этом сложном механизме власти, зрелища и страха.
"Эти коридоры — немое свидетельство двойственной природы Рима. Здесь переплетались власть, страх и удовольствие. Даже император нуждался в пути, по которому можно было уйти незаметно", — отметил один из исследователей проекта.
Теперь, спустя почти две тысячи лет, Пассаж Коммода снова ожил — не как путь бегства, а как мост между легендами древнего Рима и современными исследователями, продолжающими открывать тайны подземного Колизея.
