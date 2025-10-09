Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете

Даже если человек решит полностью удалить все свои аккаунты и следы присутствия в сети, информация о нем может сохраниться на различных платформах и в базах данных. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отсутствует интернет

По словам специалиста, полностью удалить свои данные из интернета технически возможно, но на практике это крайне сложно.

"Для обычного человека это достаточно сложно. Технологически это возможно, но реально добиться полного удаления трудно. Гораздо эффективнее изначально не размещать в интернете избыточную информацию о себе. Человек, как правило, сам оставляет много данных — участвует в опросах, заполняет анкеты, указывает свои контакты в программах лояльности. Из этого легко составить его цифровой портрет", — пояснил Дворянский.

Эксперт подчеркнул, что пользователям стоит соблюдать "гигиену данных" и контролировать, какой объем информации они передают в сеть.

"Люди часто размещают о себе слишком много без необходимости. Лучше минимизировать личные данные, указывать только то, что действительно нужно. Это снижает риски и помогает сохранить конфиденциальность", — отметил он.

Удаление аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, по словам специалиста, частично снижает риски, поскольку уменьшает количество точек контакта, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

"Если человек не использует соцсети и мессенджеры, злоумышленникам будет сложнее до него добраться. Это не решает проблему полностью, но помогает ограничить каналы связи и снизить вероятность атак. В любом случае важно осознанно подходить к размещению информации в интернете и помнить, что цифровой след остается даже после удаления аккаунтов", — подчеркнул Дворянский.

Кроме того, он порекомендовал использовать отечественные мессенджеры — они лучше адаптированы под российские стандарты безопасности.