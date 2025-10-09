Тайна 3I/ATLAS: что скрывает межзвёздный посланник

Когда в июле астрономы впервые зарегистрировали межзвёздный объект 3I/ATLAS, его необычная траектория сразу вызвала волну обсуждений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Космический телескоп

Подобные гости посещают Солнечную систему крайне редко: первый — ʻOumuamua — прошёл мимо нас в 2017 году, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Теперь история, похоже, повторяется, но с куда более загадочным оттенком.

Когда природа ведёт себя "неестественно”

Профессор Гарварда Ави Лёб, один из самых известных специалистов по межзвёздным объектам, заявил, что вероятность "неестественного” происхождения 3I/ATLAS составляет от 30 до 40 %. В его блоге появилась запись, где он призывает научное сообщество не торопиться с выводами, но собирать максимум данных о подобных явлениях. "Мы не имеем представления о масштабах движения внеземных зондов вблизи Солнечной системы", — пишет он. — "Учитывая неопределённость, разумно рассматривать и технологические сценарии".

Эта осторожная фраза уже успела взбудоражить прессу и соцсети. Ведь Лёб — не сенсационный блогер, а респектабельный астрофизик, известный своей гипотезой о том, что ʻOumuamua мог быть фрагментом инопланетного аппарата. Теперь же он вновь намекает: природа 3I/ATLAS может оказаться технологической.

Цилиндр или игра света

Первые снимки объекта, сделанные марсоходом Perseverance, показали вытянутую цилиндрическую форму. На фотографиях с навигационной камеры объект выглядел как длинное бревно с зелёным ореолом. Снимки моментально разошлись по соцсетям — астрономы-любители увидели в них "второй ʻOumuamua”.

Однако Лёб остудил пыл энтузиастов: по его расчётам, вытянутая форма могла быть результатом длительной экспозиции камеры, которая накладывала сотни изображений, создавая иллюзию цилиндра. Он предполагает, что 3I/ATLAS всё же ближе к сферической форме, но признаёт — его размеры поражают: диаметр может превышать 45 километров.

Никель, цианид и запах технологии

Самое странное началось позже. Астрономы, использовавшие Очень Большой Телескоп (VLT) в Чили, зафиксировали, что объект выбрасывает никель - но без характерного сопровождения железа, что противоречит химическому профилю обычных комет. Более того, испарение происходит через редкий механизм — так называемый канал карбонила никеля, известный в промышленной очистке металлов, но практически не встречающийся в астрофизике.

"Это аномалия, которую трудно объяснить естественным путём", — комментирует Лёб. — "Возможно, мы наблюдаем следы технологического материала".

Исследование чилийской группы добавило ещё одно звено в загадочную цепь: 3I/ATLAS теряет никель со скоростью 5 граммов в секунду и цианид — вчетверо быстрее. Приближаясь к Солнцу, интенсивность выбросов растёт, будто некая система реагирует на тепло.

От ʻOumuamua до 3I/ATLAS: повторение загадки

История, похоже, повторяется. В 2017 году ʻOumuamua поразил учёных своей формой и ускорением — он, казалось, изменял траекторию без заметных следов выброса газа. Тогда многие предположили, что это просто фрагмент астероида, разрушенного звёздным приливом. Но Лёб увидел в этих данных нечто большее — возможное доказательство искусственного происхождения.

С тех пор он создал проект Galileo, направленный на систематический поиск межзвёздных артефактов. Команда уже установила телескопы в США и Израиле, анализирующие атмосферные и орбитальные аномалии. 3I/ATLAS стал идеальной проверкой гипотезы — и пока данные лишь подогревают интерес.

Почему это важно

Научное значение подобных наблюдений выходит далеко за пределы сенсаций. Если 3I/ATLAS действительно окажется природным телом, его анализ поможет понять химический состав межзвёздной материи и условия формирования систем за пределами Солнца. Если же хотя бы часть аномалий объясняется технологическими факторами — это станет революцией, сравнимой с открытием микробной жизни на Марсе.

Кроме того, эти наблюдения учат нас осторожности. На грани науки и философии всегда есть соблазн "увидеть разум там, где его нет”. Но история науки показывает, что именно такие грани часто приводят к настоящим открытиям — от первых предположений о бактериях до гипотез о чёрных дырах, которые сначала тоже считались "фантастикой".

Технологический троянский конь

Некоторые исследователи пошли дальше. Доктор Хорас Дрю, бывший сотрудник австралийского CSIRO, заявил, что загадочное зелёное свечение объекта может быть следствием никелевого покрытия, используемого для защиты аппаратов от радиации. "Это не комета, — пишет он, — это инженерное решение".

Лёб не исключает, что похожие интерпретации могут оказаться верными, но подчёркивает: пока что это лишь гипотеза. Впрочем, сама возможность технологического объяснения заставляет астрофизиков смотреть на космос шире — как на среду, где природа и разум могут пересекаться чаще, чем мы думаем.

FAQ: что известно о 3I/ATLAS сегодня

1. Что такое 3I/ATLAS?

Это третий зарегистрированный межзвёздный объект, вошедший в Солнечную систему. Буква "I” обозначает "interstellar” — межзвёздный.

2. Почему он вызывает такой интерес?

Из-за своего размера, формы и химического состава, нехарактерного для комет. Кроме того, он движется по необычной орбите, близкой к плоскости планет.

3. Правда ли, что он может быть искусственным?

Это одна из гипотез, выдвинутая Ави Лёбом. Пока она не подтверждена, но наблюдаемые аномалии — отсутствие железа и чистый никель — заставляют учёных рассматривать разные сценарии.

4. Что покажут новые наблюдения?

В ближайшие месяцы объект приблизится к Земле и станет видим для орбитальных зондов. Наблюдения помогут уточнить его состав и динамику.

5. Почему зелёное свечение так важно?

Оно может быть связано с выделением цианидов — характерной чертой некоторых комет, но и возможным следом технологического покрытия.

6. Есть ли угроза для Земли?

Нет. 3I/ATLAS пройдёт на расстоянии примерно 270 000 км — в 70 % дистанции до Луны.

7. Что будет дальше?

В декабре объект достигнет минимальной точки сближения, после чего покинет пределы Солнечной системы. У астрономов останется лишь архив наблюдений — и, возможно, новые вопросы о происхождении разума во Вселенной.