Учёные нашли способ лечить рак без химиотерапии — живые бактерии действуют точнее, чем скальпель

8:25
Наука

В онкологии давно привыкли опираться на иммунитет пациента: "разбудить" Т-клетки, подсветить опухоль антителами, снять тормоза контрольных точек. Но что делать, если иммунная система истощена химиотерапией или изначально ослаблена? Японская группа предложила ход в сторону: живую терапию, которая действует внутри опухоли без опоры на Т- или В-клетки. В основе — согласованная работа двух бактерий, одна из которых меняет сосуды опухоли и разрушает её ткань, а вторая удерживает процесс в рамках безопасности.

Лекарство против рака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лекарство против рака

Суть метода простыми словами

Исследователи ввели внутривенно консорциум из Proteus mirabilis (штамм A-gyo) и Rhodopseudomonas palustris (штамм UN-gyo). Внешне пара ведёт себя как "угловой нападающий и плеймейкер": A-gyo приживается в опухолевой ткани, провоцирует локальный тромбоз опухолевых сосудов и прямой онколиз, а UN-gyo регулирует поведение напарника и повышает избирательность к опухолевому микроокружению. У мышей с иммунодефицитом это дало редкий для онкологии эффект — полные ремиссии без синдрома цитокинового шторма и признаков системной токсичности.

Что именно сделали учёные

Первая смесь содержала примерно 3% A-gyo и 97% UN-gyo. Уже внутри опухоли баланс сместился почти до 99% в пользу A-gyo — ровно там, где это и нужно. Через сутки после инъекции опухоли темнели: в микрососудах появлялись тромбоциты и фибрин, а в ткани — массивные участки гибели раковых клеток. Бактерии образовывали биоплёнку; A-gyo под действием метаболитов опухоли вытягивался в "волокна", проникая всё глубже и ускоряя разрушение узла. Эффективность показана на моделях ксенотрансплантатов человека (колоректальный, яичниковый, панкреатический рак) с режимом из двух доз: малая "прайминг", затем большая "ударная".

Кто за этим стоит

Подход описан командами, где ключевую роль сыграли Сэйго Ивата (JAIST) и Эйдзиро Мияко (институт перспективных исследований, Япония) совместно с индустриальными и академическими партнёрами. A-gyo — клинически перепрофилированный штамм P. mirabilis без ключевых факторов патогенности и со сниженной подвижностью; это снижает риск системной инфекции. UN-gyo — фотосинтетическая бактерия-"регулятор", которая помогает удерживать A-gyo в границах опухоли и смягчает воспалительный фон.

Почему независимость от иммунитета — важно

Иммунотерапии зависят от состояния Т-клеточного звена. Здесь эффект сохраняется даже у животных без Т- или сразу без Т- и В-клеток. Это открывает окошко возможностей для пациентов после агрессивной химио-/лучевой терапии или с исходным иммунодефицитом, где классические ингибиторы контрольных точек и вакцины работают хуже.

Как это работает на уровне механики

  • Локальный тромбоз: сжатие кровотока, "голод" и некроз опухоли.
  • Прямой онколиз: проникновение "волокон" A-gyo в толщу узла, разрушение клеток.
  • Биоплёнка: закрепление в мишени, время на работу без системного распространения.
  • "Железный голод": бактерии активно тратят железо микроокружения, что дополнительно тормозит пролиферацию раковых клеток, чувствительных к дефициту Fe.

Сравнение

Критерий Бактериальный дуэт (A-gyo+UN-gyo) Ингибиторы PD-1/PD-L1/CTLA-4 Онколитические вирусы
Зависимость от иммунитета Низкая Высокая Средняя
Мишень Микрососуды+ткань опухоли Т-клетки/микросреда Предпочтительно опухолевые клетки
Риск цитокинового шторма Низкий при эффективных дозах Средний/высокий Низкий/средний
Управляемость "выключателем" Антибиотики чувствительны Нет Антивирусные ограничены
Тип введения В/в В/в/п/к В/в/интратуморально
Узкие места Дозозависимая коагулопатия Иммунные нежелательные явления Нейтрализация антителами

Советы шаг за шагом

  1. Дизайн штаммов. Убирать вирулентность и повышать чувствительность к базовым антибиотикам (лабораторный стандарт: панели чувствительности + геномный контроль).

  2. Пороговые дозы. Ступенчатый режим "low→high" вместо болюсной "высокой" сразу; мониторинг коагуляции (D-димер, фибриноген, тромбоциты).

  3. Навигация. По возможности — визуализация накопления в опухоли (флуоресценция/биолюминесценция у животных; у человека — непрямая: динамика перфузии по МРТ/КТ-перфузии).

  4. Страховка. Под рукой протокол "off-switch": курс антибиотиков с доказанной активностью против обоих штаммов; при риске гиперкоагуляции — план применения гепарина под контролем показателей.

  5. Комбо. После "усушки" узла — окно для лучевой/химиотерапии малой интенсивности, когда объём и гипоксия уже снижены.

  6. Производство. GMP-платформа для живых препаратов, стандарт качества: отсутствие горизонтально переносимых факторов резистентности, стабильность фенотипа и соотношения штаммов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сразу высокая доза → коагулопатия и воспалительный ответ → двухэтапный протокол + лабораторный мониторинг.

  • Недооценка "выключателя" → затяжное бактериальное носительство → антибиотикочувствительность как обязательный критерий штамма; готовый курс деэскалации.

  • Игнорирование железного обмена → непредсказуемая динамика роста → контроль ферритина/трансферрина и, при необходимости, коррекция питания пациента.

  • Отсутствие критериев остановки → риск передозировки → описанный триггер-сет (температура, показатели свёртывания, CRP/IL-6).

А что если…

Использовать этот дуэт как "подготовителя поля"? Уменьшив массу и перекроив сосудистую сеть, можно точнее нацелить лучевую терапию и снизить дозы цитостатиков. А при восстановлении иммунного статуса — подключить ингибиторы PD-1, когда антигенный "суп" после онколиза уже разогрет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Работает без полноценных Т-/В-клеток Требует GMP-производства живых микроорганизмов
Локальное действие в опухоли Риск коагулопатии при нарушении дозирования
Управляемость антибиотиками Сложность визуализации распределения у человека
Быстрый эффект объёмного некроза Этические/регуляторные согласования дольше обычного
Потенциал для комбинированной терапии Различия между моделями и человеческими опухолями

Мифы и правда

Миф: "Бактериальная терапия = сепсис".
Правда: используются штаммы без ключевой вирулентности и с антибиотикочувствительностью; цель — локальная колонизация опухоли.
Миф: "Без иммунитета ничего не работает".
Правда: показаны полные ремиссии у иммунодефицитных моделей.
Миф: "Тромбоз опасен всегда".
Правда: опасна системная коагулопатия; локальная окклюзия микрососудов опухоли — механизм действия при контроле доз.

Три интересных факта

  1. Первые опыты с бактериями против рака проводили ещё в эпоху Уильяма Коли — задолго до иммунных чек-пойнтов.
  2. Внутри опухоли бактерии буквально "перестраивают тело": вытягиваются в волокна и продираются сквозь ткань.
  3. "Железный голод" — ахиллесова пята опухолей; бактерии конкурируют за Fe и ослабляют рост раковых клеток.

Исторический контекст

XX век дал идею "токсинов Коли", XXI — безопасные штаммы и инженерные подходы. Новая работа добавляет главный недостающий элемент: предсказуемую избирательность и управляемый "выключатель", чтобы превратить бактериальную атаку из редкого казуса в технологию.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
