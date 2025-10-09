Учёные нашли способ лечить рак без химиотерапии — живые бактерии действуют точнее, чем скальпель

В онкологии давно привыкли опираться на иммунитет пациента: "разбудить" Т-клетки, подсветить опухоль антителами, снять тормоза контрольных точек. Но что делать, если иммунная система истощена химиотерапией или изначально ослаблена? Японская группа предложила ход в сторону: живую терапию, которая действует внутри опухоли без опоры на Т- или В-клетки. В основе — согласованная работа двух бактерий, одна из которых меняет сосуды опухоли и разрушает её ткань, а вторая удерживает процесс в рамках безопасности.
Исследователи ввели внутривенно консорциум из Proteus mirabilis (штамм A-gyo) и Rhodopseudomonas palustris (штамм UN-gyo). Внешне пара ведёт себя как "угловой нападающий и плеймейкер": A-gyo приживается в опухолевой ткани, провоцирует локальный тромбоз опухолевых сосудов и прямой онколиз, а UN-gyo регулирует поведение напарника и повышает избирательность к опухолевому микроокружению. У мышей с иммунодефицитом это дало редкий для онкологии эффект — полные ремиссии без синдрома цитокинового шторма и признаков системной токсичности.
Первая смесь содержала примерно 3% A-gyo и 97% UN-gyo. Уже внутри опухоли баланс сместился почти до 99% в пользу A-gyo — ровно там, где это и нужно. Через сутки после инъекции опухоли темнели: в микрососудах появлялись тромбоциты и фибрин, а в ткани — массивные участки гибели раковых клеток. Бактерии образовывали биоплёнку; A-gyo под действием метаболитов опухоли вытягивался в "волокна", проникая всё глубже и ускоряя разрушение узла. Эффективность показана на моделях ксенотрансплантатов человека (колоректальный, яичниковый, панкреатический рак) с режимом из двух доз: малая "прайминг", затем большая "ударная".
Подход описан командами, где ключевую роль сыграли Сэйго Ивата (JAIST) и Эйдзиро Мияко (институт перспективных исследований, Япония) совместно с индустриальными и академическими партнёрами. A-gyo — клинически перепрофилированный штамм P. mirabilis без ключевых факторов патогенности и со сниженной подвижностью; это снижает риск системной инфекции. UN-gyo — фотосинтетическая бактерия-"регулятор", которая помогает удерживать A-gyo в границах опухоли и смягчает воспалительный фон.
Иммунотерапии зависят от состояния Т-клеточного звена. Здесь эффект сохраняется даже у животных без Т- или сразу без Т- и В-клеток. Это открывает окошко возможностей для пациентов после агрессивной химио-/лучевой терапии или с исходным иммунодефицитом, где классические ингибиторы контрольных точек и вакцины работают хуже.
|Критерий
|Бактериальный дуэт (A-gyo+UN-gyo)
|Ингибиторы PD-1/PD-L1/CTLA-4
|Онколитические вирусы
|Зависимость от иммунитета
|Низкая
|Высокая
|Средняя
|Мишень
|Микрососуды+ткань опухоли
|Т-клетки/микросреда
|Предпочтительно опухолевые клетки
|Риск цитокинового шторма
|Низкий при эффективных дозах
|Средний/высокий
|Низкий/средний
|Управляемость "выключателем"
|Антибиотики чувствительны
|Нет
|Антивирусные ограничены
|Тип введения
|В/в
|В/в/п/к
|В/в/интратуморально
|Узкие места
|Дозозависимая коагулопатия
|Иммунные нежелательные явления
|Нейтрализация антителами
Дизайн штаммов. Убирать вирулентность и повышать чувствительность к базовым антибиотикам (лабораторный стандарт: панели чувствительности + геномный контроль).
Пороговые дозы. Ступенчатый режим "low→high" вместо болюсной "высокой" сразу; мониторинг коагуляции (D-димер, фибриноген, тромбоциты).
Навигация. По возможности — визуализация накопления в опухоли (флуоресценция/биолюминесценция у животных; у человека — непрямая: динамика перфузии по МРТ/КТ-перфузии).
Страховка. Под рукой протокол "off-switch": курс антибиотиков с доказанной активностью против обоих штаммов; при риске гиперкоагуляции — план применения гепарина под контролем показателей.
Комбо. После "усушки" узла — окно для лучевой/химиотерапии малой интенсивности, когда объём и гипоксия уже снижены.
Производство. GMP-платформа для живых препаратов, стандарт качества: отсутствие горизонтально переносимых факторов резистентности, стабильность фенотипа и соотношения штаммов.
Использовать этот дуэт как "подготовителя поля"? Уменьшив массу и перекроив сосудистую сеть, можно точнее нацелить лучевую терапию и снизить дозы цитостатиков. А при восстановлении иммунного статуса — подключить ингибиторы PD-1, когда антигенный "суп" после онколиза уже разогрет.
|Плюсы
|Минусы
|Работает без полноценных Т-/В-клеток
|Требует GMP-производства живых микроорганизмов
|Локальное действие в опухоли
|Риск коагулопатии при нарушении дозирования
|Управляемость антибиотиками
|Сложность визуализации распределения у человека
|Быстрый эффект объёмного некроза
|Этические/регуляторные согласования дольше обычного
|Потенциал для комбинированной терапии
|Различия между моделями и человеческими опухолями
Миф: "Бактериальная терапия = сепсис".
Правда: используются штаммы без ключевой вирулентности и с антибиотикочувствительностью; цель — локальная колонизация опухоли.
Миф: "Без иммунитета ничего не работает".
Правда: показаны полные ремиссии у иммунодефицитных моделей.
Миф: "Тромбоз опасен всегда".
Правда: опасна системная коагулопатия; локальная окклюзия микрососудов опухоли — механизм действия при контроле доз.
XX век дал идею "токсинов Коли", XXI — безопасные штаммы и инженерные подходы. Новая работа добавляет главный недостающий элемент: предсказуемую избирательность и управляемый "выключатель", чтобы превратить бактериальную атаку из редкого казуса в технологию.
