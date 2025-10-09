Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космос хранил их в секрете миллиарды лет: пыль скрывала самые яркие чёрные дыры эпохи рассвета

6:35
Наука

Менее чем через миллиард лет после Большого взрыва Вселенная уже сияла маяками — сверхмассивными чёрными дырами, которые мы называем квазарами. Но часть этих источников света оставалась невидимой. Теперь, благодаря объединённой работе двух телескопов — японского "Субару" и космического "Джеймса Уэбба", — астрономы впервые подтвердили существование пыльных квазаров эпохи "космической зари". Их свет скрыт под плотным покровом материи, но энергия — колоссальна: каждая из чёрных дыр излучает, как триллионы Солнц.

Квазар
Фото: ESO by M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Квазар

Как их нашли

Команда Ёсики Мацуоки из Университета Эхимэ начала с обзора Hyper Suprime-Cam на телескопе Subaru, где заметили несколько аномально ярких галактик без типичных признаков активных ядер.
Дальше подключили JWST — его инфракрасный спектрограф NIRSpec видит сквозь пыль, которая полностью поглощает ультрафиолет.

Из 11 изученных объектов семь оказались квазарами, "спрятанными" в пыльных облаках. Это удвоило число известных ярких квазаров ранней Вселенной — и изменило наше представление о том, как быстро могли расти чёрные дыры после рождения космоса.

"Этот результат показывает, насколько эффективен метод: ищем с Subaru, раскрываем с James Webb", — отмечает Мацуока.

Почему это важно

Квазары — это "перегретые" центры галактик, где вещество падает в сверхмассивную чёрную дыру и излучает колоссальную энергию. Они регулируют рождение звёзд, выдувая газ из окрестностей и влияя на климат целых галактик.

Если пыльные квазары встречались в два раза чаще, чем считалось, значит, ранний космос был куда более активным. Быстрый рост чёрных дыр, образование звёзд и появление первых галактик происходили параллельно, под покровом пыли.

Таблица сравнения

Параметр Видимые квазары Пыльные квазары (новое открытие)
Источник света Ультрафиолет и оптика Инфракрасное излучение
Поглощение пылью Низкое Очень высокое (до 99,9%)
Количество известных ~7 в ранней Вселенной Ещё 7, открытых JWST
Среда Относительно чистый газ Плотные пылевые коконы
Значение Контрольная группа Ключ к пониманию "скрытых" чёрных дыр

Как работает поиск

  1. Выбор кандидатов. Subaru выявляет галактики с "подозрительным" светом, но без спектральных линий активного ядра.

  2. Инфракрасный анализ JWST. NIRSpec распознаёт широкие эмиссионные линии — признак газа, вращающегося со скоростью тысяч км/с вокруг чёрной дыры.

  3. Подтверждение квазара. Ширина линий и энергетический спектр указывают на массу чёрной дыры (в несколько миллиардов Солнц).

  4. Сравнение с моделью. Если пыль блокирует УФ-излучение, но инфракрасное проходит — перед нами пыльный квазар.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: искать квазары только в ультрафиолете.
    Последствие: до 70 % источников остаются незамеченными.
    Альтернатива: комбинировать обзоры Subaru и JWST для поиска в инфракрасном диапазоне.

  • Ошибка: игнорировать пыльные регионы как "мусорные данные".
    Последствие: потеря ранних этапов роста чёрных дыр.
    Альтернатива: использовать длинноволновые телескопы (JWST, ALMA).

А что если...

Учёные подозревают, что наблюдаемая семёрка — лишь вершина айсберга.
Если пыль скрывает сотни таких источников, значит, в первые 800 млн лет после Большого взрыва чёрные дыры росли лавинообразно, превращая юную Вселенную в сеть энергетических "маяков".

Плотные облака пыли — не препятствие, а индикатор бурного звездообразования: чем больше пыли, тем активнее рождаются и умирают звёзды.

Плюсы и минусы инфракрасной охоты

Плюсы Минусы
Позволяет видеть через пыль Нужны огромные ресурсы времени JWST
Даёт точные спектры и массы чёрных дыр Малое поле обзора — трудно искать массово
Раскрывает "скрытую" сторону космоса Данные требуют сложной обработки
Комбинируется с ALMA для анализа газа Ограниченное число доступных целей

FAQ

Почему ранние квазары важны?
Они влияли на ионизацию Вселенной и рост первых галактик, задавая ритм космической эволюции.

Сколько им лет?
Эти квазары существовали всего через 700-900 млн лет после Большого взрыва.

Что делает их "пыльными"?
Газ и пыль в молодых галактиках поглощают ультрафиолет и рассеивают свет, скрывая источник.

Почему именно JWST?
Он работает в инфракрасном диапазоне, где пыль почти прозрачна.

Что дальше?
Астрономы используют ALMA, чтобы изучить холодный газ и понять, как чёрные дыры взаимодействуют со своими галактиками.

Мифы и правда

  • Миф: ранние квазары были редкостью.
    Правда: их оказалось как минимум в два раза больше — просто многие скрыты пылью.

  • Миф: JWST видит только красивые картинки.
    Правда: он — научный инструмент, анализирующий спектры и химию ранней Вселенной.

  • Миф: пыль мешает астрономии.
    Правда: пыль помогает понять, где рождаются звёзды и как питаются чёрные дыры.

Три интересных факта

  1. Каждый квазар может затмить миллиарды звёзд своей галактики, сияя ярче всех вместе.

  2. Масса некоторых ранних чёрных дыр достигала миллиарда Солнц всего за несколько сотен миллионов лет.

  3. Пыль, скрывающая квазары, сама создана звёздами, погибшими всего за десятки миллионов лет после Большого взрыва.

Исторический контекст

Когда в 1960-х открыли первые квазары, их считали экзотическими "радиозвёздами". Позже выяснилось, что это активные ядра далёких галактик, powered by чёрные дыры.
Теперь, шесть десятилетий спустя, астрономия снова переписывает учебники: эпоха квазаров началась раньше, чем предполагалось. JWST впервые позволил заглянуть сквозь пыль туда, где рождались галактики.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
