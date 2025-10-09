Послание, которое не успели прочитать: забытый язык вернулся, чтобы раскрыть тайну Теотиуакана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:43
Наука

Город Теотиуакан, когда-то величественный центр древней Мезоамерики, до сих пор хранит одну из самых интригующих тайн археологии. Его улицы, храмы и пирамиды выстроены с невероятной точностью, но личность тех, кто их создавал, остаётся загадкой. Теперь учёные приблизились к разгадке — возможно, именно язык поможет понять, куда исчез этот народ.

Иероглифы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иероглифы

Наскальные символы

Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что таинственные знаки на стенах и артефактах Теотиуакана — это не декоративные элементы, а древняя форма письменности. По мнению специалистов, они представляют собой логограммы — символы, обозначающие целые слова или понятия. Если теория верна, то эта система письма может быть предком языка науатль, на котором позже говорили ацтеки, а также родственных ему кора и уичоль.

"Расшифровка этого "утраченного языка" может пролить свет на идентичность строителей Теотиуакана", — отметил археолог Кристофер Хелмке.

Его коллега, лингвист Магнус Фарао Хансен, добавил, что понимание письменности Теотиуакана позволит объяснить, почему жители покинули город около 600 года нашей эры — событие, которое до сих пор остаётся загадкой для историков.

Розеттский камень

Чтобы проверить гипотезу, учёные реконструировали язык-предшественник науатля. Они использовали методы сравнительной лингвистики и археологические данные, чтобы восстановить структуру древнего наречия. Это позволило рассматривать его как своеобразный Розеттский камень, с помощью которого можно расшифровать символы Теотиуакана.

Главное открытие состояло в том, что одни и те же изображения могли нести разные смыслы. Например, рисунок койота использовался как обозначение животного, но также входил в сложные ребусы, где передавал определённый звук или часть слова. Это доказывает, что система была не примитивной, а фонетически развитой.

Как расшифровывают древние письмена

  1. Поиск повторяющихся символов. Учёные анализируют узоры и контексты, чтобы выявить слова, похожие по структуре.
  2. Сопоставление с языками-потомками. Используется лексика науатля, кора и уичоль.
  3. Сравнение контекста. Изображения изучаются на предмет связи с ритуалами, животными и природными явлениями.
  4. Создание гипотезы. На основе совпадений строится вероятная фонетическая модель.
  5. Проверка на новых артефактах. Символы тестируются на других стенах и предметах, чтобы подтвердить закономерности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать все символы декоративными.
    Последствие: невозможность понять структуру общества и его язык.
    Альтернатива: лингвистический анализ знаков и создание базы символов для дальнейшей расшифровки.
  • Ошибка: прямое сравнение с ацтекскими письменами.
    Последствие: искажение временной связи и ложные выводы.
    Альтернатива: изучение промежуточных языков и реконструкция более древней лексики.

Если жители Теотиуакана не исчезли

Некоторые археологи считают, что потомки строителей могли расселиться по соседним регионам. Исследования ДНК показывают сходство между геномами поздних народов Центральной Мексики и предполагаемых обитателей Теотиуакана. Это позволяет предположить, что цивилизация не исчезла внезапно, а растворилась среди других культур, оставив следы в мифах и архитектуре.

FAQ

Какую роль играл язык в культуре Теотиуакана?
Он мог служить основой для религиозных и политических текстов, фиксировать мифы и обряды.

Почему расшифровка письменности так сложна?
Слишком мало сохранившихся текстов, а поздние народы не оставили прямых переводов.

Можно ли увидеть эти символы сегодня?
Да, в музеях Мексики и на стенах храмов, таких как Храм Пернатого Змея, сохранились многие из них.

Мифы и правда

Миф: жители Теотиуакана были ацтеками.
Правда: город исчез за 700 лет до расцвета ацтекской цивилизации.

Миф: письменность Теотиуакана — это искусство, а не язык.
Правда: многие символы повторяются системно, что характерно именно для письменных систем.

Миф: таинственное исчезновение связано с катастрофой.
Правда: современные данные указывают на постепенный упадок, а не внезапную гибель.

Три интересных факта

  1. Само слово "Теотиуакан" на языке науатль означает "место, где рождаются боги".
  2. Пирамиды Солнца и Луны в городе расположены по астрономическим осям, как древний календарь.
  3. В центре города найдено более 2000 жилищных комплексов, что говорит о населении свыше 100 тысяч человек.

Исторический контекст

После расцвета Теотиуакана в IV-V веках город стал культурным сердцем региона. Его влияние ощущалось даже в землях майя и сапотеков. Но примерно в 600 году н. э. город пришёл в упадок. Ученые предполагают, что сыграли роль засуха, внутренние конфликты и перенаселение. Теперь, благодаря расшифровке письменности, появляется шанс узнать, как именно развивались эти события.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
