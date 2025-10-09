Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября

Метеорный поток Период активности Пик наблюдений Скорость метеоров Интенсивность Особенности наблюдения Дельта-Ауригиды 10-18 октября 11 октября ~62 км/с 2 метеора/час Видимы в предрассветные часы при слабой засветке Луны Южные Тауриды 20 сентября — 20 ноября 12-13 октября, 4-5 ноября 27 км/с 5 метеоров/час Часто появляются яркие болиды, лучше наблюдать с 21:00 до 02:00 Эпсилон-Геминиды 14-27 октября 18 октября 70 км/с 3 метеора/час Отличные условия из-за новолуния, хорошо видны на темном небе Лео-Минориды 13 октября — 3 ноября 24 октября 62 км/с 2 метеора/час Лучше смотреть после полуночи вдали от городского света

Дельта-Ауригиды — загадка без кометы

Этот поток до сих пор удивляет астрономов: у него нет известной "родительской" кометы или астероида. Частицы, попадающие в атмосферу Земли со скоростью более 225 000 км/ч, оставляют короткие, но впечатляющие следы.

"Несмотря на скромную интенсивность — около двух метеоров в час — явление заслуживает внимания", — отметил Евгений Бурмистров.

Любительские фотографии и видеозаписи особенно ценны: они помогают уточнить орбиту метеорного роя и понять, из какого источника он образовался.

Южные Тауриды — праздник для фотографов

Этот поток отличается редким сочетанием — медленным движением и ослепительной яркостью. Южные Тауриды часто дарят наблюдателям болиды, вспыхивающие так мощно, что иногда затмевают Луну.

"Особенно благоприятными для съемки будут часы с 21:00 до 02:00", — добавил Евгений Бурмистров.

Родоначальницей потока стала комета 2P/Энке, совершающая оборот вокруг Солнца всего за 3,3 года — рекордно быстро для подобных тел. Благодаря ей Тауриды повторяются каждый год и позволяют даже начинающим фотографам получить эффектные кадры.

Эпсилон-Геминиды — след далекой странницы

Поток связан с кометой C/1964 N1 (Икэя), чья орбита настолько велика, что она возвращается к Солнцу раз в сотни или тысячи лет. В 1964 году комета сияла на небе почти как звезды Большой Медведицы.

"Пик 18 октября придется на период за двое суток до новолуния", — пояснил Евгений Бурмистров.

Это значит, что в 2025 году наблюдения будут особенно комфортными: небо будет темным, а следы метеоров — отчетливыми.

Лео-Минориды — звезды для терпеливых

Поток из созвездия Малого Льва не отличается обилием метеоров, но ценен своей редкостью. Комета C/1739 K1, породившая эти частицы, возвращается к Солнцу раз в несколько веков. В разные годы Лео-Минориды могут удивлять всплесками активности — то едва заметные вспышки, то до десятка метеоров в час.

"Для получения ярких впечатлений рекомендуется использовать телескоп", — советует Евгений Бурмистров.

Как увидеть метеоры

Выберите время - за 1-2 часа до рассвета или после полуночи. Найдите темное место - вдали от городского освещения. Лучше выехать за город или на берег водоема. Одежда и комфорт - октябрьские ночи прохладны: возьмите термос с горячим чаем и теплое одеяло. Техника - для фото подойдет зеркальный или беззеркальный фотоаппарат с выдержкой 15-30 секунд, штатив и широкоугольный объектив. Приложения - используйте Star Walk, Stellarium или Sky Guide, чтобы определить положение радианта.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка: наблюдать из окна квартиры.

Последствие: засветка неба, потеря видимости слабых метеоров.

Альтернатива: выбрать открытое поле или пригородную площадку.

наблюдать из окна квартиры. засветка неба, потеря видимости слабых метеоров. выбрать открытое поле или пригородную площадку. Ошибка: фотографировать с короткой выдержкой.

Последствие: метеор не успевает отпечататься на кадре.

Альтернатива: использовать длинную экспозицию и ручной фокус.

фотографировать с короткой выдержкой. метеор не успевает отпечататься на кадре. использовать длинную экспозицию и ручной фокус. Ошибка: приходить к началу ночи.

Последствие: радиант еще низко, метеоры не видны.

Альтернатива: планировать наблюдение ближе к утру.

Облачная погода

Даже если небо затянуто, можно следить за потоками онлайн. Платформы NASA Meteor Watch и Virtual Telescope Project проводят трансляции с разных уголков планеты. А если вы всё же пропустите пик, не беда — активность некоторых потоков длится неделями.

FAQ

Какое оборудование нужно новичку?

Достаточно фотоаппарата с ручными настройками и штатива. Телескоп необязателен, но поможет рассмотреть вспышки подробнее.

Можно ли наблюдать из города?

Можно, если выбрать высокую точку и дождаться, пока Луна скроется. Но для лучшего результата стоит выехать за город.

Как долго длится метеорный поток?

От нескольких дней до месяца. Даже если вы пропустите пик, активность может сохраняться до рассвета следующего дня.

Мифы и правда

Миф: звездопады случаются только летом.

Правда: метеорные потоки происходят круглый год, просто летом видимость выше из-за погоды.

Миф: "падающая звезда" — это звезда, покидающая небо.

Правда: это частица космической пыли, сгорающая в атмосфере.

Миф: для съемки метеора нужен дорогой телескоп.

Правда: достаточно камеры с длинной выдержкой и штатива.

Даже если в небе не будет десятков метеоров, одна-единственная вспышка способна напомнить, насколько живое и удивительное пространство нас окружает. Главное — выбрать правильное время, темное место и просто позволить глазам привыкнуть к ночи. Тогда "тихий салют" октября обязательно станет вашим личным маленьким чудом.