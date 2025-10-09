Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мотор живёт на секунды: как отказ масляного насоса превращает поездку в обратный отсчёт
Соседи будут смотреть с открытым ртом: как превратить прогулку с собакой в настоящее шоу
Состав магазинного майонеза отпугнёт навсегда: что скрывается за привычным вкусом
От каре к гриве: 5 простых ритуалов для тех, кто мечтает о длине и силе волос
Забытые жемчужины кино: зрители выбрали 6 недооценённых фильмов всех времён
Солнце против шторма: когда Вьетнам встречает туристов с лучшей стороны и дарит райский отдых
Не каждый спортсмен рождается чемпионом: как выбрать спорт, который сделает ребёнка счастливым
Тропический поцелуй смерти: один укус и сердце может остановиться — опасная болезнь без симптомов
Один клик — и интернет станет только твоим: пошаговый лайфхак для защиты Wi-Fi

Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября

7:50
Наука

Осень в этом году подарит любителям астрономии особенное зрелище — серию малых, но красивых метеорных потоков. Они не столь яркие, как Персеиды или Геминиды, зато по-своему чарующие. Дельта-Ауригиды, Южные Тауриды, Эпсилон-Геминиды и Лео-Минориды — эти "тихие салюты" станут настоящим украшением октябрьского неба.

Октябрьский звездопад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Октябрьский звездопад

Небесное шоу октября

Обычно метеорные потоки ассоциируются с фейерверком света, когда небо расчерчено множеством "падающих звезд". Но октябрьские гости скромнее: они проявляют себя редкими вспышками, которые становятся настоящей находкой для терпеливых наблюдателей.

По словам Евгения Бурмистрова, эксперта в области астрономии Пермского Политеха, в этом месяце активны сразу несколько потоков, и каждый из них по-своему интересен — как с научной, так и с эстетической точки зрения.

"Наблюдения стоит планировать на предрассветное время, когда радиант поднимется достаточно высоко над горизонтом", — пояснил эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Таблица сравнения октябрьских потоков

Метеорный поток Период активности Пик наблюдений Скорость метеоров Интенсивность Особенности наблюдения
Дельта-Ауригиды 10-18 октября 11 октября ~62 км/с 2 метеора/час Видимы в предрассветные часы при слабой засветке Луны
Южные Тауриды 20 сентября — 20 ноября 12-13 октября, 4-5 ноября 27 км/с 5 метеоров/час Часто появляются яркие болиды, лучше наблюдать с 21:00 до 02:00
Эпсилон-Геминиды 14-27 октября 18 октября 70 км/с 3 метеора/час Отличные условия из-за новолуния, хорошо видны на темном небе
Лео-Минориды 13 октября — 3 ноября 24 октября 62 км/с 2 метеора/час Лучше смотреть после полуночи вдали от городского света

Дельта-Ауригиды — загадка без кометы

Этот поток до сих пор удивляет астрономов: у него нет известной "родительской" кометы или астероида. Частицы, попадающие в атмосферу Земли со скоростью более 225 000 км/ч, оставляют короткие, но впечатляющие следы.

"Несмотря на скромную интенсивность — около двух метеоров в час — явление заслуживает внимания", — отметил Евгений Бурмистров.

Любительские фотографии и видеозаписи особенно ценны: они помогают уточнить орбиту метеорного роя и понять, из какого источника он образовался.

Южные Тауриды — праздник для фотографов

Этот поток отличается редким сочетанием — медленным движением и ослепительной яркостью. Южные Тауриды часто дарят наблюдателям болиды, вспыхивающие так мощно, что иногда затмевают Луну.

"Особенно благоприятными для съемки будут часы с 21:00 до 02:00", — добавил Евгений Бурмистров.

Родоначальницей потока стала комета 2P/Энке, совершающая оборот вокруг Солнца всего за 3,3 года — рекордно быстро для подобных тел. Благодаря ей Тауриды повторяются каждый год и позволяют даже начинающим фотографам получить эффектные кадры.

Эпсилон-Геминиды — след далекой странницы

Поток связан с кометой C/1964 N1 (Икэя), чья орбита настолько велика, что она возвращается к Солнцу раз в сотни или тысячи лет. В 1964 году комета сияла на небе почти как звезды Большой Медведицы.

"Пик 18 октября придется на период за двое суток до новолуния", — пояснил Евгений Бурмистров.

Это значит, что в 2025 году наблюдения будут особенно комфортными: небо будет темным, а следы метеоров — отчетливыми.

Лео-Минориды — звезды для терпеливых

Поток из созвездия Малого Льва не отличается обилием метеоров, но ценен своей редкостью. Комета C/1739 K1, породившая эти частицы, возвращается к Солнцу раз в несколько веков. В разные годы Лео-Минориды могут удивлять всплесками активности — то едва заметные вспышки, то до десятка метеоров в час.

"Для получения ярких впечатлений рекомендуется использовать телескоп", — советует Евгений Бурмистров.

Как увидеть метеоры

  1. Выберите время - за 1-2 часа до рассвета или после полуночи.
  2. Найдите темное место - вдали от городского освещения. Лучше выехать за город или на берег водоема.
  3. Одежда и комфорт - октябрьские ночи прохладны: возьмите термос с горячим чаем и теплое одеяло.
  4. Техника - для фото подойдет зеркальный или беззеркальный фотоаппарат с выдержкой 15-30 секунд, штатив и широкоугольный объектив.
  5. Приложения - используйте Star Walk, Stellarium или Sky Guide, чтобы определить положение радианта.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать из окна квартиры.
    Последствие: засветка неба, потеря видимости слабых метеоров.
    Альтернатива: выбрать открытое поле или пригородную площадку.
  • Ошибка: фотографировать с короткой выдержкой.
    Последствие: метеор не успевает отпечататься на кадре.
    Альтернатива: использовать длинную экспозицию и ручной фокус.
  • Ошибка: приходить к началу ночи.
    Последствие: радиант еще низко, метеоры не видны.
    Альтернатива: планировать наблюдение ближе к утру.

Облачная погода

Даже если небо затянуто, можно следить за потоками онлайн. Платформы NASA Meteor Watch и Virtual Telescope Project проводят трансляции с разных уголков планеты. А если вы всё же пропустите пик, не беда — активность некоторых потоков длится неделями.

FAQ

Какое оборудование нужно новичку?
Достаточно фотоаппарата с ручными настройками и штатива. Телескоп необязателен, но поможет рассмотреть вспышки подробнее.

Можно ли наблюдать из города?
Можно, если выбрать высокую точку и дождаться, пока Луна скроется. Но для лучшего результата стоит выехать за город.

Как долго длится метеорный поток?
От нескольких дней до месяца. Даже если вы пропустите пик, активность может сохраняться до рассвета следующего дня.

Мифы и правда

Миф: звездопады случаются только летом.
Правда: метеорные потоки происходят круглый год, просто летом видимость выше из-за погоды.

Миф: "падающая звезда" — это звезда, покидающая небо.
Правда: это частица космической пыли, сгорающая в атмосфере.

Миф: для съемки метеора нужен дорогой телескоп.
Правда: достаточно камеры с длинной выдержкой и штатива.

Даже если в небе не будет десятков метеоров, одна-единственная вспышка способна напомнить, насколько живое и удивительное пространство нас окружает. Главное — выбрать правильное время, темное место и просто позволить глазам привыкнуть к ночи. Тогда "тихий салют" октября обязательно станет вашим личным маленьким чудом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Встретил барсука — считай, заглянул в лесную канцелярию смерти: что нельзя делать ни при каких условиях
Домашние животные
Встретил барсука — считай, заглянул в лесную канцелярию смерти: что нельзя делать ни при каких условиях
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Последние материалы
Запах чистоты с привкусом яда: микробы исчезают вместе с иммунитетом — организм остаётся без защиты
Невидимая эпидемия в саду: болезнь начинается с одного забытого яблока — не спасёт даже опрыскивание
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Финансовая мина замедленного действия? Краткосрочные депозиты захватили банки
Три тысячи в месяц — и на пенсии прибавка до 900 тысяч: вот как это работает
Самое доступное для фрилансера место: как за год превратиться в гуру цифрового кочевничества
Этот маринад превратит привычное блюдо в кулинарную магию — вот что нужно делать
Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу-актрису, отдавшую ей почку: реакция артистки удивит
Свет бьёт мимо дороги: маленькая ошибка при замене лампы превращается в штраф и головную боль
Прощай, монотонность: новые модели вытесняют чёрные леггинсы с подиумов и улиц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.