Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию

Тропические леса Амазонии снова оказались в центре тревожных новостей.
Пожароопасный сезон 2024 года стал не просто очередным испытанием для экосистемы — он установил рекорд по выбросам углекислого газа и продемонстрировал новую, куда более опасную тенденцию: деградация лесов из-за пожаров впервые превзошла по ущербу вырубку.
Учёные предупреждают: если не предпринять решительные меры на глобальном уровне, последствия для климата и биоразнообразия Амазонки могут стать необратимыми.
По данным нового исследования Европейской комиссии, опубликованного 8 октября 2025 года в журнале Biogeosciences, только за 2024 год в атмосферу попало около 791 миллиона тонн CO₂ - столько же производит Германия за год. Это в семь раз больше, чем в среднем за два предыдущих года.
В общей сложности огонь уничтожил 3,3 миллиона гектаров тропических лесов Амазонии — территорию, сопоставимую с размером Бельгии.
Причины? Не только поджоги, но и комбинация факторов — экстремальная засуха, изменение климата и неустойчивое землепользование. Пожары усиливаются, превращая леса в источник углерода, а не в его поглотитель.
"Сегодня основная угроза Амазонии — не вырубка, а деградация. Лес остаётся стоять, но его экосистемные функции исчезают", — отметил один из авторов исследования, климатолог Марко Сильва.
В отличие от вырубки, когда лес полностью исчезает, деградация — это скрытая эрозия экосистемы. На спутниковых снимках деревья вроде бы стоят, но внутри лес теряет влагу, биомассу и способность поглощать углекислый газ.
Такие участки хуже восстанавливаются, теряют флору и фауну и становятся уязвимыми для новых возгораний. Более того, они часто не учитываются в отчётах по выбросам, что занижает реальный ущерб для климата.
Исследователи Европейской комиссии применили спутниковый анализ высокой точности, комбинируя данные систем Global Fire Information System и мониторинга влажных тропических лесов. Они использовали алгоритмы, способные отличить настоящие лесные пожары от сельскохозяйственных или ложных сигналов, вызванных облачностью.
Чтобы оценить количество выброшенного углерода, применили метод Монте-Карло — математическое моделирование, учитывающее десятки переменных:
Такой подход позволяет не просто фиксировать площадь пожара, а понимать реальное воздействие на углеродный баланс планеты.
Сильнее всего пострадали Бразилия и Боливия.
В Бразилии зафиксирован самый высокий уровень выбросов за всю историю наблюдений, а в Боливии огонь уничтожил более 9% нетронутых лесов — огромный удар по экосистемам, служившим резервуаром биоразнообразия.
Амазонские леса называют "лёгкими планеты", поскольку они поглощают до 10% всего выбрасываемого человечеством CO₂. Однако, по оценкам исследователей, деградированные леса уже не выполняют эту функцию, а местами сами становятся источником выбросов.
Согласно данным за 2024 год, некоторые участки Амазонии перешли в состояние углеродного нейтралитета или даже положительного баланса выбросов, то есть выделяют больше углекислого газа, чем поглощают.
"Мы наблюдаем поворотный момент, когда экосистема перестаёт быть союзником в борьбе с изменением климата", — подчеркнула эколог Луиза Феррейра.
Модели показывают, что при сохранении текущих тенденций к 2035 году Амазония может утратить до 20% своих экосистемных функций, включая способность регулировать осадки и удерживать влагу.
Это приведёт к цепной реакции:
Авторы исследования призывают к немедленным мерам, среди которых:
"Борьба с вырубкой недостаточна. Нужно перейти к защите всех лесов, включая те, что на первый взгляд выглядят целыми", — подчеркнул координатор проекта Даниэль Мартинес.
Почему выбросы CO₂ выросли, несмотря на снижение вырубки?
Из-за деградации: лес не вырубают полностью, но пожары уничтожают часть биомассы, и углерод высвобождается.
Какова роль изменения климата?
Рост температуры и засушливость делают леса более уязвимыми, создавая замкнутый цикл: чем больше горит, тем суше становится.
Можно ли восстановить деградированные участки?
Да, но процесс требует десятилетий и постоянного контроля за влажностью и биоразнообразием.
Помогут ли международные соглашения?
Только если они начнут учитывать не только вырубку, но и деградацию лесов в механизмах климатического финансирования.
Какой вклад в решение проблемы могут внести обычные люди?
Поддерживать программы компенсации выбросов, выбирать продукты без "следа вырубки" (например, сертифицированные пальмовое масло и соя), распространять информацию.
Амазонка всегда была ключевым климатическим буфером планеты. Однако с начала XXI века темпы разрушения её экосистем ускорились: по данным Global Forest Watch, с 2001 по 2024 год регион потерял более 40 миллионов гектаров леса.
Если раньше внимание учёных было сосредоточено на вырубке, то теперь стало ясно — пожары и деградация могут привести к "точке невозврата". Это момент, когда тропические леса перестанут существовать как экосистема и превратятся в саванну.
Уточнения
Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. planícies e terras baixas Amazônicas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки. Низменность расположена в области синеклизы Южно-Американской платформы.
