Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию

8:34
Наука

Тропические леса Амазонии снова оказались в центре тревожных новостей.
Пожароопасный сезон 2024 года стал не просто очередным испытанием для экосистемы — он установил рекорд по выбросам углекислого газа и продемонстрировал новую, куда более опасную тенденцию: деградация лесов из-за пожаров впервые превзошла по ущербу вырубку.

Природные пожалы в Амазонских лесах
Фото: Flickr by Ibamagov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Природные пожалы в Амазонских лесах

Учёные предупреждают: если не предпринять решительные меры на глобальном уровне, последствия для климата и биоразнообразия Амазонки могут стать необратимыми.

Амазония на грани: рекордные выбросы и невидимая деградация

По данным нового исследования Европейской комиссии, опубликованного 8 октября 2025 года в журнале Biogeosciences, только за 2024 год в атмосферу попало около 791 миллиона тонн CO₂ - столько же производит Германия за год. Это в семь раз больше, чем в среднем за два предыдущих года.

В общей сложности огонь уничтожил 3,3 миллиона гектаров тропических лесов Амазонии — территорию, сопоставимую с размером Бельгии.

Причины? Не только поджоги, но и комбинация факторов — экстремальная засуха, изменение климата и неустойчивое землепользование. Пожары усиливаются, превращая леса в источник углерода, а не в его поглотитель.

"Сегодня основная угроза Амазонии — не вырубка, а деградация. Лес остаётся стоять, но его экосистемные функции исчезают", — отметил один из авторов исследования, климатолог Марко Сильва.

Что такое деградация лесов и почему она страшнее вырубки

В отличие от вырубки, когда лес полностью исчезает, деградация — это скрытая эрозия экосистемы. На спутниковых снимках деревья вроде бы стоят, но внутри лес теряет влагу, биомассу и способность поглощать углекислый газ.

Такие участки хуже восстанавливаются, теряют флору и фауну и становятся уязвимыми для новых возгораний. Более того, они часто не учитываются в отчётах по выбросам, что занижает реальный ущерб для климата.

Как учёные измерили масштаб бедствия

Исследователи Европейской комиссии применили спутниковый анализ высокой точности, комбинируя данные систем Global Fire Information System и мониторинга влажных тропических лесов. Они использовали алгоритмы, способные отличить настоящие лесные пожары от сельскохозяйственных или ложных сигналов, вызванных облачностью.

Чтобы оценить количество выброшенного углерода, применили метод Монте-Карло — математическое моделирование, учитывающее десятки переменных:

  • плотность биомассы,
  • полноту сгорания,
  • процент лесного покрова,
  • влажность и температуру воздуха.

Такой подход позволяет не просто фиксировать площадь пожара, а понимать реальное воздействие на углеродный баланс планеты.

География катастрофы

Сильнее всего пострадали Бразилия и Боливия.
В Бразилии зафиксирован самый высокий уровень выбросов за всю историю наблюдений, а в Боливии огонь уничтожил более 9% нетронутых лесов — огромный удар по экосистемам, служившим резервуаром биоразнообразия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сосредоточиться только на борьбе с вырубкой.
    Последствие: деградация остаётся без внимания, выбросы растут.
    Альтернатива: учитывать повреждённые, но не вырубленные участки в климатических соглашениях.
  • Ошибка: недооценивать роль засух.
    Последствие: увеличение частоты возгораний.
    Альтернатива: внедрять системы раннего предупреждения и управление водными ресурсами.
  • Ошибка: игнорировать роль местных сообществ.
    Последствие: ослабление природной защиты.
    Альтернатива: поддерживать инициативы коренных народов, сохраняющих лес традиционными методами.

Почему это важно: Амазония как климатический регулятор

Амазонские леса называют "лёгкими планеты", поскольку они поглощают до 10% всего выбрасываемого человечеством CO₂. Однако, по оценкам исследователей, деградированные леса уже не выполняют эту функцию, а местами сами становятся источником выбросов.

Согласно данным за 2024 год, некоторые участки Амазонии перешли в состояние углеродного нейтралитета или даже положительного баланса выбросов, то есть выделяют больше углекислого газа, чем поглощают.

"Мы наблюдаем поворотный момент, когда экосистема перестаёт быть союзником в борьбе с изменением климата", — подчеркнула эколог Луиза Феррейра.

Мифы и правда

  • Миф: пожары в Амазонии — сезонное явление.
    Правда: из-за изменения климата сезон стал дольше и интенсивнее, а засухи случаются чаще.
  • Миф: главная угроза — незаконная вырубка.
    Правда: в 2024 году 60% ущерба пришлось на пожары и деградацию.
  • Миф: лес восстанавливается сам.
    Правда: восстановление деградированных участков может занять 100 лет и требует вмешательства человека.

А что если ничего не предпринять?

Модели показывают, что при сохранении текущих тенденций к 2035 году Амазония может утратить до 20% своих экосистемных функций, включая способность регулировать осадки и удерживать влагу.

Это приведёт к цепной реакции:

  • засухи в Южной Америке,
  • сокращение сельскохозяйственных урожаев,
  • выбросы метана из пересыхающих болот,
  • усиление глобального потепления.

Что предлагают учёные

Авторы исследования призывают к немедленным мерам, среди которых:

  • запрет использования огня для расчистки земель;
  • усиление мониторинга с помощью спутников и дронов;
  • создание финансовых механизмов, стимулирующих охрану деградированных лесов;
  • поддержка программ восстановления экосистем;
  • расширение участия коренных народов в управлении территориями.

"Борьба с вырубкой недостаточна. Нужно перейти к защите всех лесов, включая те, что на первый взгляд выглядят целыми", — подчеркнул координатор проекта Даниэль Мартинес.

FAQ

Почему выбросы CO₂ выросли, несмотря на снижение вырубки?
Из-за деградации: лес не вырубают полностью, но пожары уничтожают часть биомассы, и углерод высвобождается.

Какова роль изменения климата?
Рост температуры и засушливость делают леса более уязвимыми, создавая замкнутый цикл: чем больше горит, тем суше становится.

Можно ли восстановить деградированные участки?
Да, но процесс требует десятилетий и постоянного контроля за влажностью и биоразнообразием.

Помогут ли международные соглашения?
Только если они начнут учитывать не только вырубку, но и деградацию лесов в механизмах климатического финансирования.

Какой вклад в решение проблемы могут внести обычные люди?
Поддерживать программы компенсации выбросов, выбирать продукты без "следа вырубки" (например, сертифицированные пальмовое масло и соя), распространять информацию.

3 интересных факта

  1. Пожары в Амазонии 2024 года выбросили столько же CO₂, сколько 150 миллионов автомобилей за год.
  2. Более 80% очагов возгораний возникли вблизи дорог и сельскохозяйственных земель.
  3. Впервые за 20 лет спутники зафиксировали ночные тепловые аномалии на высоте более 50 метров — в кронах деревьев.

Исторический контекст

Амазонка всегда была ключевым климатическим буфером планеты. Однако с начала XXI века темпы разрушения её экосистем ускорились: по данным Global Forest Watch, с 2001 по 2024 год регион потерял более 40 миллионов гектаров леса.

Если раньше внимание учёных было сосредоточено на вырубке, то теперь стало ясно — пожары и деградация могут привести к "точке невозврата". Это момент, когда тропические леса перестанут существовать как экосистема и превратятся в саванну.

Уточнения

Амазо́нская ни́зменность (Амазония; порт. planícies e terras baixas Amazônicas, исп. cuenca del Amazonas) — самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке на большей части бассейна реки Амазонки. Низменность расположена в области синеклизы Южно-Американской платформы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
