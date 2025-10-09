Физика против мифов: археологи раскрыли 800-летний секрет передвижения моаи

Когда смотришь на гигантские каменные головы острова Пасхи, трудно поверить, что их могли перемещать люди без машин, кранов и даже колёс. Но именно это доказала группа археологов из США: моаи действительно могли "ходить".
Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, перевернуло представления о технических возможностях древних жителей Рапа-Нуи и показало, что за мифами о сверхъестественных силах скрывалась гениальная инженерия.
Моаи — колоссальные каменные статуи весом от 4 до 80 тонн, созданные полинезийцами между XIII и XVI веками. Всего на острове Пасхи найдено почти тысяча таких изваяний, и большинство из них стоит вдоль дорог, ведущих от каменоломен к побережью.
На протяжении десятилетий археологи спорили, как именно древние островитяне транспортировали эти монолиты. Теории варьировались от выкатывания на брёвнах до передвижения при помощи салазок и канатов. Но все они имели одну слабость — на острове почти не было деревьев.
Команда профессора Карла Липо из Бингемтонского университета предложила новую версию, подкреплённую данными физики, 3D-моделирования и полевыми экспериментами: моаи не катили, а раскачивали и "шагающими" движениями перекатывали вперёд.
"Как только статуя начинает двигаться, она будто оживает. Несколько человек тянут её с разных сторон, и она идёт сама", — пояснил археолог Карл Липо.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали высокоточные 3D-модели моаи и заметили ключевую особенность:
Эти детали — не случайность. Они создают идеальный баланс центра тяжести, позволяя статуе устойчиво "качать" корпус вперёд и двигаться зигзагом при натяжении верёвок.
Затем команда построила реальную копию весом 4,35 тонны и провела эксперимент. Всего 18 человек смогли переместить статую на 100 метров за 40 минут. И чем больше масса, тем устойчивее и эффективнее оказывалось движение.
"Физика работает безупречно. Чем крупнее статуя, тем проще её стабилизировать", — отметил Липо.
Этот процесс напоминал раскачивание холодильника, когда его переносят вдвоём, но в гигантском масштабе.
Во время раскопок археологи обнаружили сеть дорог шириной около 4,5 метра с характерным вогнутым профилем. Такая форма стабилизировала статуи во время транспортировки, предотвращая их опрокидывание.
"Каждый раз, когда они двигали моаи, они буквально создавали дорогу. Это часть самого процесса перемещения", — добавил Липо.
Таким образом, дороги не просто связывали поселения — они были неотъемлемой частью инженерной системы, рассчитанной на движение тяжёлых объектов.
Идея о том, что моаи могли "идти", родилась не случайно. У местных жителей сохранились легенды, где статуи "шагают" к берегу по воле предков. Теперь наука подтвердила, что эти предания имели под собой реальные физические основания.
Липо считает, что подобные открытия возвращают уважение к коренному народу, чьи технологии были основаны на наблюдениях и точных расчётах.
"Это показывает, насколько умны были жители Рапа-Нуи. Они достигли невероятного, используя лишь верёвки и интеллект", — сказал учёный.
Почему древние делали статуи такими большими?
Вероятно, размер отражал статус клана. Чем крупнее моаи, тем выше почитание предков.
Почему многие статуи остались незавершёнными в карьерах?
Скорее всего, производство прекратилось из-за социальных изменений и сокращения ресурсов.
Есть ли доказательства, что все статуи "ходили"?
Не все, но форма и износ нижней части большинства указывает на вертикальное движение.
Сколько времени занимала транспортировка?
Оценки варьируются от нескольких часов до дней, в зависимости от расстояния и размера.
Кто финансировал исследование?
Проект поддержали Бингемтонский университет, Аризонский университет и Национальный научный фонд США.
Первые полинезийцы прибыли на Рапа-Нуи около 800 года н. э. За несколько веков они создали уникальную цивилизацию, умевшую возводить и транспортировать многотонные монументы без металла и колёс.
В XVIII веке, после прибытия европейцев, начались мифы о "загадочной исчезнувшей культуре". Современная археология возвращает островитянам заслуженное признание: они были не таинственными дикарями, а выдающимися инженерами своего времени.
Уточнения
Моа́и (с гав. — «статуя, истукан») — каменные монолитные статуи на острове Пасхи в Тихом океане. В настоящее время на острове насчитывается 887 статуй моаи. Впервые их описал мореплаватель Джеймс Кук.
