На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями

7:47
Наука

Осознанные сновидения давно перестали быть темой фантастов. Люди, способные понимать, что они спят, и управлять происходящим, утверждают: это чувство свободы не сравнимо ни с чем. Но можно ли научиться видеть такие сны и насколько это безопасно для психики?

Спящий человек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящий человек

Что такое осознанные сновидения

Осознанным называют сон, в котором человек понимает, что спит, и способен управлять событиями. Термин впервые ввёл в начале XX века психиатр Фредерик ван Эден, подробно описав собственные опыты.

Современные исследования показывают, что сон состоит из нескольких циклов, каждый из которых включает медленную и быструю (REM) фазы. Именно во второй фазе происходят сновидения.

"Осознанные сны — это сновидения, которые происходят в парадоксальной стадии сна", — объяснил доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Во время этой фазы мозг активен почти так же, как в состоянии бодрствования, хотя тело полностью расслаблено. Если человека разбудить в этот момент, он почти всегда вспомнит свой сон.

Таблица Сравнение: обычные и осознанные сны

Характеристика Обычные сновидения Осознанные сновидения
Осознание сна Отсутствует Человек понимает, что спит
Контроль событий Нет Возможен частичный или полный
Активность мозга Ниже, чем при бодрствовании Почти равна бодрствованию
Влияние эмоций Спонтанное Управляемое
Возможность обучения Нет Возможно при тренировке

Почему они возникают

Учёные до сих пор не до конца понимают природу осознанных снов.

"Даже обычные сновидения остаются загадкой", — отметил Владимир Дорохов.

Существует две теории. Первая утверждает, что сны — это случайная комбинация образов. Вторая, более психологическая, связывает их с мышлением и эмоциями. По словам Дорохова, сновидения нередко отражают внутренние переживания человека, а иногда даже помогают находить ответы на сложные вопросы. Именно поэтому психотерапевты нередко работают со снами в терапии.

Как попасть в осознанный сон

Существует множество методик. Одни советуют задавать себе вопрос "Я сплю?" несколько раз в день, другие — медитировать перед сном.

"Существует очень близкое к феномену осознанных сновидений состояние так называемого ресурсного транса", — пояснил доктор медицинских наук, психиатр Рафаэль Мирзабекян.

По его словам, ресурсный транс помогает человеку погружаться в приятные воспоминания и управлять внутренним состоянием. Освоив такие техники, можно научиться осознанным снам, используя простые приёмы медитации.

"Эту способность натренировать очень сложно. Чаще эти сны возникают спонтанно", — добавил сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов

По его оценке, осознанные сновидения переживает не более 5% людей.

Как понять, что человек осознаёт сон

Феномен долгое время считался антинаучным, пока в 1975 году британский исследователь Кейт Хирн не доказал его существование. Он попросил участников во время сна двигать глазами по определённому шаблону — эти сигналы совпали с активностью мозга на ЭЭГ.

"Чтобы понять, осознает испытуемый сон или нет, его просят двигать глазами или дышать в определённом паттерне", — отметил Владимир Дорохов.

Исследования с помощью МРТ подтверждают: во время осознанных сновидений активен участок префронтальной коры, который отвечает за сознание и самоконтроль.

Таблица: Плюсы и минусы осознанных сновидений

Плюсы Минусы
Возможность проработать страхи Риск нарушения сна
Развитие воображения и креативности Потеря интереса к реальности
Психологическая разгрузка Сложность выхода из состояния
Потенциал для терапии Вероятность выгорания при частой практике

Опасно ли это

Мнения экспертов разделились.

"Люди, увлекающиеся осознанными сновидениями, зачастую испытывают проблемы со сном", — подчеркнул Владимир Дорохов.

По его словам, чрезмерная практика может нарушить естественные циклы сна и привести к ухудшению самочувствия. Исследования показывают: хронический недосып сокращает продолжительность жизни на 10-15 лет.

"Я не встречал информации о том, что быстрые сны могут негативно сказаться на других стадиях сна", — сказал Роман Бузунов

Однако он предупреждает о другой опасности — подмене реальности. Когда человек начинает жить ради своих снов, ему всё меньше интересна настоящая жизнь. В таких случаях стоит обратиться к психологу.

Осознанные сновидения в терапии

Рафаэль Мирзабекян считает, что с помощью осознанных снов можно справиться со страхами и тревогами.

"Осознание содержания своего сновидения предоставляет возможность осмысления психических переживаний человеком и поиска путей решения сложных проблем", — так же считает психолог, декан факультета "Экстремальная психология" МГППУ Дмитрий Деулин.

Он поясняет, что явление "переписанного сна" помогает человеку менять сценарий кошмара и таким образом прорабатывать психологические трудности.

Советы шаг за шагом

  1. Перед сном медитируйте или практикуйте дыхательные упражнения.
  2. Повторяйте вопрос "Я сплю?" в течение дня.
  3. Держите дневник сновидений: записывайте всё, что запомнили.
  4. Избегайте переутомления — осознанные сны легче приходят при расслаблении.
  5. Не пытайтесь вызывать их слишком часто — важно сохранять баланс.

Мифы и правда

  • Миф: осознанные сновидения — признак психического расстройства.
  • Правда: большинство людей хотя бы раз в жизни испытывали их без последствий.
  • Миф: во сне можно погибнуть.
  • Правда: мозг остаётся в безопасности, а пробуждение происходит естественно.
  • Миф: осознанные сны можно вызывать по желанию.
  • Правда: спонтанные случаи встречаются гораздо чаще, чем запланированные.

А что, если бы осознанные сновидения можно было использовать для обучения или творчества

Учёные уже изучают, как мозг во сне способен решать задачи, обрабатывать информацию и даже улучшать память. Возможно, однажды практика осознанных снов станет частью психотерапии и самопознания.

FAQ

Как научиться осознанным снам?

Начните с медитации, дневника сновидений и контроля дыхания. Это создаёт условия для осознания сна.

Можно ли управлять сюжетом сна?

Да, но только при достаточной концентрации. Новичкам лучше начинать с простых действий — изменить цвет, движение, предмет.

Насколько это безопасно?

Если не злоупотреблять, осознанные сны не опасны. Но при признаках зависимости или бессонницы стоит сделать паузу.

3 интересных факта

  • Осознанные сновидения чаще видят творческие люди.
  • Умение осознавать сон может передаваться генетически.
  • Мозг во время осознанного сна активен сильнее, чем при просмотре фильма.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
