На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями

Осознанные сновидения давно перестали быть темой фантастов. Люди, способные понимать, что они спят, и управлять происходящим, утверждают: это чувство свободы не сравнимо ни с чем. Но можно ли научиться видеть такие сны и насколько это безопасно для психики?
Осознанным называют сон, в котором человек понимает, что спит, и способен управлять событиями. Термин впервые ввёл в начале XX века психиатр Фредерик ван Эден, подробно описав собственные опыты.
Современные исследования показывают, что сон состоит из нескольких циклов, каждый из которых включает медленную и быструю (REM) фазы. Именно во второй фазе происходят сновидения.
"Осознанные сны — это сновидения, которые происходят в парадоксальной стадии сна", — объяснил доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
Во время этой фазы мозг активен почти так же, как в состоянии бодрствования, хотя тело полностью расслаблено. Если человека разбудить в этот момент, он почти всегда вспомнит свой сон.
|Характеристика
|Обычные сновидения
|Осознанные сновидения
|Осознание сна
|Отсутствует
|Человек понимает, что спит
|Контроль событий
|Нет
|Возможен частичный или полный
|Активность мозга
|Ниже, чем при бодрствовании
|Почти равна бодрствованию
|Влияние эмоций
|Спонтанное
|Управляемое
|Возможность обучения
|Нет
|Возможно при тренировке
Учёные до сих пор не до конца понимают природу осознанных снов.
"Даже обычные сновидения остаются загадкой", — отметил Владимир Дорохов.
Существует две теории. Первая утверждает, что сны — это случайная комбинация образов. Вторая, более психологическая, связывает их с мышлением и эмоциями. По словам Дорохова, сновидения нередко отражают внутренние переживания человека, а иногда даже помогают находить ответы на сложные вопросы. Именно поэтому психотерапевты нередко работают со снами в терапии.
Существует множество методик. Одни советуют задавать себе вопрос "Я сплю?" несколько раз в день, другие — медитировать перед сном.
"Существует очень близкое к феномену осознанных сновидений состояние так называемого ресурсного транса", — пояснил доктор медицинских наук, психиатр Рафаэль Мирзабекян.
По его словам, ресурсный транс помогает человеку погружаться в приятные воспоминания и управлять внутренним состоянием. Освоив такие техники, можно научиться осознанным снам, используя простые приёмы медитации.
"Эту способность натренировать очень сложно. Чаще эти сны возникают спонтанно", — добавил сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов
По его оценке, осознанные сновидения переживает не более 5% людей.
Феномен долгое время считался антинаучным, пока в 1975 году британский исследователь Кейт Хирн не доказал его существование. Он попросил участников во время сна двигать глазами по определённому шаблону — эти сигналы совпали с активностью мозга на ЭЭГ.
"Чтобы понять, осознает испытуемый сон или нет, его просят двигать глазами или дышать в определённом паттерне", — отметил Владимир Дорохов.
Исследования с помощью МРТ подтверждают: во время осознанных сновидений активен участок префронтальной коры, который отвечает за сознание и самоконтроль.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность проработать страхи
|Риск нарушения сна
|Развитие воображения и креативности
|Потеря интереса к реальности
|Психологическая разгрузка
|Сложность выхода из состояния
|Потенциал для терапии
|Вероятность выгорания при частой практике
Мнения экспертов разделились.
"Люди, увлекающиеся осознанными сновидениями, зачастую испытывают проблемы со сном", — подчеркнул Владимир Дорохов.
По его словам, чрезмерная практика может нарушить естественные циклы сна и привести к ухудшению самочувствия. Исследования показывают: хронический недосып сокращает продолжительность жизни на 10-15 лет.
"Я не встречал информации о том, что быстрые сны могут негативно сказаться на других стадиях сна", — сказал Роман Бузунов
Однако он предупреждает о другой опасности — подмене реальности. Когда человек начинает жить ради своих снов, ему всё меньше интересна настоящая жизнь. В таких случаях стоит обратиться к психологу.
Рафаэль Мирзабекян считает, что с помощью осознанных снов можно справиться со страхами и тревогами.
"Осознание содержания своего сновидения предоставляет возможность осмысления психических переживаний человеком и поиска путей решения сложных проблем", — так же считает психолог, декан факультета "Экстремальная психология" МГППУ Дмитрий Деулин.
Он поясняет, что явление "переписанного сна" помогает человеку менять сценарий кошмара и таким образом прорабатывать психологические трудности.
Учёные уже изучают, как мозг во сне способен решать задачи, обрабатывать информацию и даже улучшать память. Возможно, однажды практика осознанных снов станет частью психотерапии и самопознания.
Начните с медитации, дневника сновидений и контроля дыхания. Это создаёт условия для осознания сна.
Да, но только при достаточной концентрации. Новичкам лучше начинать с простых действий — изменить цвет, движение, предмет.
Если не злоупотреблять, осознанные сны не опасны. Но при признаках зависимости или бессонницы стоит сделать паузу.
