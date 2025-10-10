Поздно пошёл — будет умнее: генетики перевернули представления о развитии малышей

Наука

Почему дети по-разному начинают ходить, как формируется привязанность к матери и действительно ли малыш получает половину генов от каждого родителя — эти вопросы волнуют родителей не одно поколение. Многие убеждения о развитии младенцев передаются из уст в уста, хотя наука уже давно даёт им точное объяснение.

Мама держит младенца у окна

Сколько генов достаётся от мамы и от папы

В школьных учебниках всё просто: ребёнок получает по 50% генетического материала от каждого родителя. Но, как поясняет профессор Константин Крутовский, генетик Сибирского федерального и Геттингенского университетов, "есть нюансы".

"Приблизительно это так, но мальчики получают больше генов от мамы, чем от папы. Это связано с тем, что дочь получает две полноценных Х-хромосомы — одну от мамы, одну от папы. А сын — только одну Х-хромосому от матери и маленькую У-хромосому от отца, где всего около 200-300 генов", — рассказал Константин Крутовский.

Таким образом, у дочерей больше "отцовских" генов, чем у сыновей, а у мальчиков преобладает материнский вклад.

Митохондрии — сугубо материнское наследство

Некоторые гены передаются исключительно по женской линии. Это митохондриальные гены — всего их 37, и они хранятся не в ядре клетки, а в митохондриях, энергетических "станциях" организма.

"Они имеют строго материнское наследование, от отца митохондриальные гены не передаются", — отметил профессор.

Их получают и сыновья, и дочери, но передают дальше только женщины.

Копийность генов — загадка, влияющая на здоровье

В генетике есть ещё один интересный фактор — разное количество копий одного и того же гена. У матери может быть, например, три копии, а у отца — четыре, и это тоже вариант нормы. Но некоторые дупликации приводят к болезням, в том числе к наследственным неврологическим синдромам.

"Дупликация гена PMP22 вызывает синдром Шарко-Мари-Тута, который повреждает периферические нервы", — поясняет Крутовский.

По подсчётам учёных, с учётом всех копий у человека может быть от 43 000 до 50 000 генов. Различия между людьми значительны: например, ген амилазы, отвечающий за переваривание крахмала, встречается в количестве от двух до пятнадцати копий, а гены, влияющие на восприятие запахов, — в сотнях вариантов.

Поздно пошёл — значит умный?

Многие родители тревожатся, если их ребёнок долго не делает первые шаги. Однако наука говорит: позднее начало ходьбы — вовсе не признак задержки развития.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, показало, что дети, которые начали ходить позже, часто проявляют более высокие интеллектуальные способности во взрослом возрасте.

"Учёные нашли 11 генов, влияющих на время начала ходьбы. Около 25% этого признака определяют гены, а 75% — окружающая среда. Но самое интересное — поздно начавшие ходить дети оказываются интеллектуально успешнее и реже страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности", — рассказал Крутовский.

Согласно исследованию, диапазон нормы — от 8 до 18 месяцев. Если малыш сделал первые шаги ближе к концу этого срока, беспокоиться не стоит. Более того, у таких детей в дальнейшем наблюдается лучшая координация и более развитая моторика.

Почему так происходит

Активные, подвижные малыши, склонные к гиперактивности, начинают ходить раньше, потому что больше двигаются и тренируют мышцы. Но у них чаще встречается дефицит концентрации. А спокойные дети дольше готовятся, зато их мозг развивается более сбалансированно.

Учёные также обнаружили, что поздняя ходьба связана с усиленной складчатостью коры мозга, особенно в областях, отвечающих за движения и сенсорную обработку.

"Исторические данные показывают, что большинство детей, начавших ходить поздно, не имеют медицинских отклонений. Возможно, наоборот — ранняя ходьба сигнализирует о риске СДВГ или трудностях в обучении", — говорится в статье Nature Human Behaviour.

Любовь к маме — не врождённое чувство

Существует убеждение, что все младенцы инстинктивно любят мать. Однако итальянские генетики под руководством Франчески Д'Амато из Института неврологии и психофармакологии в Риме доказали, что привязанность зависит от работы опиоидных рецепторов в мозге.

Когда исследователи заблокировали эти рецепторы у детёнышей мышей, те перестали реагировать на запах своей матери и не звали её при разлуке.

"Мутации в генах, контролирующих опиоидные рецепторы, нарушают выработку гормонов удовольствия. А если нет удовольствия — нет и привязанности", — пояснил Крутовский.

Иными словами, любовь младенца к матери — результат работы дофаминовой и опиоидной систем, а не чисто инстинктивное поведение.

Эксперимент на мышах

Учёные вывели мышей без гена μ-опиоидного рецептора. Когда у них забрали мать, обычные детёныши громко пищали, особенно если рядом был запах родного гнезда. Мутантные — почти молчали и не различали, где их мама.

Тем не менее при опасности (например, при виде взрослого самца) "молчуны" визжали даже сильнее обычных — значит, страх они чувствовали, но эмоциональной связи с матерью у них не было.

"Мышата не могли различать мам", — цитирует журналистка Мэри Бекман Франческу Д'Амато .

Позже немецкие учёные из Марбурга подтвердили: нарушения в системе опиоидных рецепторов могут быть связаны с аутизмом и другими расстройствами социального поведения.

Что говорит наука о развитии младенцев

Миф Правда Ребёнок получает ровно 50% генов от каждого родителя В целом да, но мальчики имеют больше материнских генов, а митохондриальные гены передаются только от мамы Поздно пошёл — значит отстаёт в развитии Нет, часто наоборот — такие дети интеллектуально более успешны Все младенцы безусловно любят маму Привязанность формируется через работу опиоидных рецепторов, а не просто по факту рождения

FAQ

Можно ли определить по генам, когда ребёнок начнёт ходить?

Пока нет, но учёные выявили 11 генов, влияющих на этот процесс.

Почему митохондриальные гены передаются только от мамы?

Потому что сперматозоид не несёт митохондрии — они остаются в хвосте, который не участвует в оплодотворении.

Можно ли "укрепить" связь с ребёнком, если у него генетические особенности?

Да. Физический контакт, ласка и общение стимулируют ту же систему удовольствия, помогая формировать эмоциональную привязанность.

Интересные факты

Генетическая разница между двумя людьми может достигать миллиона нуклеотидов, но на внешний вид влияют лишь сотни. Митохондриальные гены эволюционно древнее ядерных и происходят от бактерий. Самый длинный ген у человека — дистрофин, состоит из более чем 2,3 миллиона пар оснований и связан с развитием мышц.