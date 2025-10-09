Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бешеные деньги уже вложила: Королёва пошла по стопам Киркорова — вот что она затеяла
Аршавин в суде: экономный футболист требует урезать алименты Барановской вдвое — снова
От ледяных ложек до сна в перчатках: звёздные ритуалы, которые кажутся странными, но действительно работают
Эти ошибки в планировании обнуляют месяцы тренировок — вот как правильно поставить фитнес-цель
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Гибискус — не медведь, в спячку сам не уйдёт: пропустите момент — весной останутся голые ветки
Экзамен, который пугает даже роботов: где учат вождению как искусству выживания
Один съеденный кусок может стоить собаке жизни: срочно проверьте свой холодильник
Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам

Древние жители острова Пасхи решили задачу, над которой ломают голову инженеры XXI века

8:40
Наука

Остров Пасхи давно окружён легендами. Одни говорили о бревенчатых катках, другие — о санях и целых армиях носильщиков. Но новая серия исследований показывает: древние жители Рапа-Нуи не волокли моаи — они заставляли их "идти".

Статуи моаи острова Пасхи
Фото: commons.wikimedia.org by Bjørn Christian Tørrissen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Статуи моаи острова Пасхи

Команда с участием профессора антропологии Карла Липо подтвердила это с помощью 3D-моделирования и полевых экспериментов: статуи раскачивали, направляя их верёвками по особым дорогам, и те двигались вперёд зигзагом, оставаясь вертикальными.

Как "ходят" моаи: идея, проверенная в поле

Исследователи, которые изучили почти тысячу статуй и отметили характерные признаки конструкции: широкие D-образные основания и лёгкий наклон вперёд, опубликовали своё открытие в Journal of Archaeological Science. Эти детали не случайны — они повышают устойчивость при покачивании и облегчают "шагание". Чтобы проверить гипотезу, команда построила копию моаи массой 4,35 тонны с тем самым "наклоном вперёд". Всего 18 человек переместили её на 100 метров за 40 минут — результат заметно лучше предыдущих попыток вертикальной транспортировки.

Дороги Рапа-Нуи тоже "подыгрывают" статуям: их ширина около 4,5 метра и вогнутое поперечное сечение стабилизируют движение. По словам учёных, сами дороги могли строиться по мере продвижения: расчистили — сдвинули — снова расчистили. Так формировалась сеть параллельных трасс, по которым гиганты добирались от каменоломен до церемониальных площадок.

"Каждый раз, когда они перемещают статую, кажется, что они прокладывают дорогу. Дорога — это часть процесса перемещения статуи", — уверяет Карл Липо.

Зачем это важно

Новая картина объясняет множество "странностей": отчего основания такие широкие, почему статуи наклонены вперёд, зачем дорогам "чашеобразный" профиль. Всё это укладывается в физику раскачивания массивного тела с центром тяжести, смещённым кпереди. Результаты полевых тестов совпали с расчётами, а сходство следов на дорогах с ожидаемыми для "шагающей" транспортировки усиливает аргументацию.

Сравнение гипотез

Подход Инструменты Трудозатраты Совместимость с дорогами Подтверждение
"Ходьба" стоя (раскачивание верёвками) Верёвки, направляющие, площадки/дороги Нужна слаженная команда из нескольких десятков человек Высокая: дороги 4,5 м с вогнутым профилем стабилизируют 3D-моделирование и полевые эксперименты (4,35 т, 18 человек, 100 м/40 мин)
Волок волоком/на санях Сани, катки, большое количество брёвен Очень высокие, требуется много древесины Низкая: профиль дорог не оптимален для саней Нет прямых археологических подтверждений профиля трасс под сани
Катки из брёвен Брёвна, эстакады Высокие, постоянная подпитка древесиной Средняя/низкая: нужны ровные тракты, следов систематического катания мало Несогласованность с наклоном вперёд и D-основанием

Как это повторить дома

  1. Подготовьте устойчивый "макет": тяжёлый шкаф или узкий холодильник (пустой), который можно безопасно слегка наклонять. Обязательно помощники и свободное пространство.

  2. Возьмите две прочные верёвки (по 3-4 м), рабочие перчатки и нескользящую обувь.

  3. Закрепите верёвки по "плечам" макета, оставив центр тяжести перед воображаемой "осью шага".

  4. Синхронно тяните поочерёдно то левую, то правую верёвку, создавая плавные боковые покачивания, и в момент пикового наклона слегка подтягивайте вперёд.

  5. Держите ритм. Помогает метроном на телефоне или счёт вслух. Ваша цель — короткое "перекатывание" с контролем опоры, а не рывок.

  6. Страхуйте движение: никто не должен находиться перед "макетом", путь свободен, рядом — мягкие упоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: тянуть обе верёвки вперёд одновременно.
→ Последствие: потеря ритма, раскачка гаснет, растёт риск опрокидывания.
→ Альтернатива: чёткий попеременный ритм "лево-право" с лёгким подтягиванием вперёд на пике.

• Ошибка: начинать с сильного наклона.
→ Последствие: объект "клюёт носом".
→ Альтернатива: малые амплитуды, наращивание до "рабочей" величины.

• Ошибка: узкий "коридор" или неровный пол.
→ Последствие: клин, рыскание, срыв ритма.
→ Альтернатива: расчистить траекторию, подстелить ровные панели/коврики.

А что если…

— Статуя значительно больше? Физика раскачивания масштабируется: при росте массы инерционные свойства делают движение предсказуемее, если основание и наклон подобраны корректно.
— Дорога уже? Снижается запас устойчивости. Для тяжёлых объектов нужна полоса порядка нескольких метров и "чашеобразный" профиль.
— Верёвок нет? Можно использовать ленты/канаты из натуральных волокон (сизаль, льняной трос), но важнее синхронность команды.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия древесины и материалов Требует тренировки и слаженности
Вертикальная транспортировка снижает контактные потери Нужны дороги определённого профиля
Конструктивные признаки статуй "работают" на метод Ограничения по рельефу (крутые уклоны сложны)
Масштабируемость: большие объекты ведут себя стабильнее Риск при нарушении ритма

FAQ

Сколько человек нужно, чтобы "вести" моаи?
Полевой эксперимент показал: 18 человек переместили 4,35-тонную копию на 100 м за 40 минут. В реальности состав бригад мог меняться.

Почему у моаи наклон вперёд и широкое основание?
Эти особенности повышают вероятность устойчивого зигзагообразного "шага" при раскачивании и помогают контролировать траекторию.

Можно ли повторить опыт вне лаборатории?
Да, в музейных и полевых демонстрациях используют облегчённые копии и канаты. Критичны безопасность, тренировка и подходящая опорная поверхность.

Зачем такая ширина дорог?
Около 4,5 м — это запас по боковой устойчивости при покачивании. Вогнутый профиль "держит" объект от сползания.

Опровергает ли это другие версии?
Метод "ходьбы" согласуется и с конструкцией статуй, и с дорогами, и с экспериментами. Другим версиям стоит показать сопоставимый набор подтверждений.

Мифы и правда

— Миф: моаи перетащили на брёвнах и санях.
— Правда: профиль дорог и конструкция статуй лучше объясняются вертикальным "шаганием" с раскачиванием и верёвками.

— Миф: без "сверхтехнологий" такое невозможно.
— Правда: физика инерции и центра масс плюс грамотная организация труда дают реалистичный, проверенный механизм.

Три факта

• Почти тысяча статуй проанализирована для выявления общих конструктивных признаков.
• D-образное основание и наклон вперёд помогают удерживать равновесие при покачивании.
• Сеть дорог с вогнутым профилем поддерживает устойчивое зигзагообразное движение.

Исторический контекст

  1. Формирование сети дорог на Рапа-Нуи: расчистка участков, поэтапное продвижение статуй, параллельные трассы.

  2. Развитие гипотез: от "саней и катков" к идее вертикальной транспортировки.

  3. Современный этап: 3D-сканирование, моделирование и полевые тесты подтверждают "шагание" как физически обоснованный и практически воспроизводимый способ.

"Это показывает, что жители Рапа-Нуи были невероятно умными. Они до этого додумались", — сказал профессор антропологии Карл Липо.

В результате мифы уступают место аккуратно проверенным фактам. И это не умаляет магии моаи: напротив, инженерная смекалка Рапа-Нуи делает их историю ещё более впечатляющей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ
Военные новости
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе? Какие секреты помогают им выживать?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Экзамен, который пугает даже роботов: где учат вождению как искусству выживания
Древние жители острова Пасхи решили задачу, над которой ломают голову инженеры XXI века
Хуже кабалы? Как целевое обучение оставит больницы пустыми
Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам
Один съеденный кусок может стоить собаке жизни: срочно проверьте свой холодильник
Волосы сыпятся как листья осенью? Найден эликсир от выпадения волос при менопаузе — он спасет ваши локоны
Секрет чистоты на круизном лайнере: опытные туристы берут с собой этот копеечный продукт
Уют без перегрева: как утеплить дом и сэкономить на отоплении
Скандал века: Дмитрий Дибров остроумно обозвал своего соперника Романа Товстика
Нежный стейк без спешки: почему кулинары всё чаще снижают температуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.