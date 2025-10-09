Психика против жизни: почему умственные диагнозы опаснее, чем рак

Детство — не только про школу и первые увлечения. На здоровье ребёнка влияет и то, с чем сталкиваются мама и папа. Новое исследование Каролинского института показывает: если у родителей диагностированы психические расстройства, у их детей в дальнейшем повышается риск преждевременной смерти. Особенно заметна эта связь при неестественных причинах — несчастных случаях и самоубийствах — и тогда, когда диагноз установлен у обоих родителей.

Что именно изучили

Учёные проанализировали данные общенациональных регистров Швеции: 3,55 млн детей, рождённых с 1973 по 2014 год, были "связаны" с записями о биологических родителях и наблюдались до конца 2023-го. К моменту завершения работы участникам было от 9 до 51 года. Такой охват позволил увидеть не только ранние последствия, но и долгосрочные риски для уже взрослых людей.

Какие диагнозы у родителей учитывались

В исследование включили широкий спектр психических расстройств по кодам МКБ: зависимости (алкоголь и другие вещества), психозы, депрессии и биполярное расстройство, тревожные и стрессовые расстройства, расстройства пищевого поведения, личностные расстройства и интеллектуальные нарушения. Это важно: речь не о каком-то одном диагнозе, а о целой группе состояний, которые встречаются чаще, чем кажется.

Что произошло с рисками у детей

Главный результат звучит просто и тревожно. Среди детей, чьи родители имели психические расстройства, смертность составила 7,93 случая на 10 000 человеко-лет. В группе без таких диагнозов у родителей — 3,55 на 10 000. После учёта сопутствующих факторов связь сохранилась: риск умереть от любой причины был выше примерно в 2,1 раза, от естественных причин — в 1,9 раза, от неестественных — в 2,5 раза. Это не абстрактные проценты, а разница, заметная на уровне большой популяции.

Разброс по категориям

Если смотреть по типам родительских диагнозов, относительный риск у детей варьировал: от 1,58 (при расстройствах пищевого поведения у родителей) до 2,22 (при интеллектуальных нарушениях у родителей). Иными словами, все группы расстройств так или иначе были связаны с повышенной смертностью потомства, но масштаб ассоциации различался.

Когда диагнозы у обоих родителей

Самая уязвимая ситуация — когда психические расстройства диагностированы и у матери, и у отца. В этой группе риск любой смерти у детей был выше в 3,35 раза, естественной — в 2,57 раза, неестественной — в 4,24 раза. Пик относительных рисков приходился на период, когда детям 1-2 года, — тогда показатели достигали 4,92 для любой, 4,50 для естественной и 5,27 для неестественной смерти. Это подчёркивает, насколько важны поддержка и наблюдение в самых ранних этапах жизни ребёнка.

Почему так происходит

Исследование не ставило целью доказать причинность, но несколько механизмов выглядят правдоподобно и вместе складываются в объяснимую картину.

Нагрузка на семью. Психические расстройства влияют на сон, внимание, способность планировать и регулировать эмоции. Это сказывается на уходе за младенцем, соблюдении расписаний прививок и обращениях за медицинской помощью. Социальные и экономические факторы. Часто семейная система сталкивается с финансовыми трудностями, меньшей поддержкой окружения, нестабильной занятостью — всё это ассоциировано с большими рисками для здоровья. Поведенческие риски. В семье может быть выше вероятность опасных ситуаций — от неиспользования детских удерживающих устройств в авто до небезопасной среды дома. В подростковом и молодом возрасте добавляются собственные рискованные стратегии поведения у детей. Наследуемость и биология. Часть расстройств имеет генетическую компоненту; возможны и биологические эффекты стресса во время беременности.

На каком этапе жизни риск выше

Повышенная уязвимость не исчезала с возрастом. Да, в младенчестве и раннем детстве разница наиболее заметна, но исследователи фиксировали повышенный риск вплоть до зрелых лет, а наибольшие относительные риски — в зрелом возрасте. Это важно: последствия "семейного стресса" не ограничиваются только первыми годами жизни.

Что это значит для родителей и системы здравоохранения

Главный практический вывод — поддержка семей, где у одного или обоих родителей есть психическое расстройство, нужна как можно раньше и продолжительно. Это не только про медикаменты и психотерапию для взрослых. Речь о комплексных мерах: патронаж и визиты медсестры, программы родительских навыков, помощь с доступом к педиатру, сопровождение социальных служб, обучение безопасной среде дома, профилактика травм и саморазрушающего поведения у подростков.

Такая поддержка может казаться дорогостоящей, но цена бездействия выше: она измеряется потерянными годами жизни и качеством этой жизни. Исследование подчёркивает и общественный масштаб проблемы — психические расстройства распространены, а абсолютный риск смерти растёт с возрастом, поэтому вклад в общую смертность может быть значительным.

Важно помнить об ограничениях

Как и у любого крупного анализа регистров, здесь есть ограничения. Невозможно учесть абсолютно все факторы — например, детали семейной динамики или неформальную помощь от соседей и родственников. Диагнозы фиксировались по обращениям в клиники: люди, избегающие системы здравоохранения, могли остаться "невидимыми". Тем не менее объём выборки и длительность наблюдения придают выводам вес.

Работа шведских учёных не ставит стигму на семьи, где кто-то сталкивается с психическими трудностями. Наоборот, она показывает: риск можно снизить, если вовремя предложить поддержку. Забота о психическом здоровье взрослых — это одновременно инвестиция в безопасность и благополучие их детей, сегодня и в будущем.