То, что раньше считалось невозможным, теперь получает Нобелевскую премию

Открытие лауреатов Нобелевской премии 2025-го по химии звучит как сюжет научной фантастики: учёные научились собирать "конструкторы" из ионов металлов и органических молекул так, чтобы внутри оставались упорядоченные пустоты нанометрового масштаба. Эти полости работают как ловушки или "гаражи" для молекул — от воды и водорода до углекислого газа и токсичных газов.

Лаборатория

Награда досталась Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи за создание и развитие именно таких материалов — металлоорганических каркасных структур (их называют МОК или МОF от Metal-Organic Frameworks). И если раньше это была задача для узких специалистов, сегодня МОК уверенно выходят в мир энергетики, экологии и даже питьевой воды для засушливых регионов.

Что такое металлоорганические каркасы и почему это важно

МОК — это кристаллические "решётки", где металлические узлы соединены органическими "перемычками" (лигандами). Получается лёгкий, но прочный скелет с огромной удельной поверхностью: один грамм может распахнуть площадь, сравнимую с футбольным полем. За счёт регулируемой химии узлов и размерности пор такие каркасы можно "настраивать" под конкретную молекулу: одни лучше сорбируют CO₂, другие аккуратно удерживают водород, третьи ускоряют химические реакции, играя роль катализаторов.

"Металлоорганические соединения имеют колоссальный потенциал, создавая ранее невиданные возможности для изготовленных на заказ материалов с новыми функциями", — пояснил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Лауреаты: кто за чем стоял

Сусуму Китагава

Классик пористых координационных сеток. Один из первых показал, что "дышащая" пористость — не метафора, а реальность: каркас может открывать и закрывать поры, меняя свои свойства под гость-молекулу. Это открыло путь к селективной адсорбции и умным фильтрам.

Ричард Робсон

Пионер координационных полимеров, на основе которых сформировался целый класс металл-органических каркасов. Именно его подход к архитектуре узлов и связок позволил получать стабильные трёхмерные сети, пригодные не только для лаборатории, но и для "железа".

Омар Ягхи

Основатель "ретикулярной химии" — дисциплины, где материалы проектируют по аналогии с архитектурой: сначала чертёж, потом сборка. На его счету МОК для улавливания CO₂, хранения H₂ и извлечения воды из сухого воздуха — те самые конструкции, которые сегодня переводят лабораторный успех в прикладные решения.

Сравнение: чем МОК отличаются от других пористых материалов

Класс материала Природа пор Настраиваемость Температурная/химическая стойкость Типичные применения Цеолиты Жёсткие каналы Низкая Очень высокая Нефтехимия, каталитический крекинг Активированные угли Случайные поры Средняя Высокая Фильтры воды/воздуха, маски Кремнезёмы (MCM/SBA) Упорядоченные мезопоры Средняя Средняя Носители катализаторов МОК (MOF) Кристаллические "клетки" Очень высокая От средней до высокой (в т. ч. Zr-, Al-МОК) Улавливание CO₂, хранение H₂/CH₄, каталіз, извлечение воды

Как это работает на практике: пошагово

Выбор задачи. Например, улавливание CO₂ из дымовых газов ТЭЦ или генерация воды из воздуха (AWG-устройства). Проектирование узла и лиганда. Берём, к примеру, цирконий для стойкости и карбоксилатные лиганды для заданного шага пор. Сборка каркаса. Растворная синтезация при контролируемой температуре; для масштабирования — непрерывные реакторы. Активация пор. Удаляем растворитель мягкой сушкой или супер-критической обработкой, открывая доступ к внутренней поверхности. Интеграция в устройство. Пеллеты и мембраны для сорбционных колонн, картриджи для фильтров воды, кассеты для "ловушек" CO₂. Эксплуатация и регенерация. Нагрев/вакуум или смена давления (PSA/TSA) возвращают адсорбированную молекулу и "перезаряжают" материал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбор МОК с низкой гидростойкостью для влажных газов.→ Последствие: разрушение каркаса, потеря ёмкости.→ Альтернатива: Zr- или Ti-содержащие МОК; гидрофобизация поверхности.

• Ошибка: отсутствие регенерационного режима в колонне.→ Последствие: быстрая "смерть" адсорбера.→ Альтернатива: модульная колонна с PSA/TSA и датчиками насыщения.

• Ошибка: применение порошка без формования.→ Последствие: высокое сопротивление потоку.→ Альтернатира: гранулы/пеллеты или нанесение МОК на пористые подложки.

А что если…

…использовать МОК для бытовой воды? Уже сейчас фильтрующие картриджи с пористыми сорбентами борются с ПФАС и фармацевтическими следами. МОК добавляют селективность: можно "прицелиться" в конкретные загрязнители, снизив расход сорбента. Для "умных домов" это означает компактные блоки доочистки, а для сельского хозяйства — мобильные станции с обратной регенерацией.

…сосредоточиться на водороде? Каркасы с правильной геометрией пор и открытыми металлическими центрами увеличивают плотность хранения при умеренных давлениях — это плюс для баллонов H₂ в транспорте.

…поймать CO₂? В связке с датчиками и компрессорами МОК превращаются в "ловушки", которые можно ставить как на заводах, так и в компактных модулях рядом с теплицами или пивоварнями.

Плюсы и минусы МОК

Плюсы Минусы Рекордная удельная поверхность и настраиваемая химия Часть каркасов чувствительна к влаге/температуре Селективная адсорбция (CO₂, ПФАС, H₂S) Масштабирование синтеза и стоимость формования Возможность интеграции в мембраны и катализаторы Необходимость регенерации и контроля безопасности Потенциал для компактных устройств AWG и DAC Нормативные барьеры для внедрения в питьевую воду

FAQ

Как выбрать МОК под задачу?

Смотрите на размер пор (микро/мезо), устойчивость (Zr-, Al-узлы для влажных сред), наличие открытых металлических центров (улучшенная адсорбция) и формат: пеллеты для колонн, тонкие плёнки — для мембран.

Сколько стоит внедрение?

Цена зависит от масштаба. Промышленная колонна для CO₂ - это сотни килограммов сорбента плюс компрессия и теплообмен; бытовой картридж для ПФАС — граммы материала и стандартный фитинг к фильтру.

Что лучше: активированный уголь или МОК?

Для универсальной грубой очистки — уголь. Для "прицельной" селективности (CO₂/ПФАС/NH₃) и компактности — МОК, особенно в кассетах с регенерацией.

Мифы и правда

• "МОК развалятся в воде". Часть — да, но устойчивые каркасы на базе циркония/алюминия сохраняют структуру и после циклов влажности.

• "Это только для лабораторий". Уже есть пилоты: модули увлажнения/осушения воздуха и улавливания CO₂; бытовые фильтры движутся следом.

• "МОК не пригодны для катализов". Наоборот: открытые узлы и органические "мостики" работают как активные центры и тонкая настройка окружения.

3 факта

В одном кубическом сантиметре МОК можно уместить внутреннюю поверхность, сравнимую с десятками квадратных метров. Известны десятки тысяч вариаций каркасов — от мягко "дышащих" до супержёстких для высоких температур. МОК можно вырастить тонкой плёнкой на сетке или керамике — готовый картридж для фильтра.

Исторический контекст 2025: путь к награде

Демонстрация управляемой пористости: каркасы, реагирующие на молекулы-"гостей". Архитектура стабильных сетей: координационные полимеры, задавшие каркасную "логику". Ретикулёрный дизайн: проектирование структур под задачу — от CO₂ до воды из воздуха.

Почему это меняет правила игры

МОК приносят в материаловедение редкую комбинацию — модульность (как в конструкторе) и точность настройки функций. Для климата это шанс ловить CO₂ там, где его много, а для энергетики — хранить водород компактнее и безопаснее. Добавьте к этому бытовые фильтры против "вечных химикатов" (ПФАС), и станет ясно: перед нами не просто красивая кристаллография, а платформа для решений — от промышленности до кухни.