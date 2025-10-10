Город на дне моря: как СССР пытался поселить человека под водой — и что из этого вышло

В шестидесятые годы XX века в СССР верили, что человек способен освоить не только космос, но и морское дно. Страна, вдохновлённая романами о Жаке-Иве Кусто и фильмом "Человек-амфибия", начала эксперимент с настоящими подводными станциями — жилыми домами на глубине. Эти проекты, от энтузиастов Донбасса до академиков Института океанологии, стали одной из самых удивительных страниц советской науки.
В 1966 году хирург и водолаз Александр Хаес вместе с донецким клубом подводного плавания создал первую советскую обитаемую капсулу — проект "Ихтиандр-66". Без поддержки государства, из подручных материалов энтузиасты собрали стальной цилиндр, похожий на перевёрнутый стакан. Летом того же года у мыса Тарханкут (Крым) капсулу опустили на глубину 11 метров. Хаес провёл под водой три дня, получая воздух по шлангу с берега, а электричество — от старой дизельной станции.
Эксперимент показал, что человек способен выживать в условиях повышенного давления и ограниченного пространства.
"Мы доказали, что человек может жить под водой — пусть недолго, но стабильно", — вспоминал Хаес.
Через год энтузиасты построили более совершенную станцию — "Ихтиандр-67". Новый модуль напоминал трёхлучевую звезду, позволял разместить пятерых человек и работать автономно до двух недель. Акванавты проводили геологические пробы, вели наблюдения за морской фауной и изучали влияние давления на организм. В капсуле впервые содержались подопытные животные — морские свинки и кролики. Эксперимент длился около двух недель, став одним из первых подтверждений того, что человек может жить под водой длительное время без серьёзных последствий.
Следующая миссия — "Ихтиандр-68" - была сорвана штормом. После этого проект потерял финансирование, но именно он стал отправной точкой для будущих профессиональных исследований.
В то же время в дело включились институты. Ленинградский гидрометеорологический институт совместно с Акустическим институтом АН СССР создал проект "Садко". Сферические станции, погружаемые у берегов Сухуми, работали на глубине до 27 метров. Исследователи проводили акустические и физиологические эксперименты, фиксировали звуки морской фауны и изучали влияние гипербарической среды на человека.
Параллельно московский клуб "Дельфин" разработал надувные модули "Спрут" - простые и мобильные конструкции из прорезинённой ткани. Их опускали на глубину 11-25 метров для краткосрочных геохимических исследований.
Кульминацией советских подводных экспериментов стал проект "Черномор", разработанный Институтом океанологии АН СССР. В 1968 году в Голубой бухте под Геленджиком на дно опустили цилиндрический модуль длиной около 8 метров, шириной 2,9 м и водоизмещением 62 тонны. Он имел четыре отсека — жилой, рабочий, санитарный и шлюзовой — и мог работать как с подачей воздуха с поверхности, так и в автономном режиме.
За пять лет станция приняла более 20 экспедиций. Учёные проводили эксперименты по гидрофизике, гидрооптике, геологии и биологии, наблюдая за поведением организмов и изменениями донных процессов. Глубины исследований достигали 30 метров.
"Черномор стал единственным в мире подводным домом, прослужившим пять сезонов подряд", — отмечают в Институте океанологии РАН.
Летом 1971 года станцию модернизировали до версии "Черномор-2М". Пятеро акванавтов заселились в неё 1 августа, рассчитывая провести под водой 70 суток. Работы велись на глубине 15 метров. Но 20 сентября шторм оборвал кабели, и станцию пришлось всплывать в аварийном режиме. Экипаж провёл под водой около 50 суток (по данным ИО РАН — 52 дня), после чего последовала 52-часовая декомпрессия.
Этот рекорд до сих пор остаётся уникальным для отечественной подводной науки.
Подводные станции создавались не ради сенсаций. Их главная цель — собрать данные о жизни человека в гипербарической среде и расширить возможности морских исследований:
Опыт "Черномора" использовали при разработке космических тренировок, систем регенерации воздуха и средств длительной изоляции.
Ошибка: ставка на длительное пребывание людей под водой.
Последствие: рост расходов и рисков для здоровья.
Альтернатива: развитие батискафов и дистанционных аппаратов.
Ошибка: зависимость станций от береговых компрессоров.
Последствие: аварии при шторме.
Альтернатива: переход на автономные системы регенерации.
Ошибка: недооценка психологических нагрузок.
Последствие: стресс и снижение эффективности.
Альтернатива: внедрение методик космической медицины.
К началу 1970-х содержание станции вроде "Черномора" обходилось в около 100 тысяч рублей, при этом водолазы с поверхности выполняли те же задачи быстрее и дешевле. Добавьте риск декомпрессии, постоянные штормы и необходимость круглосуточной поддержки с берега — и станет понятно, почему государство переключилось на глубоководные аппараты и телеметрию.
Тем не менее, именно эти эксперименты доказали: человек способен жить и работать под водой неделями, а морская наука нуждается в постоянных наблюдениях "изнутри".
|Плюсы
|Минусы
|Получены уникальные данные по физиологии и гидрофизике
|Высокая стоимость
|Разработаны методы длительного пребывания под давлением
|Ограниченные глубины (до 30 м)
|Отработаны технологии для космоса
|Штормовые повреждения и риски
|Развито международное сотрудничество
|Тяжёлые условия и влажность 90-100 %
Советская программа подводных станций осталась символом эпохи веры в науку. Она показала, что стремление исследовать — не менее сильное, чем желание покорить космос.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.