Город на дне моря: как СССР пытался поселить человека под водой — и что из этого вышло

7:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В шестидесятые годы XX века в СССР верили, что человек способен освоить не только космос, но и морское дно. Страна, вдохновлённая романами о Жаке-Иве Кусто и фильмом "Человек-амфибия", начала эксперимент с настоящими подводными станциями — жилыми домами на глубине. Эти проекты, от энтузиастов Донбасса до академиков Института океанологии, стали одной из самых удивительных страниц советской науки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Водолаз исследует капсулу

Первые шаги под воду

В 1966 году хирург и водолаз Александр Хаес вместе с донецким клубом подводного плавания создал первую советскую обитаемую капсулу — проект "Ихтиандр-66". Без поддержки государства, из подручных материалов энтузиасты собрали стальной цилиндр, похожий на перевёрнутый стакан. Летом того же года у мыса Тарханкут (Крым) капсулу опустили на глубину 11 метров. Хаес провёл под водой три дня, получая воздух по шлангу с берега, а электричество — от старой дизельной станции.

Эксперимент показал, что человек способен выживать в условиях повышенного давления и ограниченного пространства.

"Мы доказали, что человек может жить под водой — пусть недолго, но стабильно", — вспоминал Хаес.

Ихтиандр-67: звезда под водой

Через год энтузиасты построили более совершенную станцию — "Ихтиандр-67". Новый модуль напоминал трёхлучевую звезду, позволял разместить пятерых человек и работать автономно до двух недель. Акванавты проводили геологические пробы, вели наблюдения за морской фауной и изучали влияние давления на организм. В капсуле впервые содержались подопытные животные — морские свинки и кролики. Эксперимент длился около двух недель, став одним из первых подтверждений того, что человек может жить под водой длительное время без серьёзных последствий.

Следующая миссия — "Ихтиандр-68" - была сорвана штормом. После этого проект потерял финансирование, но именно он стал отправной точкой для будущих профессиональных исследований.

Садко и Спрут: переход от энтузиазма к науке

В то же время в дело включились институты. Ленинградский гидрометеорологический институт совместно с Акустическим институтом АН СССР создал проект "Садко". Сферические станции, погружаемые у берегов Сухуми, работали на глубине до 27 метров. Исследователи проводили акустические и физиологические эксперименты, фиксировали звуки морской фауны и изучали влияние гипербарической среды на человека.

Параллельно московский клуб "Дельфин" разработал надувные модули "Спрут" - простые и мобильные конструкции из прорезинённой ткани. Их опускали на глубину 11-25 метров для краткосрочных геохимических исследований.

Черномор: дом на дне

Кульминацией советских подводных экспериментов стал проект "Черномор", разработанный Институтом океанологии АН СССР. В 1968 году в Голубой бухте под Геленджиком на дно опустили цилиндрический модуль длиной около 8 метров, шириной 2,9 м и водоизмещением 62 тонны. Он имел четыре отсека — жилой, рабочий, санитарный и шлюзовой — и мог работать как с подачей воздуха с поверхности, так и в автономном режиме.

За пять лет станция приняла более 20 экспедиций. Учёные проводили эксперименты по гидрофизике, гидрооптике, геологии и биологии, наблюдая за поведением организмов и изменениями донных процессов. Глубины исследований достигали 30 метров.

"Черномор стал единственным в мире подводным домом, прослужившим пять сезонов подряд", — отмечают в Институте океанологии РАН.

Рекордный эксперимент 1971 года

Летом 1971 года станцию модернизировали до версии "Черномор-2М". Пятеро акванавтов заселились в неё 1 августа, рассчитывая провести под водой 70 суток. Работы велись на глубине 15 метров. Но 20 сентября шторм оборвал кабели, и станцию пришлось всплывать в аварийном режиме. Экипаж провёл под водой около 50 суток (по данным ИО РАН — 52 дня), после чего последовала 52-часовая декомпрессия.

Этот рекорд до сих пор остаётся уникальным для отечественной подводной науки.

Что изучали под водой

Подводные станции создавались не ради сенсаций. Их главная цель — собрать данные о жизни человека в гипербарической среде и расширить возможности морских исследований:

наблюдение за донными процессами и течениями;

изучение оптических свойств воды и биологических сообществ;

тестирование дыхательных смесей и медицинских протоколов.

Опыт "Черномора" использовали при разработке космических тренировок, систем регенерации воздуха и средств длительной изоляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка на длительное пребывание людей под водой.

Последствие: рост расходов и рисков для здоровья.

Альтернатива: развитие батискафов и дистанционных аппаратов.

Ошибка: зависимость станций от береговых компрессоров.

Последствие: аварии при шторме.

Альтернатива: переход на автономные системы регенерации.

Ошибка: недооценка психологических нагрузок.

Последствие: стресс и снижение эффективности.

Альтернатива: внедрение методик космической медицины.

Почему подводные дома ушли в прошлое

К началу 1970-х содержание станции вроде "Черномора" обходилось в около 100 тысяч рублей, при этом водолазы с поверхности выполняли те же задачи быстрее и дешевле. Добавьте риск декомпрессии, постоянные штормы и необходимость круглосуточной поддержки с берега — и станет понятно, почему государство переключилось на глубоководные аппараты и телеметрию.

Тем не менее, именно эти эксперименты доказали: человек способен жить и работать под водой неделями, а морская наука нуждается в постоянных наблюдениях "изнутри".

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы Получены уникальные данные по физиологии и гидрофизике Высокая стоимость Разработаны методы длительного пребывания под давлением Ограниченные глубины (до 30 м) Отработаны технологии для космоса Штормовые повреждения и риски Развито международное сотрудничество Тяжёлые условия и влажность 90-100 %

2 интересных факта

"Черномор" стал единственной подводной лабораторией в мире, работавшей пять сезонов подряд без разборки.

Эксперименты 1971 года завершились аварийным всплытием, но без потерь — все участники прошли декомпрессию успешно.

Исторический контекст

В 1960 году США провели эксперимент Sealab, вдохновивший советских инженеров.

В 1966 году в Крыму прошёл первый отечественный проект "Ихтиандр".

В 1974 году программа "Черномор" завершилась, уступив место дистанционным роботам и батискафам.

Советская программа подводных станций осталась символом эпохи веры в науку. Она показала, что стремление исследовать — не менее сильное, чем желание покорить космос.