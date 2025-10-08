Теотиуакан заговорил спустя века: расшифрован язык, объясняющий исчезновение цивилизации

6:34 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении веков Теотиуакан - "город богов" — оставался одной из самых загадочных точек на карте древней Мезоамерики. Кто его построил, почему жители покинули его в расцвете сил — вопросы, на которые археологи искали ответы десятилетиями. Теперь, похоже, на горизонте появился ключ к разгадке: учёные из Копенгагенского университета заявили, что странные знаки на стенах и артефактах города — не просто украшения, а древняя письменность, предшественница языка ацтеков.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Теотиуака́н древний город-государство

Письменность, спрятанная в орнаментах

До недавнего времени изображения животных, растений и геометрических фигур в Теотиуакане считались декоративными. Но исследователи Кристофер Хелмке и Магнус Фарао Хансен предложили революционную гипотезу: эти изображения — не орнаменты, а логограммы, образующие сложную систему записи, аналог раннего письма.

"Эти символы могли не просто украшать, а передавать конкретные звуки и смыслы — то есть являться письменностью", — отметил Хелмке.

Если выводы верны, то речь идёт о первой известной форме науатль — языка, на котором столетия спустя заговорят ацтеки, а также народы кора и уичоль.

Как учёные расшифровали немой язык

Чтобы проверить гипотезу, исследователи реконструировали язык-предшественник науатля. Такой подход позволил избежать ошибок: прямое сравнение с поздним ацтекским языком было бы неточным.

Учёные обратили внимание на то, как один и тот же символ мог меняться в зависимости от контекста. Например, изображение койота использовалось как обозначение животного, но в некоторых композициях — как элемент ребуса, передающий звук или часть слова.

Эти наблюдения позволили создать первую модель фонетической расшифровки логограмм Теотиуакана.

Почему это открытие может переписать историю

Найденные закономерности означают, что народ, построивший Теотиуакан, обладал сложной системой коммуникации и, возможно, был лингвистическим предком ацтеков. Это меняет представление о хронологии заселения региона.

"Наш анализ показывает, что носители языка-предка науатля прибыли в Центральную Мексику гораздо раньше, чем предполагалось ранее", — пояснил Хансен.

По сути, это связывает исчезнувших жителей Теотиуакана с будущими правителями империи ацтеков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать символы Теотиуакана чисто декоративными.

Последствие: потеря ключа к пониманию культуры и языка древнего народа.

Альтернатива: рассматривать изображения как потенциальные элементы письменности.

Ошибка: сравнивать знаки напрямую с ацтекским письмом.

Последствие: искажение смыслов и неверная интерпретация.

Альтернатива: реконструировать промежуточный язык — предок науатля.

Ошибка: искать следы цивилизации только в археологических слоях.

Последствие: недооценка лингвистических данных.

Альтернатива: комбинировать археологию и лингвистику.

Что может рассказать утраченный язык

Если гипотеза подтвердится, расшифровка письменности Теотиуакана может пролить свет на причины исчезновения города около 600 года н. э. Учёные предполагают, что записи могли содержать сведения о природных катаклизмах, конфликтах или религиозных кризисах, ставших причиной ухода населения.

Понимание этих текстов позволит реконструировать историю региона, определить социальную структуру и, возможно, даже имена реальных правителей "города богов".

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Возможность впервые расшифровать письменность Теотиуакана Не хватает текстов для полной реконструкции Подтверждение связи с языками науатль и уичоль Сложность в интерпретации многозначных символов Новая теория происхождения ацтеков Требуются дополнительные находки для доказательств Объединение лингвистики и археологии Высокий риск субъективности при расшифровке

FAQ

Как давно существовал Теотиуакан

Город достиг расцвета между I и VI веками н. э., задолго до появления ацтеков.

Почему его покинули жители

Точных причин нет: возможны климатические изменения, внутренние конфликты или религиозный кризис. Новая письменность может помочь установить истину.

Есть ли связь между Теотиуаканом и ацтеками

Да. Ацтеки считали его священным местом, "где боги создали солнце". Теперь выясняется, что они могли быть и прямыми потомками его жителей.

Что такое логограмма

Это символ, обозначающий целое слово или идею, как, например, китайский иероглиф или египетский знак.

Мифы и правда

Миф: у Теотиуакана не было письменности.

Правда: новые данные показывают, что она существовала и имела звуковую составляющую.

у Теотиуакана не было письменности. новые данные показывают, что она существовала и имела звуковую составляющую. Миф: Теотиуакан был построен ацтеками.

Правда: он возник за тысячи лет до них, но, вероятно, стал основой их культуры.

Теотиуакан был построен ацтеками. он возник за тысячи лет до них, но, вероятно, стал основой их культуры. Миф: жители города просто исчезли.

Правда: их потомки, вероятно, ассимилировались с другими народами Центральной Мексики.

2 интересных факта

Теотиуакан был крупнейшим городом доколумбовой Америки — его население превышало 100 тысяч человек.

Название города означает "Место, где рождаются боги".

Исторический контекст

В 1960-х археологи впервые предположили наличие семиуровневой иерархии власти в Теотиуакане.

археологи впервые предположили наличие семиуровневой иерархии власти в Теотиуакане. В 2010 году под пирамидой Пернатого Змея был найден туннель с тысячами символов и фигур.

году под пирамидой Пернатого Змея был найден туннель с тысячами символов и фигур. В 2025 году впервые применён лингвистический метод реконструкции древнего языка для расшифровки теотиуаканских знаков.

Пока загадка Теотиуакана остаётся не до конца решённой, найденный "ключ" обещает открыть двери к пониманию одной из самых загадочных цивилизаций Нового Света, сообщает сайт new-science.ru.