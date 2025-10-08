Пролетел мимо Земли, едва не задев МКС: астероид 2025 TF

Рано утром 1 октября 2025 года астрономы зафиксировали событие, от которого у научного сообщества буквально перехватило дыхание. Небольшой астероид 2025 TF, пролетевший на высоте всего 428 км над поверхностью Земли, — то есть ближе, чем Международная космическая станция (МКС), — остался незамеченным до того момента, как он уже покинул опасную зону.

Диаметр небесного тела составил около трёх метров, что делает его относительно небольшим по космическим меркам, но сам факт столь близкого сближения стал тревожным напоминанием: даже при современных технологиях мы не застрахованы от неожиданностей из глубин космоса.

Как заметили то, что уже пролетело

Обнаружение астероида произошло лишь спустя несколько часов после его пролёта. Объект был зарегистрирован телескопом Catalina Sky Survey - одной из ведущих американских программ по поиску околоземных тел.

Европейское космическое агентство (ЕКА) уточнило, что по оценкам специалистов, астероид прошёл свою ближайшую точку к Земле в 01:47:26 по британскому времени. После этого его траекторию удалось проследить с помощью обсерватории Лас-Кумбрес в Австралии, которая подтвердила параметры орбиты и оценила потенциальные риски.

Почему не заметили раньше

Парадоксально, но несмотря на бурное развитие систем планетарной защиты, такие малые объекты остаются практически невидимыми, пока не окажутся совсем рядом. Причины — физические и технологические:

Малый размер - трёхметровый камень отражает крайне мало света, особенно если он не имеет металлического состава. Высокая скорость движения - подобные астероиды пролетают рядом с Землёй за считанные минуты, а не часы. Ограничения телескопов - системы наблюдения чаще всего ориентированы на более крупные объекты, представляющие долгосрочную опасность.

По словам астронома ЕКА Питера Йоханссона, "отслеживание объектов размером менее пяти метров остаётся одной из самых трудных задач современной астрономии. Это всё равно что пытаться заметить муху, летящую через прожектор с километра".

Близко, но не опасно

Хотя новость о пролёте вызвала резонанс, реальной угрозы столкновения не было. По расчётам специалистов, при входе в атмосферу Земли астероид полностью разрушился бы - либо сгорел, либо взорвался, создав яркий болид (огненный шар).

ЕКА подчёркивает:

"Объекты размером менее пяти метров не представляют серьёзной опасности. Их взаимодействие с атмосферой приводит лишь к кратковременным световым явлениям и образованию небольших метеоритов".

Тем не менее, астероид прошёл внутри орбиты МКС, и, как отмечают инженеры NASA, даже небольшой фрагмент мог бы повредить спутник или орбитальную станцию, если бы столкновение произошло.

Контекст: как следят за космическими угрозами

Сегодня за наблюдение за околоземными объектами отвечают десятки обсерваторий и международных программ:

NASA Planetary Defense Coordination Office (PDCO) - отдел планетарной защиты США.

ЕКА Space Safety Programme - европейская система мониторинга.

Minor Planet Center (MPC) - глобальный центр учёта всех зарегистрированных малых тел Солнечной системы.

По состоянию на 4 октября 2025 года, известно 39 585 околоземных астероидов, из которых 11 453 имеют диаметр более 140 м - порог, начиная с которого тело может причинить заметный ущерб при падении. 877 из них превышают один километр.

Лишь около 2,5 тысяч объектов входят в категорию "потенциально опасных". Для этого диаметр должен быть не менее 140 м, а орбита проходить в пределах 7,48 млн км от Земли.

Астероид 2025 TF слишком мал, чтобы попасть в этот список, но его пролёт напоминает, что не все угрозы предсказуемы.

Исторические параллели: Челябинск и другие уроки

Последний случай, когда "безвредный" астероид удивил человечество, произошёл в 2013 году - знаменитый челябинский метеорит.

Диаметр тела составлял около 20 м, оно вошло в атмосферу со скоростью более 60 000 км/ч и взорвалось на высоте 30 км, высвободив энергию, эквивалентную 500 килотонн тротила.

Ударная волна повредила здания и ранила более 1500 человек.

Этот случай стал поворотным моментом в развитии систем раннего предупреждения — именно тогда NASA и ЕКА начали формировать координационные центры наблюдения и обмена данными в реальном времени.

Как работают системы предупреждения

Современные сети, такие как Scout (NASA) и NEOScan (ЕКА), отслеживают объекты с помощью автоматизированных телескопов и алгоритмов машинного обучения. Они анализируют миллионы снимков неба, выявляя движущиеся точки.

Когда потенциально опасный объект обнаружен, астрономы просчитывают орбиту и вероятность столкновения. В случае угрозы активируется глобальный протокол оповещения, который передаётся в национальные службы и военные структуры.

Однако 2025 TF остался вне этих систем: он слишком мал и слишком быстро пересёк пространство наблюдения.

Малые, но значимые

Хотя трёхметровые астероиды не могут уничтожить города, они потенциально опасны для космической инфраструктуры.

На орбите Земли находятся более 8 тысяч активных спутников и около 30 тысяч фрагментов космического мусора размером свыше 10 см. Столкновение даже с телом в несколько килограммов может привести к эффекту Кесслера - цепной реакции разрушений, создающих облако обломков.

Поэтому специалисты всё чаще говорят о необходимости распространения планетарной защиты на орбитальные объекты, а не только на планету в целом.

Что известно о будущем астероида 2025 TF

Согласно расчётам Центра околоземных объектов NASA, астероид вернётся к Земле только в 2087 году и пройдёт на безопасном расстоянии более 5,9 млн км. Вероятность столкновения — нулевая.

Тем не менее, наблюдения за его орбитой будут продолжаться: малые тела могут подвергаться гравитационным возмущениям, изменяющим траекторию со временем.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Почему астрономы не заметили астероид заранее?

Из-за его малого размера (3 м) и слабого отражения света. Он не попал в поле зрения телескопов до пролёта над Антарктидой.

Был ли риск для Международной космической станции?

Теоретически — да, так как высота пролёта совпала с орбитой МКС, но траектории не пересекались.

Что случилось бы, если бы астероид вошёл в атмосферу?

Он полностью сгорел бы или взорвался, образовав болид. На Землю могли бы упасть мелкие метеориты весом в несколько граммов.

Можно ли предотвратить подобные неожиданные сближения?

Пока нет — слишком маленькие объекты невозможно заранее заметить. Но развитие телескопов нового поколения (например, Vera Rubin Observatory) обещает улучшить ситуацию.

Сколько опасных астероидов угрожают Земле сейчас?

На октябрь 2025 года известно около 2500 потенциально опасных объектов, но ни один из них не угрожает планете в ближайшие 100 лет.