Мгновенное перемещение: в США изобрели дорожку, которая ускоряет движение в 3 раза

Наука

В Северном Кентукки идёт тестирование технологии, способной изменить само представление о пешем передвижении. Стартап Beltways, основанный братьями Джоном и Матином Юкселями, представил самую быструю и безопасную движущуюся дорожку в мире - инженерное решение, которое может соединить концепции мобильности, экологии и городской инфраструктуры в новом формате.

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ пешеходы

Компания, базирующаяся в Хеброне (Северный Кентукки), называет свой проект "ускорителем для пешеходов". Прототип уже вызвал интерес в транспортных кругах США и стал предметом переговоров с аэропортом Цинциннати/Северный Кентукки (CVG) - площадкой для предстоящего пилотного теста.

От идеи отца к стартапу XXI века

История Beltways началась задолго до стартап-бумов Кремниевой долины. Ещё 40 лет назад в Турции отец братьев Юксель предложил концепцию автоматической пешеходной дорожки, где скорость движения можно было бы изменять в зависимости от потока людей.

Джон и Матин воплотили этот замысел, добавив искусственный интеллект, датчики безопасности и модульную сборку. В 2020 году Beltways официально зарегистрировали в Сан-Франциско, а к 2023 году команда переехала в Кентукки — ближе к будущим инфраструктурным партнёрам.

"Наш прототип — это не просто конвейер для ног. Это шаг к новой городской культуре, где пешее движение становится комфортным и технологичным", — объясняет сооснователь Джон Юксель.

Как работает "умная дорожка"

Тестовый образец Beltways собран из модифицированных беговых дорожек, объединённых в единую систему. Каждая секция оборудована датчиками давления, инфракрасными сенсорами и микропроцессорами, которые автоматически регулируют скорость движения, адаптируясь к пользователю.

Максимальная зафиксированная скорость — 16 км/ч, что почти в три раза быстрее стандартных автоматических дорожек в аэропортах. Однако для повседневного использования скорость ограничена 5 км/ч, чтобы обеспечить безопасность. На входе и выходе скорость плавно замедляется, предотвращая падения и травмы.

Главная особенность — модульная конструкция. Её можно установить на любую существующую поверхность без глубокой подготовки — за несколько дней, что открывает путь для внедрения в аэропортах, бизнес-центрах и даже городских улицах.

Безопасность и эргономика: главные приоритеты

Матин Юксель подчеркивает, что каждая фаза тестирования сопровождается аудитом безопасности:

"Пешеход должен чувствовать себя уверенно, даже если движется в потоке. Мы используем алгоритмы адаптивного торможения и антискользящие покрытия, чтобы исключить риск падений".

Технология оснащена системой аварийной остановки и динамической подсветкой, которая предупреждает о начале движения или изменении скорости. Кроме того, дорожка оснащена сенсорной системой распознавания препятствий - если впереди ребёнок, сумка или животное, дорожка временно замедляется.

Тестовая площадка и планы по масштабированию

Пилотный проект в аэропорту CVG станет первой публичной демонстрацией технологии. Представитель аэропорта подтвердил, что Beltways рассматривается как альтернатива традиционным траволаторам, которые "практически не менялись последние десятилетия".

Согласно заявлению пресс-службы аэропорта, модульный подход и лёгкий монтаж делают систему перспективной для модернизации существующих терминалов без долгого закрытия участков.

Если испытания пройдут успешно, Beltways может стать основой для городской мобильности нового поколения - с использованием возобновляемой энергии и интеграцией с умными транспортными системами.

Экспертные комментарии: шаг в будущее или утопия

Профессор урбанистики Университета Цинциннати доктор Стивен Хант считает, что проект Beltways отражает мировую тенденцию к "микромобильности":

"Мы привыкли к электросамокатам и гибридным автобусам, но забываем о главных участниках города — пешеходах. Если Beltways действительно создаст безопасную, масштабируемую систему, это может стать новой моделью передвижения в мегаполисах".

Однако, как отмечают эксперты транспортного инжиниринга, массовое внедрение потребует стандартизации и инфраструктурной адаптации - от электропитания до страховки пользователей.

"Скорость 16 км/ч — это уже уровень велосипедиста, — говорит инженер Элизабет Мур из MIT. — Для городов важно обеспечить баланс между эффективностью и безопасностью. Но сама идея — впечатляющая".

Технологии и устойчивость

Beltways делает ставку не только на скорость, но и на экологичность. По словам команды, новая дорожка потребляет на 40 % меньше энергии, чем традиционные конвейеры, благодаря электродвигателям с рекуперацией и интеллектуальной системе включения, реагирующей на движение людей.

Кроме того, проект поддерживает концепцию "умного города" - дорожки могут подключаться к цифровым платформам управления трафиком, измеряя потоки и помогая регулировать загруженность пространств.

Практические перспективы: где это может работать

Аэропорты и железнодорожные вокзалы - для ускорения перемещения пассажиров между терминалами. Городские центры и парки - как альтернатива коротким автобусным маршрутам. Стадионы, выставочные комплексы, торговые центры - для контроля больших потоков людей. Медицинские учреждения - для пожилых пациентов и посетителей с ограниченной подвижностью.

По словам Юкселей, Beltways уже ведёт переговоры с частными компаниями в США и Европе.

Экономический и социальный эффект

Создание умных пешеходных дорожек может стать новым драйвером локальной экономики Кентукки. Производство модулей и электронных компонентов создаст рабочие места, а сама технология может привлечь инвестиции в сектор городских инноваций.

"Это не просто транспорт, это элемент городской идентичности будущего", — подытожил Джон Юксель.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Насколько безопасно пользоваться такой дорожкой?

Beltways утверждает, что дорожка оснащена системой мягкого старта, антискользящими покрытиями и сенсорным торможением. В тестах не зафиксировано ни одного несчастного случая.

Где можно будет протестировать систему?

Первое публичное испытание запланировано на площадке аэропорта CVG (Цинциннати/Северный Кентукки) в конце 2025 года.

Можно ли будет установить Beltways в городских центрах?

Да. Модульная система не требует углубления в пол и может быть размещена на существующих покрытиях. Это делает её пригодной для парков, улиц и общественных пространств.

Что делает дорожку "умной"?

Она оснащена датчиками движения, системой адаптивной скорости, автоматическим освещением и подключением к цифровым панелям управления.

Сколько будет стоить установка?

Ориентировочная стоимость одного модуля длиной 10 м — около 45 тысяч долларов. Для крупных объектов предусмотрены партнёрские программы и аренда оборудования.