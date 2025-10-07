Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беговая дорожка может стать вашим личным тренером — или пылесборником: всё решает один нюанс
Группа крови как билет в клуб долгожителей: ученые раскрыли, кому суждено встретить столетие
Сябитова оценила выбор Пеговой — и поставила точку в споре о любви с разницей в возрасте
Квартиру не нужно увеличивать — её можно обмануть: эти 10 решений задействуют каждый сантиметр
Мгновенное перемещение: в США изобрели дорожку, которая ускоряет движение в 3 раза
Одиночные туры: тренд, который вырос на 40% за год
Макияж возвращает дыхание: визажисты устали от стерильных лиц и делают ставку на живую кожу и настоящий румянец
Выращивание томатов даже в аду: вот как тканевый шатёр превращает теплицу в оазис
Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной

Нобелевская премия назвала имена: эти открытия перевернут науку с ног на голову

2:00
Наука

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в двух категориях: физиология или медицина, а также физика.

Нобелевская премия
Фото: Openverse by BlatantWorld.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нобелевская премия

Имена лауретов в других сферах будут озвучены вплоть до 13 октября. Престижные награды были присуждены за значительные научные достижения, открывающие новые горизонты в понимании иммунной системы и квантовых технологий, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

 Нобелевская премия по физиологии или медицине

Лауреаты:

  • Мэри Брункоу, Институт системной биологии, Сиэтл, США;
  • Фред Рамсделл, Институт иммунотерапии рака Шона Паркера, Сан-Франциско, США;
  • Симон Сакагути, Университет Осаки, Япония.

Ученые были удостоены премии за открытия в области периферической иммунной толерантности. Они выявили роль регуляторных Т-клеток и гена FOXP3 в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Эти исследования стали основой для разработки новых методов лечения рака, аутоиммунных заболеваний и улучшения результатов трансплантации органов. 

Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.

Нобелевская премия по физике

Лауреаты:

  • Джон Кларк, Университет Калифорнии в Беркли, Великобритания;
  •  Мишель Деворе, Йельский университет, Франция;
  • Джон Мартинис, Университет Калифорнии в Санта-Барбаре, США.

Ученые были награждены за открытия в области макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрических цепях. Их работы продемонстрировали, как квантовые явления могут проявляться в макроскопических системах, что стало основой для развития квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры, криптография и сенсоры.

Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Группа крови как билет в клуб долгожителей: ученые раскрыли, кому суждено встретить столетие
Сябитова оценила выбор Пеговой — и поставила точку в споре о любви с разницей в возрасте
Квартиру не нужно увеличивать — её можно обмануть: эти 10 решений задействуют каждый сантиметр
Мгновенное перемещение: в США изобрели дорожку, которая ускоряет движение в 3 раза
Одиночные туры: тренд, который вырос на 40% за год
Макияж возвращает дыхание: визажисты устали от стерильных лиц и делают ставку на живую кожу и настоящий румянец
Выращивание томатов даже в аду: вот как тканевый шатёр превращает теплицу в оазис
Звезда и телефон: почему Пугачёвой пришлось спешить за Галкиным* по лимассольской набережной
Русская амазонка с зубами: где в России ловят щуку, которая пугает даже профессионалов
Производители продуктов питания наносят ответный удар: что требуют от торговых сетей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.