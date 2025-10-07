Нобелевская премия назвала имена: эти открытия перевернут науку с ног на голову

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в двух категориях: физиология или медицина, а также физика.
Имена лауретов в других сферах будут озвучены вплоть до 13 октября. Престижные награды были присуждены за значительные научные достижения, открывающие новые горизонты в понимании иммунной системы и квантовых технологий, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Лауреаты:
Ученые были удостоены премии за открытия в области периферической иммунной толерантности. Они выявили роль регуляторных Т-клеток и гена FOXP3 в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Эти исследования стали основой для разработки новых методов лечения рака, аутоиммунных заболеваний и улучшения результатов трансплантации органов.
Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.
Лауреаты:
Ученые были награждены за открытия в области макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрических цепях. Их работы продемонстрировали, как квантовые явления могут проявляться в макроскопических системах, что стало основой для развития квантовых технологий, таких как квантовые компьютеры, криптография и сенсоры.
Размер премии: 11 млн шведских крон, разделенные поровну между лауреатами.
