Боль уходит в воздух: ученые нашли новый метод лечения, который работает вместо таблеток

Современная медицина всё чаще ищет способы лечения боли без лекарств. Один из таких подходов — терапия медицинскими газами. Водород, кислород и оксид азота не только помогают справляться с болью, но и оказывают глубокое влияние на обмен веществ, кровообращение и процессы восстановления тканей. О перспективах этого метода рассказал председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН, врач-пульмонолог Александр Чучалин.

Какие немедикаментозные способы лечения боли существуют?

Прежде всего нужно понимать, что боль — это естественная реакция организма на повреждение тканей. Она бывает разной. Например, ноцицептивная боль — самая распространённая, её пациенты описывают как колющую, пульсирующую или сжимающую. Она типична для заболеваний сердца, суставов, желудка.

Более сложный тип — нейропатическая боль, когда страдают нервные волокна. Она сопровождается жжением, покалыванием и онемением, часто становится хронической и даже инвалидизирующей.

Есть и ноципластическая боль, связанная с нарушением модуляции болевых импульсов в мозге. Обычные обезболивающие с ней справляются плохо.

Чтобы выбрать правильное лечение, врач должен определить, с каким типом боли имеет дело. Немедикаментозные методы включают физиотерапию — воздействие током, магнитными или ударными волнами. Но при выраженной боли их часто комбинируют с лекарственной терапией.

Роль медицинских газов

Газ Основная функция Клиническое применение Эффект Водород (H₂) Антиоксидант, регулирует обмен веществ Посттравматическая терапия, диабет, онкология Снижает воспаление, ускоряет регенерацию тканей Оксид азота (NO) Регулирует микроциркуляцию, сосудистый тонус Лечение ХОБЛ, постковидного синдрома, травм Улучшает кровоток, снижает ишемию, ускоряет заживление Кислород (O₂) Обеспечивает клеточное дыхание Респираторная терапия, апноэ, реанимация Повышает насыщение крови, улучшает энергетический обмен

Медицинские газы — природная альтернатива

Это вещества, которые вырабатываются самим организмом. Основные — водород, оксид азота и кислород.

Водород поддерживает гомеостаз и обмен веществ, он мощный природный антиоксидант, более эффективный, чем витаминные препараты. Основной источник водорода — микрофлора толстой кишки.

Оксид азота регулирует кровообращение в мельчайших сосудах — капиллярах и артериолах. А кислород даёт энергию, необходимую для всех процессов в организме.

Как газы помогают снять боль

Они не являются анальгетиками, но позволяют восстановить микроциркуляцию крови в зоне повреждения. Любая боль сопровождается ишемией — нехваткой кислорода. Возникает воспаление и отёк. Воздействие газов помогает снять эти процессы.

Наш опыт начался во время военных исследований. Мы применяли газы для лечения тяжелых ран, что ускоряло заживление и снижало риск инфекций. Раны заживали быстрее и без грубых рубцов. Особенно эффективен водород: он стимулирует регенерацию кожи, мышц и костей, устраняет опасных микробов — клебсиеллу, пневмококк.

Инновации: генератор "Тианокс"

В России создано уникальное устройство — портативный генератор оксида азота "Тианокс", разработанный в Сарове под руководством члена-корреспондента РАН Виктора Селемира. Оно позволяет получать газ прямо у постели пациента, исключая образование токсичного диоксида азота при транспортировке.

"Ни в одной стране пока нет аналогов этой технологии", — отметил академик Александр Чучалин.

Мы можем использовать высокие дозы оксида азота — до 200-300 ppm, что особенно важно при тяжёлых инфекциях. За рубежом пока только планируют выйти на этот уровень.

Применение медицинских газов при разных состояниях

Заболевание / состояние Применяемый газ Результат терапии Фантомные боли Водород Снижение болевого синдрома, восстановление чувствительности Постковидный синдром Оксид азота Улучшение микроциркуляции, восстановление дыхания Диабетическая нейропатия Водород Снижение боли, заживление трофических язв Травматические раны Водород + кислород Быстрое заживление без рубцов ХОБЛ Оксид азота / кислород Улучшение газообмена и дыхательной функции Онкология (в комплексе) Водород Снижение окислительного стресса, поддержка терапии

Водородные ванны и ингаляции

Через ингаляции и водородные ванны. В воду встроен генератор, создающий пузырьки водорода. Они расширяют капилляры и усиливают кровоток. После нескольких процедур пациенты часто сообщают об исчезновении фантомных болей.

Эти методы уже применяются в московских клиниках и санаториях, а также в военных госпиталях. Белорусские коллеги перенимают наш опыт.

Ограничения и показания

Все ли виды боли можно лечить медицинскими газами?

— Нет, только местную и нейропатическую боль. При ноципластической боли требуются иные методы.

Какие ещё заболевания можно лечить газами?

— Например, онкологические болезни. В Японии активно применяют водород как антиоксидант, снижающий побочные эффекты химио- и лучевой терапии. Главное — соблюдать безопасность: концентрация водорода не должна превышать 4%.

Также водород помогает при сахарном диабете — особенно при диабетической стопе и нейропатии, снижая боль и улучшая кровоснабжение.

Постковидная реабилитация

После COVID-19 многие страдают от нарушений памяти, сна, одышки и депрессии. Особенно — медики, перенёсшие инфекцию. Медицинские газы помогают восстановить мелкие сосуды и нервные клетки, пострадавшие от вируса.

Мы воздействуем на два ключевых процесса: образование микротромбов и окислительный стресс. Это помогает пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни.

Можно ли использовать медицинские газы для профилактики?

Да, особенно в спортивной медицине и гериатрии. С возрастом снижается способность организма синтезировать оксид азота, что способствует атеросклерозу. Мы предлагаем диагностические полоски, измеряющие уровень этого газа в слюне, чтобы подбирать питание и профилактические меры.

"В США уже внедряют программы мониторинга оксида азота, мы идём тем же путём", — подчеркнул академик Александр Чучалин.

Медицинский кислород и мифы

Медицинский кислород нельзя путать с промышленным. Он назначается только по показаниям. В аптеках продаются концентраторы кислорода, полезные для пациентов с апноэ или ХОБЛ. Однако для здорового человека регулярное использование не требуется.

Перспективы метода

Мы разрабатываем программу профилактики на основе мониторинга оксида азота и индивидуальных рекомендаций. Это новая философия здоровья: понимать, как работает собственный организм, и управлять им с помощью безопасных природных механизмов.