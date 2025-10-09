Боль уходит в воздух: ученые нашли новый метод лечения, который работает вместо таблеток

Современная медицина всё чаще ищет способы лечения боли без лекарств. Один из таких подходов — терапия медицинскими газами. Водород, кислород и оксид азота не только помогают справляться с болью, но и оказывают глубокое влияние на обмен веществ, кровообращение и процессы восстановления тканей. О перспективах этого метода рассказал председатель правления Российского респираторного общества, академик РАН, врач-пульмонолог Александр Чучалин.
Чтобы выбрать правильное лечение, врач должен определить, с каким типом боли имеет дело. Немедикаментозные методы включают физиотерапию — воздействие током, магнитными или ударными волнами. Но при выраженной боли их часто комбинируют с лекарственной терапией.
|Газ
|Основная функция
|Клиническое применение
|Эффект
|Водород (H₂)
|Антиоксидант, регулирует обмен веществ
|Посттравматическая терапия, диабет, онкология
|Снижает воспаление, ускоряет регенерацию тканей
|Оксид азота (NO)
|Регулирует микроциркуляцию, сосудистый тонус
|Лечение ХОБЛ, постковидного синдрома, травм
|Улучшает кровоток, снижает ишемию, ускоряет заживление
|Кислород (O₂)
|Обеспечивает клеточное дыхание
|Респираторная терапия, апноэ, реанимация
|Повышает насыщение крови, улучшает энергетический обмен
Это вещества, которые вырабатываются самим организмом. Основные — водород, оксид азота и кислород.
Водород поддерживает гомеостаз и обмен веществ, он мощный природный антиоксидант, более эффективный, чем витаминные препараты. Основной источник водорода — микрофлора толстой кишки.
Оксид азота регулирует кровообращение в мельчайших сосудах — капиллярах и артериолах. А кислород даёт энергию, необходимую для всех процессов в организме.
Они не являются анальгетиками, но позволяют восстановить микроциркуляцию крови в зоне повреждения. Любая боль сопровождается ишемией — нехваткой кислорода. Возникает воспаление и отёк. Воздействие газов помогает снять эти процессы.
Наш опыт начался во время военных исследований. Мы применяли газы для лечения тяжелых ран, что ускоряло заживление и снижало риск инфекций. Раны заживали быстрее и без грубых рубцов. Особенно эффективен водород: он стимулирует регенерацию кожи, мышц и костей, устраняет опасных микробов — клебсиеллу, пневмококк.
В России создано уникальное устройство — портативный генератор оксида азота "Тианокс", разработанный в Сарове под руководством члена-корреспондента РАН Виктора Селемира. Оно позволяет получать газ прямо у постели пациента, исключая образование токсичного диоксида азота при транспортировке.
"Ни в одной стране пока нет аналогов этой технологии", — отметил академик Александр Чучалин.
Мы можем использовать высокие дозы оксида азота — до 200-300 ppm, что особенно важно при тяжёлых инфекциях. За рубежом пока только планируют выйти на этот уровень.
|Заболевание / состояние
|Применяемый газ
|Результат терапии
|Фантомные боли
|Водород
|Снижение болевого синдрома, восстановление чувствительности
|Постковидный синдром
|Оксид азота
|Улучшение микроциркуляции, восстановление дыхания
|Диабетическая нейропатия
|Водород
|Снижение боли, заживление трофических язв
|Травматические раны
|Водород + кислород
|Быстрое заживление без рубцов
|ХОБЛ
|Оксид азота / кислород
|Улучшение газообмена и дыхательной функции
|Онкология (в комплексе)
|Водород
|Снижение окислительного стресса, поддержка терапии
Через ингаляции и водородные ванны. В воду встроен генератор, создающий пузырьки водорода. Они расширяют капилляры и усиливают кровоток. После нескольких процедур пациенты часто сообщают об исчезновении фантомных болей.
Эти методы уже применяются в московских клиниках и санаториях, а также в военных госпиталях. Белорусские коллеги перенимают наш опыт.
— Нет, только местную и нейропатическую боль. При ноципластической боли требуются иные методы.
— Например, онкологические болезни. В Японии активно применяют водород как антиоксидант, снижающий побочные эффекты химио- и лучевой терапии. Главное — соблюдать безопасность: концентрация водорода не должна превышать 4%.
Также водород помогает при сахарном диабете — особенно при диабетической стопе и нейропатии, снижая боль и улучшая кровоснабжение.
После COVID-19 многие страдают от нарушений памяти, сна, одышки и депрессии. Особенно — медики, перенёсшие инфекцию. Медицинские газы помогают восстановить мелкие сосуды и нервные клетки, пострадавшие от вируса.
Мы воздействуем на два ключевых процесса: образование микротромбов и окислительный стресс. Это помогает пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни.
Да, особенно в спортивной медицине и гериатрии. С возрастом снижается способность организма синтезировать оксид азота, что способствует атеросклерозу. Мы предлагаем диагностические полоски, измеряющие уровень этого газа в слюне, чтобы подбирать питание и профилактические меры.
"В США уже внедряют программы мониторинга оксида азота, мы идём тем же путём", — подчеркнул академик Александр Чучалин.
Медицинский кислород нельзя путать с промышленным. Он назначается только по показаниям. В аптеках продаются концентраторы кислорода, полезные для пациентов с апноэ или ХОБЛ. Однако для здорового человека регулярное использование не требуется.
Мы разрабатываем программу профилактики на основе мониторинга оксида азота и индивидуальных рекомендаций. Это новая философия здоровья: понимать, как работает собственный организм, и управлять им с помощью безопасных природных механизмов.
