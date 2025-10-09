Интернет с небес: как солнечные самолёты пытались заменить спутники и почему мир к этому не готов

Идея взять энергию напрямую из солнца — стара как мир технических экспериментов: еще в 1970-х NASA пыталось использовать солнечные панели в авиации. До недавнего времени это были, в основном, лёгкие дроны и спортивные машины, вроде Solar Challenger (перелёт через Ла-Манш в 1981 году).
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечный экспериментальный лайнер над океаном
В XXI веке проект приобрёл масштаб: Бертран Пикар вместе с Андре Боршберг создали Solar Impulse — огромный самолёт с размахом крыла 71 м, на котором вся верхняя поверхность покрыта сверхлёгкими солнечными панелями. В 2015–2016 годах команда прошла кругосветный маршрут Абу-Даби → Абу-Даби за 14 месяцев, проведя в небе 550 часов и установив рекорды по длительности полёта (до 117 часов подряд) и дальности для солнечных лётных аппаратов (7200 км).
Почему Solar Impulse — впечатляющий эксперимент, но не авиалайнер
Главная проблема — энергия. В верхних слоях атмосферы солнечная радиация даёт порядка 1,3 кВт/м², но панели работают не идеально, а значительная часть энергии теряется в атмосфере. Даже при оптимистичных допущениях (500 Вт/м²) площадь в 270 м² даст ~135 кВт — далеко от потребностей коммерческого "Боинга". Для примера: классический Boeing 747 в крейсерском режиме потребляет мощности, соизмеримые с десятками мегаватт, то есть в сотни раз больше. Чтобы "покормить" пассажирский авиалайнер, потребовалось бы крыло площадью десятков тысяч квадратных метров — нереализуемая конструкция.
Технические последствия:
Скорость солнечных аппаратов низка: Solar Impulse крейсерует ~90 км/ч, ночью — ≈60 км/ч. Современные поезда и автомобили обгоняют его без проблем.
Грузоподъёмность ограничена: максимальный взлётный вес Solar Impulse ~2,5 т — это несколько пассажиров и минимум багажа.
Устойчивость к погодным условиям и ночному времени требует массивных аккумуляторов, что повышает вес и снижает полезную нагрузку.
Сравнение — самолёт на солнце vs классический авиалайнер vs псевдоспутник
Критерий
Солнечный самолёт (Solar Impulse)
Пассажирский лайнер (Boeing 747)
Псевдоспутник / высоко-высотный дрон (Zephyr)
Скорость
60-90 км/ч
800-900 км/ч
150-250 км/ч
Время в воздухе
Часы-сутки (рекорд 117 ч)
10-20 ч
Дни-месяцы (цель — год)
Полезная нагрузка
Очень мала
Сотни пассажиров
Небольшая полезная нагрузка (несколько кг-десятки кг)
Энергия
Солнечные панели + АКБ
Топливная система (керосин)
Солнечные панели + АКБ
Практическое применение
Демонстрации, рекорды
Транспорт
Коммуникации, наблюдение
Советы шаг за шагом: если вы хотите заниматься проектом псевдоспутника
Тестируйте на малых образцах: беспилотники с длительностью полёта от недель до месяцев.
Масштабируйте: планируйте полёты на большой высоте (20-27 км) для покрываемой зоны и стабильности сигнала.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: попытка заменить обычный лайнер солнечной версией. → Последствие: низкая скорость и малая вместимость. → Альтернатива: использовать солнечные аппараты как стационарные платформы для связи и наблюдения.
Ошибка: полагаться только на существующие тяжёлые батареи. → Последствие: падение полезной нагрузки. → Альтернатива: оптимизация конструкции и применение новых энергоёмких, но лёгких аккумуляторов.
Ошибка: инвестировать в громоздкие "раскладывающиеся" панели без испытаний. → Последствие: технические риски и высокая стоимость. → Альтернатива: модульные испытания тонкоплёночных панелей и малых прототипов.
А что, если панели станут эффективнее?
А что если панели станут в 5 раз эффективнее? Тогда можно ожидать увеличения скорости и полезной нагрузки, но всё равно останутся проблемы аэродинамики и материалов: сопротивление растёт быстрее, чем сила тяги, и для высоких скоростей электроэнергии требуется непропорционально больше.
А что если батареи станут в 10 раз легче? Тогда плавающие в воздухе платформы смогут держаться дольше и брать на борт полезную нагрузку для коммуникаций и наблюдения.
Плюсы и минусы технологии
Плюсы
Минусы
Длительное время в воздухе (сутки-месяцы)
Низкая скорость и малая грузоподъёмность
Низкие эксплуатационные расходы при эксплуатации
Зависимость от погодных условий и ночного режима
Возможность замены части спутниковых функций
Уязвимость к интерференции и наземным угрозам
Малая тепловая подпись, лёгкие материалы
Ограничения на масштаб пассажирских перевозок
FAQ
Как выбрать аппарат для проекта связи?
Выбирайте платформу с оптимальным соотношением масса/площадь крыла и доказанной способностью держаться на высоте несколько недель. Примеры ориентиров — Zephyr и PHASA-35.
Сколько стоит запуск пилотируемого солнечного самолёта?
Коммерческих авиалайнеров на солнечной тяге не существует; демонстрационные проекты обходятся в десятки миллионов долларов с учётом НИОКР и испытаний.
Что лучше для покрытия удалённой территории — спутник или псевдоспутник?
Псевдоспутник даёт более низкие задержки и возможность "зависнуть" над регионом, тогда как спутник покрывает большие площади одновременно. Выбор зависит от задачи: низкая латентность — псевдоспутник; глобальное покрытие — спутник.
Мифы и правда
Миф: "солнечный самолёт можно прямо сейчас сделать пассажирским лайнером". Правда: физические ограничения энергии и аэродинамики не позволяют это в ближайшие десятилетия.
Миф: "панели решат все проблемы". Правда: они только один из компонентов; вес, сопротивление и аккумуляторы остаются узкими местами.
Миф: "псевдоспутники легко заменить спутники". Правда: они дополняют, но не полностью заменяют спутниковые системы по широте покрытия и надёжности.
Сон и психология
Длительные полёты диктуют особые требования к экипажу: регулярные физические упражнения, чёткий режим смены внимания и минимизация монотонности. При длительных беспилотных миссиях эти факторы заменяются автоматикой, но остаётся критичным управление деградацией электроники и поддержание связи.
3 интересных факта
Solar Impulse ставил рекорд времени в воздухе для всех самолётов — 117 часов подряд.
Современные высоко-высотные дроны планируют работать месяцами, а цель некоторых проектов — до года непрерывного полёта.
Для сравнения энергопотребления: гипотетическому "солнечному Боинг-у" потребовалось бы крыло, равное 13 футбольным полям.
Исторический контекст
1970-е — первые эксперименты NASA с солнечной энергетикой в авиации.
1981 — Solar Challenger перелет через Ла-Манш.
2015-2016 — кругосветное путешествие Solar Impulse.
Средина 2010-х — проекты Aquila (Facebook/Meta) для раздачи интернета; позже свернуты.
2020-е — развитие Zephyr (Airbus), PHASA-35 и других HAPS-проектов.
Солнечная авиация сегодня — мощный инструмент для демонстрации возможностей и нишевых задач: долгосрочного наблюдения, дешёвой связи на локальном уровне и научных миссий. Но превращать её в замену современных пассажирских авиалайнеров преждевременно: физика и экономика пока на стороне керосиновой авиации и электрических поездов. Там, где нужны часы-дни в небе над конкретной местностью, а не быстрый транс-континентальный перелёт, высоко-высотные солнечные платформы действительно могут заменить часть спутниковых функций.
Ежедневно — 24 истории о научных открытияхВсе они в наших соцсетях, подпишись