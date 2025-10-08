Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака смотрит щенячьими глазами не ради еды: что на самом деле скрывается за этим взглядом
Эмоциональная драма: Александр Гордон объяснил своё беспощадное поведение на экране ТВ
Год, который меняет тело, но главное — голову: реальная трансформация без фильтров и чудес
Вы считаете белок неправильно. И вот что из-за этого происходит с твоим телом
Остров, которого нет на карте: место, где время остановилось посреди Белого моря
Теотиуакан заговорил спустя века: расшифрован язык, объясняющий исчезновение цивилизации
Каждый завиток — как отпечаток пальца: шаги, помогающие узнать характер своих волос и приручить их
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек

Диабет может отступить: новый подход даёт шанс жить без постоянных измерений и страхов

8:07
Наука

Диабет 1-го типа — это не только постоянные уколы и контроль сахара. Это ежедневная работа всей семьи, риск гипо- и гипергликемий, тревога и визиты к врачам. На этом фоне новость о пациенте, у которого после имплантации генетически отредактированных донорских островковых клеток снова появился собственный инсулин, выглядит прорывом. Важная деталь: иммунодепрессантов он не получал — клетки сделали "невидимыми" для иммунитета заранее. Клинический случай ещё наблюдают, но сама возможность меняет правила игры.

Прорыв в лечении диабета 1 типа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прорыв в лечении диабета 1 типа

Как это работает простыми словами

У диабета 1-го типа иммунитет разрушает бета-клетки поджелудочной железы — те самые, что производят инсулин. Обычная пересадка островковых клеток помогает не всем и почти всегда требует пожизненной иммуносупрессии. Новая же методика вначале редактирует донорские клетки (ex vivo), снижая их "узнаваемость" иммунной системой (сигналы МНС) и повышая защитную метку CD47 — и лишь затем имплантирует в мышцу предплечья. Результат ранней фазы: у пациента через 12 недель появился измеримый С-пептид — маркёр собственного инсулина, при отсутствии признаков отторжения.

Ключевые элементы технологии

Редактирование выполняют CRISPR-системой на базе фермента Cas12b: он компактнее и мягче для "нежных" первичных клеток, чем классический Cas9. Генетические изменения адресуют сразу трём иммунологическим мишеням (снижение экспрессии компонентов МНС и усиление сигнала "не трогать" через CD47). После модификации островки собирают заново и имплантируют в хорошо контролируемую зону (мышца), где их легко мониторить визуализацией и анализами.

Сравнение

Подход Как работает Лекарства после Плюсы Минусы/риски
Классическая пересадка островков Донорские островки в печень Пожизненная иммуносупрессия Быстрый запуск инсулина у части пациентов Инфекции, онкориски, истощение эффекта
Отредактированные аллогенные островки (CRISPR/Cas12b) "Невидимость" для иммунитета + имплантация в мышцу Иммуносупрессанты не требуются (цель подхода) Потенциально безопаснее долгосрочно Ранняя стадия, контроль off-target, масштабирование
"Искусственная поджелудочная" (помпа+CGM) Алгоритм дозирует инсулин Нет Улучшает время в целевом диапазоне Всё равно экзогенный инсулин, расходники

Советы шаг за шагом

  1. Обсудите со своим эндокринологом участие в клинических исследованиях: проверьте критерии включения/исключения, сопутствующие болезни, доступность центра.

  2. Подготовьте базовый комплект самоконтроля: CGM-сенсор, глюкометр с тест-полосками, шприц-ручки/помпа — даже при успешной имплантации первые месяцы терапия не отменяется.

  3. Проверьте вакцинацию и скрининг инфекций: перед любой трансплантацией важны HBV/HCV/HIV, туберкулёз, очаги хронических воспалений (зубы/ЛОР).

  4. Заранее продумайте страховое покрытие: уточните, что компенсирует полис — госпитализацию, расходники, реабилитацию, контроль МРТ/УЗИ места имплантации.

  5. Настройте "дневник данных": ведите А1с, время в диапазоне (TIR), эпизоды гипо/гипер, дневник питания/стресса/сна — эти метрики критичны в протоколах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Самовольная отмена инсулина после имплантации → риск кетоацидоза → отмена только по решению врача при стабильном С-пептиде и целевых гликемиях.

  • Игнорирование мониторинга off-target-мутаций → пропуск нежелательных изменений → регулярный секвенс-скрининг и протокол безопасности.

  • Ставка лишь на "защитные капсулы" → гипоксия островков и утрата функции → комбинированный подход: внутренние (генетические) и внешние (биоматериал) защиты.

  • Выбор центра без опыта → удлинённая реабилитация, слабый контроль → учреждение с трансплантационной командой и диагностикой (иммунопрофилирование, визуализация).

А что если…

Если у меня аллергия на расходники/латекс? Согласуйте материалы, используемые при имплантации и перевязках, заранее — от этого зависит переносимость послеоперационного периода.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Потенциальное восстановление собственного инсулина без иммуносупрессии Ранняя клиническая стадия, ограниченные данные по длительности эффекта
Имплантация в мышцу — проще контролировать и безопаснее, чем в печень Необходим строгий мониторинг off-target-эффектов
Снижение ежедневной нагрузки (уколы, частые гипо/гипер) в перспективе Неизвестная стоимость и доступность при масштабировании
Возможность масштабного производства (редактированные линии) Этические и регуляторные требования к редактированным тканям

FAQ

Как выбрать центр для участия?
Смотрите на опыт в трансплантации островков, наличие мультидисциплинарной команды (эндокринолог, иммунолог, хирург), лаборатории генетического контроля и реанимации.
Сколько это стоит и кто платит?
На стадии исследований — чаще за счёт грантов/спонсора; в рутине стоимость определят производство клеток, контроль качества и госпитализация.
Что лучше: помпа/CGM или генетическая имплантация?
 Это не конкуренты: "искусственная поджелудочная" улучшает контроль уже сейчас; имплантация — потенциальный путь к эндогенному инсулину, но пока в протоколах.
Нужны ли лекарства после имплантации?
 Цель — обойтись без иммуносупрессии; но возможны временные противовоспалительные схемы и обязательный мониторинг.
Через сколько можно отменять инсулин?
Только при устойчивом С-пептиде, целевых А1с и стабильном ТIR; сроки индивидуальны и зависят от дозы клеточной массы.

Мифы и правда

  • Миф: "CRISPR лечит диабет 1-го типа раз и навсегда".
    Правда: метод показывает жизнеспособность, но требует долгосрочных подтверждений и повторных доз.

  • Миф: "Раз нет иммуносупрессии, рисков больше нет".
    Правда: остаются хирургические, инфекционные и генетические риски, нужен строгий надзор.

  • Миф: "Можно сразу отказаться от помпы/CGM".
    Правда: на ранних этапах имплантации стандартная терапия сохраняется.

Сон и психология

Качество сна напрямую влияет на чувствительность к инсулину и аппетит: недосып повышает кортизол и глюкагон, в итоге растёт гликемия и "качели" настроения. Практика: ложитесь в одно и то же время, проветривайте комнату, уменьшайте синее свечение за 1-2 часа до сна, обсуждайте с врачом ночные пороги срабатывания CGM, чтобы избежать тревожных пробуждений.

Три интересных факта

  1. Маркёр С-пептида используется для оценки собственного инсулина, потому что он не разрушается так быстро, как сам гормон.

  2. CD47 — "паспорт безопасности" клетки: сигнал "don't eat me" для иммунных клеток врождённого ответа.

  3. Cas12b удобен в клинике из-за компактности: проще доставить в чувствительные первичные клетки, чем более громоздкие системы.

Исторический контекст

От первых пересадок островков к "Эдмонтонскому протоколу" прошло несколько десятилетий: иммуносупрессия улучшала приживаемость, но ограничивала круг пациентов. В 2010-х прорывом стало CRISPR-редактирование — точные изменения в ДНК.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек
Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России
Кухонный миф разоблачён: какая сторона фольги действительно работает, а какая просто блестит
Минус сорок — и никакой паники: почему замороженные овощи часто полезнее свежих
Камера щёлкнула — и вы уже в международной базе: как работают штрафы за границей
Мальчик или девочка: роковая ошибка при выборе щенка, о которой молчат заводчики
Египетские мастера верили, что любовь сильнее смерти: новое открытие подтверждает это
Эволюция наделила вороний глаз красотой — чтобы млекопитающие платили за ошибку жизнью
Недолго осталось: что Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.