Оттепели или морозы в России: чего ждать от зимы 2025-2026

1:35
Наука

Предстоящая зима сезона 2025-2026 в целом ожидается в пределах нормы, но с характерными перепадами.

Розы зимой
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы зимой

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температура в Центральной России

Для Центральной России, включая Москву, синоптик прогнозирует температуру на 2-3 градуса выше климатической нормы. Напомним, что для столицы эта норма составляет от -6 до -9 градусов ночью и от -4 до -6 днем. Однако зима не будет стабильно теплой — ей будут свойственны волны как холода, так и оттепелей, как пишет сайт aif.ru.

Осадков в пределах нормы

Количество осадков (148 мм) и снега ожидается в пределах нормы. Снежный покров будет нарастать от декабря к февралю: с 12 см в начале зимы до 35 см в ее разгаре, уточнил метеоролог.

Аномалии в Западной Сибири

Наиболее значительная аномалия тепла, где температура может превысить норму на 4-7 градусов, ожидается в Западной Сибири, особенно в середине зимы. Что касается снега, то в Сибири его выпадет больше обычного — на 10-30 процентов выше нормы.

Итоговый прогноз

Таким образом, по словам Тишковца, зима обещает быть снежной и переменчивой: "Иногда русская, иногда мягкая — в общем, вполне нормальная для России".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
