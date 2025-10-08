Планета без звезды растёт с невообразимой скоростью: учёные наблюдают рождение нового мира

Астрономы обнаружили космическое явление, которое трудно вместить в человеческое воображение. Свободно плавающая планета, получившая название Cha 1107-7626, увеличивается в размерах с рекордной скоростью — она буквально "поглощает" шесть миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Ни одна из известных планет во Вселенной не демонстрировала столь стремительного роста.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Быстрорастущая планета Cha 1107-7626

Рождение планеты без звезды

Обычно планеты формируются рядом со звёздами — гравитация звезды собирает вещество в диск, из которого позже рождаются планеты. Но Cha 1107-7626 — другой случай. Это планета-изгой, не привязанная ни к одной звезде. Такие тела дрейфуют по Галактике самостоятельно, не имея источника света и тепла.

Учёные считают, что подобные планеты появляются двумя способами: либо выбрасываются из своих родных систем после гравитационных столкновений, либо формируются напрямую из газовых облаков, но не набирают массу, достаточную для превращения в звезду.

Cha 1107-7626 — один из тех редких миров, которые, будучи холодными и тёмными, продолжают активно расти, втягивая в себя газ и пыль.

Как удалось обнаружить планету

Свободно плавающие планеты поймать непросто: они почти не излучают свет. Для их поиска астрономы используют метод гравитационного микролинзирования - когда массивное тело искажает свет далёких звёзд, проходя перед ними. По этому искривлению учёные и вычисляют наличие "невидимых" объектов.

Командой, изучавшей Cha 1107-7626, руководил Виктор Альмендрос-Абад из Астрономической обсерватории Палермо (Италия).

"Планеты часто кажутся нам тихими и неподвижными, но это открытие показывает, насколько активной может быть жизнь даже у одинокого мира", — отметил Виктор Альмендрос-Абад.

Рекордная скорость роста

Наблюдения, проведённые с апреля по август 2025 года, показали восьмикратное увеличение темпа аккреции — процесса, при котором планета притягивает вещество из окружающего диска. Излучение объекта стало ярче на 1,5-2 звёздные величины, а инфракрасный диапазон показал рост на 10-20%.

Такие значения означают, что планета буквально "вспыхнула" в процессе роста — подобные всплески раньше наблюдали только у молодых звёзд.

"Это самый мощный эпизод аккреции, когда-либо зарегистрированный у объекта планетарной массы", — подчеркнул Альмендрос-Абад.

Таблица: как растёт Cha 1107-7626

Параметр Значение Тип Планета-изгой Механизм роста Аккреция газа и пыли Скорость притока вещества ~6 млрд тонн/сек Увеличение яркости до +2 звёздных величин Темп аккреции 10⁻⁷ масс Юпитера в год Продолжительность вспышки несколько месяцев

Как исследовали астрономы

Учёные использовали спектрограф X-shooter на Очень Большом телескопе (VLT) и космический телескоп "Джеймс Уэбб". Они измеряли свет в оптическом и инфракрасном диапазонах, чтобы понять, как вещество падает на поверхность планеты.

Особое внимание уделили линии H-альфа (Hα) - индикатору горячего газа, падающего с большой скоростью. У Cha 1107-7626 она оказалась широкой и "двугорбой", что говорит о сильных магнитных потоках, направляющих вещество прямо к поверхности.

Подобный профиль наблюдают у молодых звёзд типа T Тельца, что позволяет предположить: планета-изгой растёт по тому же принципу, что и звезда.

Планета, которая ведёт себя как звезда

Такое сходство с процессами звездообразования — одно из главных открытий исследования. Cha 1107-7626 имеет магнитное поле, способное направлять вещество вдоль невидимых "воронок" к поверхности. При столкновении газ разогревается, излучая энергию — так формируется видимая вспышка.

Всё это означает, что между рождением звёзд и планет существует меньше различий, чем считалось. В основе — один и тот же механизм аккреции, различаются лишь масштабы.

Когда химия оживает

Во время всплеска изменился химический состав газа вокруг планеты. В спектре появилась новая полоса около 6,6 мкм, характерная для тёплой воды. Это значит, что повышение температуры вызвало активное образование водяного пара.

Подобные процессы наблюдают в протозвёздных дисках, но впервые их удалось зафиксировать рядом с одинокой планетой. Таким образом, Cha 1107-7626 даёт учёным уникальную возможность наблюдать ранние стадии формирования химии планет без влияния звезды.

Астрономический парадокс

Ранее считалось, что планеты, не связанные со звёздами, быстро "замирают". Новое открытие опровергает это предположение. Cha 1107-7626 не просто существует — она активно развивается, напоминая собой миниатюрную звезду.

Если подобные всплески происходят регулярно, значит, такие планеты могут формироваться и эволюционировать дольше, чем предполагалось. Это ставит под вопрос старые модели происхождения планет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что планеты без звёзд — "мертвые" тела.

Последствие: недооценка механизмов их роста и активности.

Альтернатива: рассматривать изолированные планеты как самостоятельные лаборатории космоса.

Ошибка: приравнивать аккрецию к звёздной вспышке.

Последствие: смешение процессов разного масштаба.

Альтернатива: анализировать временные параметры и химические изменения отдельно.

Ошибка: игнорировать химические реакции в холодных дисках.

Последствие: упускание ключевых моментов в формировании воды и органики.

Альтернатива: отслеживать спектральные линии и динамику диска.

Советы шаг за шагом

Наблюдать в разные сезоны. Вспышки кратковременны, важно уловить момент начала. Использовать мультиспектральные методы. Совмещённый анализ оптики и инфракрасного диапазона даёт полную картину. Следить за химическими линиями воды и углеводородов. Они показывают, как аккреция влияет на состав атмосферы. Сравнивать с объектами типа OTS 44. Это поможет понять, насколько Cha 1107-7626 уникальна. Подготовить наблюдения для ELT. Новый телескоп позволит фиксировать подобные явления чаще и точнее.

Таблица "Плюсы и минусы наблюдения планет-изгоев"

Плюсы Минусы Можно изучать эволюцию планет без влияния звезды Очень слабый свет, трудно обнаружить Уникальные данные о ранней химии планет Требуются сверхчувствительные приборы Помогают понять происхождение звёзд и планет Малое количество известных примеров

А что если…

Если Cha 1107-7626 — не исключение, а пример частого явления, значит, в Галактике может быть огромное число планет, растущих в одиночестве. Они могут стать недостающим звеном между звёздным и планетным образованием.

Такие объекты могут иметь собственные мини-диски, источники тепла и даже элементы атмосферы. Возможно, именно среди них скрываются уникальные формы материи, которые помогут понять, как рождались первые миры во Вселенной.

Мифы и правда

Миф: планеты не могут формироваться без звезды.

Правда: гравитация газового облака способна создать планету напрямую.

Миф: одиночные миры не растут.

Правда: Cha 1107-7626 доказывает, что аккреция возможна и в изоляции.

Миф: вспышки бывают только у звёзд.

Правда: планеты с активным магнитным полем тоже способны вспыхивать при поглощении вещества.

FAQ

Как далеко находится Cha 1107-7626?

Она расположена в молекулярном облаке Хамелеон I, примерно в 500 световых годах от Земли.

Можно ли увидеть её телескопом-любителем?

Нет, объект слишком тусклый — для наблюдений нужны мощные обсерватории.

Может ли она стать звездой?

Нет, её масса слишком мала, чтобы запустить термоядерные реакции.

Чем Cha 1107-7626 интересна для науки?

Она объединяет признаки звезды и планеты, помогая понять общие принципы их рождения.

Сколько длится вспышка?

По текущим наблюдениям — несколько месяцев, но это может повторяться циклично.

Три интересных факта

За одну секунду Cha 1107-7626 втягивает вещество массой, эквивалентной пирамиде Хеопса. Темп её роста примерно в сто тысяч раз выше, чем у Юпитера на ранней стадии формирования. В момент вспышки температура в окрестностях диска увеличивается на сотни градусов, что меняет химический состав пыли.

Исторический контекст

Идея существования планет-изгоев появилась в 1990-х, но доказательства появились лишь с развитием инфракрасной астрономии. Сначала их считали "недозвёздами", но с каждым новым открытием становится ясно: это отдельный класс небесных тел. Cha 1107-7626 стала первым подтверждённым примером планеты, способной к мощной аккреции. Это открытие стирает границы между планетами и звёздами, показывая, что во Вселенной не бывает чётких линий — только бесконечные переходы.