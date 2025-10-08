Не просто пустота: что на самом деле происходит с нашим мозгом, когда он "отключается"

Мы привыкли считать бодрствование непрерывным потоком мыслей, однако новые исследования показывают: даже в моменты активности наш мозг иногда "гаснет". Это не сон и не медитация, а особое состояние, которое учёные называют "отключением" или "затуманиванием сознания" — феномен, когда человек на короткое время перестаёт что-либо осознавать.

Когда разум "гаснет"

Исследователи из Бельгии, Франции и Австралии — нейробиологи и философы — представили в журнале Trends in Cognitive Sciences (Cell Press) обзор из 80 работ, включая собственные эксперименты с фМРТ и ЭЭГ. Они пытались описать, что происходит в мозге, когда человек говорит: "Я ни о чём не думал".

"Во время бодрствования мысли сменяют друг друга, но бывают мгновения, когда в сознании будто ничего нет — мы называем это пустотой сознания", — поясняют авторы статьи.

Такое состояние нередко возникает после недосыпа, умственного переутомления или в конце длинных задач, требующих концентрации. Среднестатистически каждый человек сталкивается с ним в 5-20 % времени бодрствования.

Не просто "блуждание ума"

Раньше "затуманивание" сознания смешивали с явлением mind wandering — когда мысли текут свободно, переходя с темы на тему. Новая работа подчёркивает: это разные феномены. При "пустоте" снижается внимание, внутренний диалог прекращается, человек становится сонным и может ошибаться даже в простых действиях.

Что происходит в мозге

Исследования показывают: перед "выключением" активности фиксируются изменения в нескольких ключевых сетях мозга — лобных, височных и зрительных. Снижается частота сердечных сокращений, зрачки сужаются, сигналы ЭЭГ становятся более медленными, как во сне. Учёные называют это "локальным сном" — когда отдельные участки мозга буквально "засыпают", оставаясь при этом внутри состояния бодрствования.

Когда участников просили осознанно "очистить разум", у них снижалась активность в зонах, отвечающих за речь и память — в частности, в зоне Брока, гиппокампе и дополнительной моторной коре. Появлялось ощущение лёгкости и потери внутреннего голоса — мозг как будто нажимал кнопку "пауза".

Почему одни "зависают" чаще других

Учёные отмечают: дети и взрослые с СДВГ чаще сообщают о "пробелах" в сознании, что, возможно, связано с колебаниями уровня возбуждения мозга.

"Исследование "затухания" сознания бросает вызов привычной идее о том, что бодрствование — это сплошной поток мыслей", — отметил исследователь Томас Андрильон, из Льежскрнр университета.

Подобные феномены наблюдаются и при тревожных расстройствах, после травм, при инсультах или эпилептических судорогах.

"Мы хотим понять, как "пустой разум" соотносится с похожими состояниями вроде медитации", — добавил исследователь Антуан Лутц, из Лионского центра неврологии.

Даже при синдроме Клейне — Левина, когда человек спит по 20 часов в сутки, встречаются схожие "микроэпизоды" потери осознанности.

"Это ощущение так же реально, как и наличие мыслей", — подчеркнула исследователь Дженнифер Виндт, из Университета Монаша.

Физиология "пустоты"

Главный вывод учёных: "отключение" — не аномалия, а часть нормальной работы мозга. Оно возникает при слишком низком или, наоборот, слишком высоком уровне возбуждения — когда нейросети перегружены и временно снижают активность для восстановления. Такое "погашение" даёт мозгу короткую передышку — подобие микросна без потери бодрствования.

Как использовать знание о "пустоте"

Отслеживайте сигналы усталости. Если внимание "проваливается" каждые несколько минут — это маркер переутомления. Давайте мозгу "дышать". Пяти-семиминутные паузы между задачами снижают риск ошибок и поддерживают продуктивность. Медитация ≠ пустота. В медитации внимание направлено внутрь, при "затухании" — рассеивается. Но навыки осознанности помогают замечать и мягко возвращаться к фокусу. Сон важен. Недосып усиливает количество эпизодов "выключения" и ухудшает когнитивные показатели.

А что если это можно тренировать?

Некоторые нейропсихологи предполагают: осознанное "выключение" может стать инструментом релаксации и восстановления — подобно коротким медитативным сессиям. Если научиться различать, когда мозг начинает "глохнуть", можно мягко направить этот процесс: дать себе паузу, а не бороться с ним.

FAQ

Это опасно?

Нет. В норме "пустота сознания" — кратковременный защитный механизм. Опасность лишь в хроническом недосыпе или при неврологических нарушениях.

Можно ли это контролировать?

Частично. Медитация, дыхательные техники и режим сна помогают регулировать частоту таких эпизодов.

Как отличить от медитации?

В медитации вы наблюдаете за состоянием. В "пустоте" вы осознаёте, что "ничего не происходило", уже постфактум.

Мифы и правда

Миф: "Если ни о чём не думаешь — значит, скучно".

Правда: это естественная пауза мозга, которая помогает переработать информацию.

Правда: "пустота" возможна и при расслаблении, и при высокой концентрации.

Правда: оно состоит из множества кратких включений и выключений.

Сон и психология

Провалы в сознании часто совпадают с фазами лёгкой дремоты. На психологическом уровне это — способ "саморегуляции внимания". Люди, склонные к тревоге, переживают такие эпизоды чаще: мозг как будто ставит "шум" эмоций на паузу.

Три любопытных факта

В состоянии "пустоты" снижается размер зрачка — индикатор уровня возбуждения мозга. Даже у бодрствующих добровольцев электроэнцефалограмма показывает волны, похожие на сонные. По некоторым данным, "затухания" чаще происходят у людей, привыкших к постоянной многозадачности.

Исторический контекст

Феномен "пустоты сознания" упоминали ещё античные философы, связывая его с состоянием катарсиса и умиротворения. В XX веке его рассматривали через призму психоанализа, а теперь — нейрофизиологии: от мистического опыта к измеримым сигналам мозга.

Уточнения

