Учёные раскрыли тёмную сторону фастфуда: зависимость сильнее, чем от сахара и никотина

Многие знают, что чрезмерное употребление фастфуда влияет на вес и сердце, но мало кто задумывается о том, как он отражается на психическом здоровье. Новое масштабное исследование британских и китайских учёных показало: продукты глубокой переработки связаны не только с физическими заболеваниями, но и с повышенным риском депрессии, тревожности и даже суицидальных мыслей.

Как проводилось исследование

Учёные проанализировали данные 30 тысяч взрослых участников Британского биобанка и сопоставили их рацион с показателями психического состояния. Чтобы определить, насколько питание влияет на организм, исследователи использовали метаболомику - метод, позволяющий измерять сотни малых молекул в крови и выявлять биохимические изменения.

На основе этих данных была создана так называемая "метаболическая сигнатура", отражающая количество ультраобработанных продуктов (УОП) в рационе каждого участника. За испытуемыми наблюдали более 12 лет, фиксируя новые случаи депрессии, тревожности и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Что такое ультраобработанные продукты

К категории УОП относятся продукты, которые содержат минимум натуральных ингредиентов и максимум промышленных добавок. Это — готовые снеки, лапша быстрого приготовления, сладкие газированные напитки, колбасы, соусы и многие замороженные блюда.

Эти продукты удобны и доступны, но именно их регулярное употребление, по мнению исследователей, связано с неблагоприятными изменениями в обмене веществ и функционировании мозга.

Что показал анализ крови

Группа под руководством Шэнхао Юаня из Шанхайского университета Цзяо Тун выявила 91 метаболит, включая жирные кислоты, аминокислоты и маркеры, связанные с глюкозой. Затем все показатели объединили в единый индекс.

Выяснилось, что увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% в рационе повышает риск:

• психических расстройств — на 4%;

• депрессии — на 14%;

• тревожных состояний — на 12%;

• зависимостей — на 6%.

Также была обнаружена прямая связь между количеством фастфуда и вероятностью возникновения суицидальных мыслей и чувства тревоги.

Биохимия депрессии

Учёные отмечают: изменение состава крови частично объясняет, почему питание влияет на настроение. Высокое потребление обработанных продуктов нарушает баланс липидов и аминокислот, повышает уровень сахара и провоцирует воспалительные процессы.

Так называемая "кровяная подпись" объясняет почти 25% взаимосвязи между рационом и психическими расстройствами и более 60% случаев зависимостей.

"Эти данные подчёркивают важность качества питания для психического здоровья", — заявил руководитель исследования Шэнхао Юань.

Как результаты соотносятся с другими исследованиями

Ранее похожие выводы сделали учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения. В рамках исследования Nurses' Health Study II у женщин, употреблявших больше ультраобработанных продуктов, риск депрессии был почти в полтора раза выше, чем у тех, кто питался натуральной пищей.

"Чрезмерное употребление искусственных подсластителей и напитков с заменителями сахара связано с повышенной вероятностью развития депрессии", — отметили исследователи из Гарварда.

Краткосрочные эксперименты также подтвердили влияние глубокой переработки на организм. В одном из них участники потребляли одинаковое количество калорий, но из разного по качеству рациона. Группа, питавшаяся фастфудом, за две недели набрала почти килограмм, несмотря на идентичную энергетическую ценность пищи.

Как добавки влияют на микрофлору

Некоторые промышленные добавки способны менять микробиом кишечника. Эксперименты на животных показали, что эмульгаторы истончают слизистую оболочку кишечника и провоцируют хроническое воспаление, влияющее на обмен веществ и настроение.

Иммунная система, обмен веществ и мозг постоянно взаимодействуют через гормоны и нейротрансмиттеры. Когда этот баланс нарушается, страдает и психика.

Таблица: основные биомаркеры, связанные с фастфудом

Биомаркер Что показывает Влияние ЛПВП-холестерин Баланс "хороших" липидов Снижается при избытке УОП Лактат-глюкозный комплекс Энергетический обмен Нарушается при воспалении Линолевая кислота Уровень жирных кислот Снижение ведёт к усталости Валин Аминокислота с разветвлённой цепью Связан с тревожностью

Кто больше подвержен

Исследователи отметили различия по возрасту и полу. У людей младше 60 лет связь между фастфудом и психическими расстройствами оказалась сильнее, а у женщин чаще проявлялись нарушения, связанные с зависимостями.

Это не означает, что мужчины менее уязвимы, но женский организм чувствительнее к колебаниям гормонов и обмена веществ, особенно при высоком уровне сахара и жиров в рационе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: думать, что фастфуд влияет только на фигуру.

Последствие: игнорирование психологических рисков.

Альтернатива: следить не только за калориями, но и за качеством продуктов.

Ошибка: полностью исключить углеводы.

Последствие: повышенная раздражительность и усталость.

Альтернатива: отдавать предпочтение сложным углеводам — крупам, овощам, фруктам.

Ошибка: заменять сахар искусственными подсластителями.

Последствие: риск нарушений обмена и депрессивных состояний.

Альтернатива: использовать натуральные источники сладости — мёд, ягоды, стевию.

Советы шаг за шагом

Постепенно снижайте количество обработанных продуктов. Начните с уменьшения сладких напитков и готовых соусов. Добавьте цельные продукты. Включайте в рацион овощи, орехи, рыбу, бобовые. Не пропускайте завтрак. Регулярное питание стабилизирует уровень сахара и настроение. Следите за сном. Нарушение сна усиливает тягу к вредной пище. Пейте больше воды. Она снижает аппетит и помогает организму выводить токсины.

Таблица "Плюсы и минусы отказа от фастфуда"

Плюсы Минусы Улучшение пищеварения и самочувствия Неудобство при поездках и занятости Снижение риска ожирения и диабета Требует времени на приготовление пищи Повышение концентрации и настроения Придётся отказаться от привычных вкусов Улучшение сна и энергии Возможен "синдром отмены" у любителей сладкого

Мифы и правда

Миф: можно есть фастфуд, если считать калории.

Правда: качество калорий важно не меньше их количества.

Миф: депрессия не зависит от питания.

Правда: микрофлора кишечника и биохимия крови напрямую связаны с эмоциональным состоянием.

Миф: здоровая еда — это дорого.

Правда: при грамотном планировании натуральные продукты обходятся не дороже ресторанного меню.

FAQ

Сколько фастфуда можно без вреда?

Диетологи советуют ограничиться 1-2 порциями в месяц и не делать их основой рациона.

Можно ли нейтрализовать эффект фастфуда?

Частично — за счёт физической активности, клетчатки и достаточного количества воды.

Почему фастфуд вызывает зависимость?

Он содержит комбинацию соли, жира и сахара, которая активирует "центры удовольствия" в мозге.

Есть ли безопасные виды фастфуда?

Да, если готовить самостоятельно: бургер из цельнозерновой булки, запечённый картофель, курица на гриле.

Поможет ли отказ от фастфуда улучшить настроение?

Да, уже через две недели уровень энергии и концентрации обычно повышается.

Три интересных факта

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения включила чрезмерное употребление УОП в список факторов риска психических заболеваний. Фастфуд может влиять на уровень дофамина — гормона удовольствия, из-за чего возникает эмоциональная зависимость. В странах с традиционной средиземноморской диетой уровень депрессии значительно ниже, чем в регионах с высоким потреблением переработанных продуктов.

Исторический контекст

Фастфуд появился в США в середине XX века как символ скорости и удобства. Однако уже в 1970-х медики начали замечать рост ожирения и заболеваний сердца. Современные исследования добавили новый аспект — влияние на психику. Сегодня учёные по всему миру призывают рассматривать питание не только как источник энергии, но и как фактор эмоционального здоровья.