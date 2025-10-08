Марс перестаёт быть мёртвым: открытие китайских учёных меняет историю Солнечной системы

Марс всегда манил человечество — холодная пустынная планета, когда-то, возможно, имела бурлящие моря и мягкий климат. Но сколько именно воды было на её поверхности и как долго она сохранялась, оставалось тайной. Новые данные из Китая обещают приблизить нас к ответу.

Океан, погребённый под песками

Долгие годы учёные пытались восстановить облик Марса времён, когда он был "молодым". Атмосфера тогда была плотной, климат — тёплым, а по равнинам текли реки. И вот, китайский марсоход "Чжужун" подкинул сенсацию: более 3,5 миллиарда лет назад до трети поверхности планеты мог занимать гигантский океан.

Эта гипотеза, опубликованная в журнале Nature, стала одним из самых обсуждаемых открытий последнего времени. Исследователи из Гонконгского политехнического университета проанализировали данные, собранные аппаратом, и пришли к выводу — следы водной активности на Марсе невозможно объяснить иначе.

Как китайцы впервые покорили Марс

Марсоход "Чжужун" стал частью миссии "Тяньвэнь-1", запущенной в 2020 году. Впервые в истории одна миссия объединила орбитальный аппарат, спускаемый модуль и мобильную платформу для исследований на поверхности. Аппарат совершил мягкую посадку в мае 2021 года в обширной равнине Утопия — регионе, который давно привлекал внимание астрономов как потенциальное дно древнего моря.

Роверы NASA уже не раз фиксировали там следы эрозии, похожие на бывшие русла рек. Однако китайская команда пошла дальше — они выявили геологические структуры, похожие на береговые линии и отложения, характерные для водной среды.

Что говорит наука

По расчётам специалистов, древний океан мог появиться около 3,7 миллиарда лет назад и существовать до 300 миллионов лет. Это значит, что Красная планета в течение долгого времени сохраняла благоприятные условия для жизни.

"Все геологические данные указывают на то, что в районе посадки "Чжужуна" действительно существовал обширный водный бассейн", — отметили исследователи из Гонконгского политехнического университета.

Если выводы подтвердятся, человечество впервые получит твёрдое доказательство того, что Марс когда-то был "голубой планетой".

Сомнения и скепсис

Однако не все учёные готовы разделить восторг китайских коллег. Скептики напоминают: марсианская атмосфера чрезвычайно разрежена, а ветры способны за миллиарды лет стереть любые следы береговой линии. Кроме того, часть наблюдаемых формаций может быть результатом процессов замерзания и таяния подповерхностного льда, а не существования океана.

Сторонники гипотезы парируют: удары метеоритов и сейсмическая активность могли "обнажить" древние отложения, сохранившиеся под поверхностью. Именно такие образования сейчас исследует "Чжужун".

Почему это важно

Если существование древнего океана подтвердится, это станет фундаментальным открытием. Оно не только перепишет историю планеты, но и усилит аргументы в пользу того, что жизнь на Марсе действительно могла зародиться.

Кроме того, наличие обширных водных резервуаров в прошлом повышает вероятность того, что под поверхностью Марса до сих пор сохраняется лёд — ключ к будущим колониям.

Следующий шаг: доставка образцов

Сейчас Китай и США готовят миссии по возвращению марсианского грунта на Землю. Китайская программа планирует старт между 2028 и 2030 годами. Образцы, собранные "Чжужуном", помогут подтвердить или опровергнуть гипотезу океана.

Американская миссия Mars Sample Return также направлена на сбор и доставку пород. Если обе программы будут успешны, к концу следующего десятилетия человечество сможет буквально "потрогать" марсианскую историю руками.

Плюсы и минусы версий о воде на Марсе

Версия Плюсы Минусы Древний океан Объясняет следы русел, минералы, линии берега Не объяснено, как удерживалась атмосфера Кратковременные моря Совместимо с частыми вулканическими циклами Не покрывает масштабы эрозии Подповерхностный лёд Подтверждается современными наблюдениями Не объясняет отложения в районе Утопии

Три интересных факта

Марсоход "Чжужун" весит 240 кг и оснащён шестью научными приборами, включая спектрометр и радар для подповерхностных исследований. Китай стал второй страной в истории после США, которой удалось посадить аппарат на Марс. Ни одно из исследований пока не доказало существование океана на Марсе с абсолютной уверенностью.

Исторический контекст

Первые предположения о "морях" Марса появились ещё в XIX веке, когда итальянский астроном Джованни Скиапарелли наблюдал "каналы" на планете. В 1970-х зонд NASA Viking впервые подтвердил, что поверхность Марса изрезана сухими руслами рек. Миссия "Тяньвэнь-1" стала частью амбициозной космической программы Китая, направленной на исследование Луны, Марса и астероидов.