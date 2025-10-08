Плутон больше не последний: на краю Солнечной системы ожила забытая планета — космос снова шепчет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:28
Наука

В глубинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Нептуна, может скрываться новая планета — пока неуловимая, но настойчиво заявляющая о себе через гравитационные следы. Астрономы назвали её Планетой Y, и именно она, по их мнению, способна объяснить странное поведение десятков ледяных тел на окраине системы.

Неизвестная планета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неизвестная планета

Тайный дирижёр пояса Койпера

Пояс Койпера — область, где кружатся миллиарды замёрзших обломков, оставшихся с рождения Солнечной системы. Это своеобразное космическое кладбище, но и лаборатория древней истории. Однако часть объектов ведёт себя необычно: их орбиты будто "выбиты" из общей плоскости, отклоняясь на 10-15 градусов.

Компьютерное моделирование показало: столь синхронное отклонение не может быть случайным. За ним, вероятно, стоит влияние неизвестного массивного тела — планеты размером между Меркурием и Землёй, удалённой от нас на 100-200 астрономических единиц. Это примерно до 30 миллиардов километров — настолько далеко, что даже самые мощные телескопы пока не различают её.

"Планета может существовать, и её гравитация действительно объясняет наклон орбит в поясе Койпера", — считают исследователи из University of Arizona.

Возвращение идеи скрытой планеты

Идея о том, что за Нептуном могут скрываться новые миры, не нова. После открытия Нептуна в XIX веке учёные искали так называемую Планету X, предполагая, что она влияет на орбиты известных планет. В 1930 году её "нашли" — ею считали Плутон. Но позже выяснилось, что его масса слишком мала, чтобы объяснить наблюдаемые эффекты.

Теперь история повторяется, но с уточнениями. Планета Y не обязана быть гигантом. Современные модели допускают существование сравнительно компактной планеты, которая действует издалека, словно дирижёр невидимого оркестра.

Телескоп Веры Рубин: шанс увидеть невидимое

Главным инструментом для проверки гипотезы станет обсерватория Веры Рубин в Чили. Этот гигантский телескоп с самой большой в мире цифровой камерой начнёт наблюдения в ближайшие месяцы.

Он будет фотографировать всё небо каждые три дня, создавая динамическую карту движущихся объектов. Благодаря такому "видео Вселенной" можно будет отследить даже слабые смещения — следы планеты, которая до сих пор оставалась невидимой.

"Новый обзор позволит заметить даже объект с яркостью свечи на расстоянии миллиарда километров", — отметили представители проекта LSST.

Процесс поисков новой планеты

  1. Моделирование. Учёные используют суперкомпьютеры, чтобы рассчитать влияние гипотетической планеты на орбиты дальних тел.
  2. Анализ наблюдений. Сравниваются данные из архивов телескопов — от "Хаббла" до "Пан-СТАРРС".
  3. Автоматический поиск. Искусственный интеллект анализирует снимки неба, выявляя малейшие сдвиги точек света.
  4. Подтверждение движения. Если найден объект действительно движется по орбите, начинается многомесячное наблюдение.
  5. Расчёт орбиты. Определяется масса и расстояние, что позволяет судить, планета это или астероид.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что если объект не виден, значит, его нет.
  • Последствие: можно пропустить важное открытие — многие тела в поясе Койпера настолько тусклые, что их можно заметить только по гравитационным эффектам.
  • Альтернатива: использовать комбинированные методы — наблюдение + моделирование + инфракрасные данные с телескопов "Джеймс Уэбб" и "Спитцер".

Планета Y

Если расчёты подтвердятся, это откроет новую страницу в понимании устройства Солнечной системы. Придётся пересмотреть её границы, объяснить происхождение далеких тел и, возможно, пересмотреть историю миграции планет.

Некоторые исследователи даже полагают, что Планета Y могла быть "пойманной" звездой — бродячим телом, захваченным гравитацией Солнца миллиарды лет назад.

FAQ

— Когда телескоп начнёт наблюдения?
Обзор неба обсерватории Веры Рубин стартует осенью этого года. Первые результаты ожидаются уже через несколько месяцев.

— Можно ли увидеть Планету Y с Земли?
Нет. Она слишком тусклая — свет от Солнца доходит туда слабо. Только чувствительная цифровая камера способна её уловить.

— А что будет, если планету всё-таки найдут?
Это будет крупнейшее открытие XXI века. Учёным придётся заново описать гравитационную архитектуру Солнечной системы.

Мифы и правда

  • Миф: Планета Y — это переименованный Плутон.
    Правда: Плутон давно классифицирован как карликовая планета, а Y — гипотетическое тело другого класса.
  • Миф: если бы она существовала, её бы уже видели.
    Правда: на таком расстоянии даже Юпитер выглядел бы как тусклая точка, теряющаяся среди звёзд.
  • Миф: Планета Y опасна для Земли.
    Правда: расстояние до неё измеряется десятками миллиардов километров — никакой угрозы она не представляет.

Планета Y пока остаётся гипотезой, но вероятность её существования становится всё более убедительной. Странные наклоны орбит в поясе Койпера нельзя объяснить простыми случайностями — за ними, вероятно, скрывается влияние неизвестного небесного тела.

Ближайшие годы станут решающими: телескоп Веры Рубин откроет перед учёными невидимые уголки космоса и, возможно, впервые покажет человечеству новый мир — крошечный по сравнению с гигантами вроде Юпитера, но огромный по значению для науки.

Если Планета Y действительно существует, её открытие станет подтверждением того, что Солнечная система ещё не сказала последнего слова — и даже там, где, казалось бы, всё изучено, нас ждут открытия, способные изменить взгляд на Вселенную.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
