Плутон больше не последний: на краю Солнечной системы ожила забытая планета — космос снова шепчет

В глубинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Нептуна, может скрываться новая планета — пока неуловимая, но настойчиво заявляющая о себе через гравитационные следы. Астрономы назвали её Планетой Y, и именно она, по их мнению, способна объяснить странное поведение десятков ледяных тел на окраине системы.
Пояс Койпера — область, где кружатся миллиарды замёрзших обломков, оставшихся с рождения Солнечной системы. Это своеобразное космическое кладбище, но и лаборатория древней истории. Однако часть объектов ведёт себя необычно: их орбиты будто "выбиты" из общей плоскости, отклоняясь на 10-15 градусов.
Компьютерное моделирование показало: столь синхронное отклонение не может быть случайным. За ним, вероятно, стоит влияние неизвестного массивного тела — планеты размером между Меркурием и Землёй, удалённой от нас на 100-200 астрономических единиц. Это примерно до 30 миллиардов километров — настолько далеко, что даже самые мощные телескопы пока не различают её.
"Планета может существовать, и её гравитация действительно объясняет наклон орбит в поясе Койпера", — считают исследователи из University of Arizona.
Идея о том, что за Нептуном могут скрываться новые миры, не нова. После открытия Нептуна в XIX веке учёные искали так называемую Планету X, предполагая, что она влияет на орбиты известных планет. В 1930 году её "нашли" — ею считали Плутон. Но позже выяснилось, что его масса слишком мала, чтобы объяснить наблюдаемые эффекты.
Теперь история повторяется, но с уточнениями. Планета Y не обязана быть гигантом. Современные модели допускают существование сравнительно компактной планеты, которая действует издалека, словно дирижёр невидимого оркестра.
Главным инструментом для проверки гипотезы станет обсерватория Веры Рубин в Чили. Этот гигантский телескоп с самой большой в мире цифровой камерой начнёт наблюдения в ближайшие месяцы.
Он будет фотографировать всё небо каждые три дня, создавая динамическую карту движущихся объектов. Благодаря такому "видео Вселенной" можно будет отследить даже слабые смещения — следы планеты, которая до сих пор оставалась невидимой.
"Новый обзор позволит заметить даже объект с яркостью свечи на расстоянии миллиарда километров", — отметили представители проекта LSST.
Если расчёты подтвердятся, это откроет новую страницу в понимании устройства Солнечной системы. Придётся пересмотреть её границы, объяснить происхождение далеких тел и, возможно, пересмотреть историю миграции планет.
Некоторые исследователи даже полагают, что Планета Y могла быть "пойманной" звездой — бродячим телом, захваченным гравитацией Солнца миллиарды лет назад.
— Когда телескоп начнёт наблюдения?
Обзор неба обсерватории Веры Рубин стартует осенью этого года. Первые результаты ожидаются уже через несколько месяцев.
— Можно ли увидеть Планету Y с Земли?
Нет. Она слишком тусклая — свет от Солнца доходит туда слабо. Только чувствительная цифровая камера способна её уловить.
— А что будет, если планету всё-таки найдут?
Это будет крупнейшее открытие XXI века. Учёным придётся заново описать гравитационную архитектуру Солнечной системы.
Планета Y пока остаётся гипотезой, но вероятность её существования становится всё более убедительной. Странные наклоны орбит в поясе Койпера нельзя объяснить простыми случайностями — за ними, вероятно, скрывается влияние неизвестного небесного тела.
Ближайшие годы станут решающими: телескоп Веры Рубин откроет перед учёными невидимые уголки космоса и, возможно, впервые покажет человечеству новый мир — крошечный по сравнению с гигантами вроде Юпитера, но огромный по значению для науки.
Если Планета Y действительно существует, её открытие станет подтверждением того, что Солнечная система ещё не сказала последнего слова — и даже там, где, казалось бы, всё изучено, нас ждут открытия, способные изменить взгляд на Вселенную.
