Долгожданная разгадка у берегов Нила: какую тайну хранит Карнакский храм

На первый взгляд Карнакский храм кажется вечным — гигантским каменным свидетельством мощи древнего Египта. Но новое исследование показывает: когда-то это место было вовсе не храмом, а небольшим островом посреди русел Нила. Именно этот ландшафт стал основой для зарождения одного из самых великих святилищ мира и, как теперь выясняется, тесно связан с мифом о сотворении Вселенной.
Международная команда геоархеологов под руководством доктора Ангуса Грэма из Уппсальского университета и при участии учёных из Саутгемптонского университета провела самое полное исследование территории Карнака и его окрестностей. Результаты опубликованы в журнале Antiquity и меняют представление о зарождении религиозной столицы Фив.
Карнакский храм находится примерно в 500 метрах от современного русла Нила, рядом с Луксором. Учёные проанализировали 61 керн осадочных пород и тысячи фрагментов древней керамики. Сопоставив полученные данные, они создали карту древних каналов и русел, определив, как за тысячелетия менялся пейзаж.
"Это новое исследование содержит беспрецедентно подробную информацию об эволюции Карнакского храма — от небольшого острова до одного из важнейших сооружений Древнего Египта", — сказал ведущий автор, приглашённый научный сотрудник Саутгемптонского университета доктор Бен Пеннингтон.
Примерно до 2520 года до н. э. местность, где позже появился храм, была непригодна для жизни: Нил нередко разливался, оставляя после себя заболоченные участки. Только когда русла углубились и образовали остров, здесь стало возможным постоянное поселение.
Керамика, найденная на месте будущего святилища, датируется примерно 2300-1980 годами до н. э., то есть временем Древнего царства. Это подтверждает, что именно тогда началось освоение территории, а значит — и первые строительные работы.
"Возраст Карнакского храма был предметом ожесточённых споров в археологических кругах, но наши новые данные позволяют установить временные рамки его самого раннего использования и строительства", — отметил соавтор исследования доктор Кристиан Стратт из Саутгемптонского университета.
Учёные пришли к выводу, что Карнак вырос на возвышенности, окружённой двумя крупными протоками Нила — восточной и западной. Восточный канал, существование которого прежде лишь предполагали, оказался не просто реальным, но и, вероятно, более широким, чем западный.
"Речные протоки, окружавшие это место, повлияли на то, как мог развиваться храм и где он мог быть построен, поскольку новое строительство велось поверх старых рек, которые заиливались", — пояснил археолог и соавтор проекта Доминик Баркер.
Более того, египтяне, как считают исследователи, сознательно меняли русла: засыпали песком каналы, чтобы расширить площадь под застройку. Таким образом, храм не просто вписался в природный ландшафт — он его преобразил.
Открытие древнего острова придало новое значение мифу о сотворении мира, известному в текстах Древнего царства. Согласно легенде, бог-творец появился на первом холме, поднявшемся из первозданных вод. И именно в Карнаке археологи нашли географическое отражение этого образа — единственную естественную возвышенность, когда-то окружённую водой.
"Заманчиво предположить, что фиванская элита выбрала Карнак в качестве места обитания новой формы бога-творца Ра-Амона, поскольку это место соответствовало космогоническому представлению о возвышенности, поднимающейся из окружающей её воды", — отметил доктор Бен Пеннингтон.
В текстах Среднего царства (около 1980-1760 гг. до н. э.) эта идея развивается: говорится о "первобытном холме", поднимающемся из "Вод Хаоса". Для жителей Фив ежегодные наводнения Нила, обнажавшие холм с храмом, наглядно символизировали акт творения — рождение порядка из хаоса.
Для исследования использовались методы геоморфологического анализа, микростратиграфии и радиоуглеродного датирования. Эти данные позволили увидеть "срез" древних русел под храмом и восстановить многотысячелетнюю динамику Нила.
Ранее археологи ограничивались раскопками и анализом артефактов на поверхности, но теперь они могут "прочесть" саму геологию священной земли. По словам исследователей, именно сочетание археологии и геонауки позволило объяснить, почему храм оказался именно здесь, а не на более удобных для строительства берегах.
Карнак был выбран не случайно, а как воплощение космогонической идеи? Тогда строительство святилища на "возвышающемся острове" становится не только архитектурным, но и символическим актом — попыткой воспроизвести сам процесс творения мира.
Команда получила разрешение на дальнейшие работы по всей пойме Луксорского региона. Учёные планируют сравнить данные Карнака с другими святилищами, чтобы реконструировать древнюю топографию Фив — своеобразную "карту верований", в которой ландшафт и миф образуют единое целое.
Уточнения
Карнакский храм (Ипет-сут егип. Ipt-swt — «(наиболее) избранное место») — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства. Расположен на территории древних Фив в современном Карнаке — небольшом селении, лежащем на восточном берегу Нила в 2,5 км от Луксора. С 1979 года этот храм (вместе с Луксорским храмом и фиванскими некрополями) включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
