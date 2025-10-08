Глиняная гробница и генетическая сенсация: египетский скелет раскрыл тайну двух миров в одном теле

Учёные впервые смогли полностью расшифровать геном человека, жившего в Египте во времена возведения первых пирамид. Его останки оказались не просто археологической находкой, а уникальным биологическим мостом между Африкой и древним Востоком.
В каменной гробнице у Бени-Хасана археологи обнаружили большой керамический сосуд, внутри которого покоились кости мужчины. Герметичная ёмкость и прохладный микроклимат сохранили ДНК лучше, чем у мумифицированных тел. Этот человек жил примерно между 2855 и 2570 годами до нашей эры — в эпоху Древнего царства, когда только начиналось строительство пирамид.
Исследование возглавила Аделин Морез Джейкобс из Ливерпульского университета Джона Мурса совместно с учёными Института Фрэнсиса Крика.
"Сбор воедино всех данных из ДНК, костей и зубов этого человека позволил нам составить полную картину", — сказала археогенетик Аделин Морез Джейкобс.
Чтобы выделить древнюю ДНК, учёные использовали современные методы одноцепочечной библиотеки — подход, который помогает работать даже с сильно разрушенными молекулами.
В жарком египетском климате органические следы исчезают стремительно. На протяжении десятилетий исследователи могли анализировать лишь короткие фрагменты, что не позволяло восстановить полную картину. Только сейчас технология догнала мечты археологов.
"Новые и мощные генетические методы позволили нам преодолеть эти технические границы и исключить загрязняющую ДНК", — отметил старший автор работы, биолог Понтус Скоглунд.
Это первый случай, когда из региона к югу от Каира удалось получить настолько качественный генетический материал, пригодный для полного секвенирования.
Возраст египтянина на момент смерти — около 60 лет, рост — примерно 1,6 метра. Следы на костях показывают хронические нагрузки, характерные для физического труда: сидение в одной позе и частые движения руками.
"Эти подсказки указывают на гончарное дело, в том числе на использование гончарного круга", — пояснил биоархеолог Джоэл Айриш.
При этом место захоронения и форма сосуда свидетельствуют о высоком статусе. Вероятно, перед учёными — представитель ремесленной элиты, чей труд ценился в обществе.
Исследователи выяснили, что примерно 80% генетических корней мужчины связаны с древним населением Северной Африки, а оставшиеся 20% — с жителями Месопотамии, региона на востоке Плодородного полумесяца. Это подтверждает, что в Египте раннего царства уже происходило активное смешение народов.
|Регион происхождения
|Доля в геноме
|Особенности
|Северная Африка
|≈80%
|Коренные жители долины Нила
|Месопотамия
|≈20%
|Влияние переселенцев с Востока
|Европа и Левант
|<5%
|Следы редких миграций
Таким образом, древний Египет был не замкнутым царством, а частью динамичного культурного обмена — вместе с зерном, ремеслом и письменностью двигались и сами люди.
Ключ к успеху — зубы. Их корни содержат цемент, который удерживает ДНК дольше, чем кости. Из этих фрагментов удалось выделить достаточно материала, чтобы восстановить геном почти без пробелов.
Учёные уверены, что герметичное захоронение в глиняном сосуде сыграло решающую роль. Отсутствие бальзамирования также оказалось плюсом: агрессивные вещества, использовавшиеся при мумификации, часто уничтожали молекулы ДНК.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняет ДНК без мумификации
|Требует уникальных условий хранения
|Позволяет восстановить целый геном
|Высокая стоимость анализа
|Не повреждает образец
|Нельзя применять к сильно обожжённым останкам
До этого генетики имели лишь частичные данные по более поздним мумиям из Абусир-эль-Малека. Новый геном открыл окно в эпоху зарождения государства фараонов, когда появились первые письменные системы и монументальные храмы.
Теперь археологи могут проследить, как взаимодействовали Египет и Западная Азия. Контакты между регионами подтверждаются не только артефактами, но и самой ДНК.
"Генетические данные показывают, что перемещались не только идеи и товары, но и люди", — подчеркнула Аделин Морез Джейкобс.
А что если подобные геномы удастся найти и на севере Египта, ближе к дельте Нила? Учёные предполагают, что там доля месопотамской родословной может быть выше, ведь именно через этот регион шли торговые пути. Новые находки позволят определить, насколько быстро происходило смешение культур и как это повлияло на развитие первых цивилизаций.
Около 4500-4800 лет — это один из старейших полноценных геномов человека, полученных в Африке.
Потому что тело находилось в герметичном сосуде без воздействия химикатов и жары.
Да, но только если условия хранения схожи — без мумификации и с контролем температуры.
Они позволяют увидеть миграции, родственные связи и даже социальные различия между древними народами.
Этот египтянин в горшке оказался ключом к пониманию истоков народа Нила. Его геном подтвердил, что древний Египет формировался не в изоляции, а на перекрёстке миров — между Африкой и Азией. Найденная ДНК не просто фрагмент прошлого, а новая глава в истории человеческой эволюции, сообщает earth.com.
