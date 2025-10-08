Тайный выбор природы: как зарождается мальчик или девочка и от кого же это все таки зависит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На протяжении всей истории человечества родители пытались предугадать — кто родится: сын или дочь. Древние таблицы, фазы луны, советы бабушек — всё это должно было помочь "запрограммировать" будущего малыша. Сегодня наука уверенно отвечает: решающее слово остаётся за отцом.

Как определяется пол ребёнка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как определяется пол ребёнка

Как всё начиналось

В разные эпохи люди по-разному объясняли появление мальчиков и девочек. В Древнем Египте считали, что пол ребёнка зависит от направления ветра в день зачатия. В античной Греции врач Гиппократ полагал, что мальчики рождаются, если половой акт происходит "с правой стороны тела". Средневековые алхимики связывали пол младенца с расположением звёзд.

В Китае более тысячи лет назад появилась особая "таблица зачатий": сочетание возраста матери и месяца должно было подсказать, кто родится. Её до сих пор можно найти в интернете — и многие верят, что она работает.

Но наука давно поставила точку в этих спорах. Всё решает один-единственный сперматозоид.

От Авраама до генетики

"Пол ребёнка определяется сперматозоидом отца, сперматозоиды бывают двух типов: одни несут X-хромосому, другие — Y. Если к яйцеклетке первым доберётся X, родится девочка, если Y — мальчик", — объясняет генетик, профессор Гёттингенского университета и Сибирского федерального университета Константин Крутовский.

Авраам родил Исаака — и в этом библейском факте нет противоречий с наукой. Именно "мужская" клетка определила развитие эмбриона по мужскому типу.

Научная сторона вопроса

Сперматозоиды — самые маленькие клетки организма. ДНК содержится в их головке, которая составляет лишь десятую часть длины. Хвост обеспечивает движение со скоростью до 5 мм в минуту.

Считается, что "мужские" Y-сперматозоиды двигаются быстрее, но живут меньше, а "женские" X — медленнее, зато выносливее. Однако исследования дают разные результаты: не все учёные видят различия в подвижности и форме. Всё может зависеть от среды — кислотности влагалища и состояния цервикальной слизи. В кислой среде Y-сперматозоиды гибнут быстрее, а щелочная (в период овуляции) даёт им преимущество.

Таблица сравнения X и Y-сперматозоидов

Характеристика X-сперматозоид (девочка) Y-сперматозоид (мальчик)
Носимая хромосома X Y
Размер Крупнее Мельче
Скорость движения Медленнее Быстрее
Выносливость Выше Ниже
Устойчивость к кислоте Лучше Хуже
Продолжительность жизни Дольше (до 72 ч) Короткая (до 24 ч)

Почему рождаются чаще мальчики или девочки

"Раньше считалось, что сперма содержит поровну X и Y-сперматозоидов, но оказалось, что их соотношение у каждого мужчины индивидуально", — говорит Крутовский.

Учёные из Чикаго проанализировали образцы спермы 50 мужчин и выяснили: в среднем "женских" клеток больше на 10%. У одних мужчин Y-сперматозоиды составляли 38%, у других — почти 60%. Это может объяснять, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или только девочки.

Битва за жизнь

Во время эякуляции выбрасывается от 60 до 200 миллионов сперматозоидов. Но лишь единицы добираются до яйцеклетки. Остальные гибнут — часть из-за кислотной среды, другие — из-за вязкости шеечной слизи. Те, кто выжил, двигаются против течения в маточных трубах, пока наконец один не прорвётся к цели.

"Как только сперматозоид проникает в яйцеклетку — всё решено: формирование пола начинается мгновенно", — отмечает учёный.

Однако различить мальчика и девочку на УЗИ можно лишь к 12-й неделе беременности.

Как формируется пол эмбриона

До пяти недель у зародыша нет половых признаков. У всех эмбрионов есть зачатки мужских и женских органов — вольфовы и мюллеровы протоки. На шестой-седьмой неделе активируется ген SRY в Y-хромосоме, и организм выбирает "мужской сценарий". Если ген не сработает, развитие идёт по женскому типу.

"На ранних этапах эмбрион биологически нейтрален — нет видимых признаков пола", — поясняет Крутовский.

К 12-й неделе формируются внешние органы, а после 13-й идёт окончательная дифференциация.

Исторический контекст

Интересно, что уже в античные времена врачи наблюдали связь между временем зачатия и полом ребёнка. В Древнем Риме женщины, желавшие сына, ели больше мяса и вина, а для рождения дочери — больше фруктов. В Японии существовал обычай "лунных ритуалов" перед зачатием, а на Руси верили: если ребёнок зачат в ночь на воскресенье — будет мальчик.

Современная наука не подтверждает эти способы, но они стали частью культурного наследия.

Мифы и правда

Миф Правда
Положение во время зачатия влияет на пол ребёнка Нет научных доказательств — всё решает сперматозоид
Если отец носит тесное бельё - родится девочка Температура влияет на активность спермиев, но не определяет пол
Пол ребёнка можно "запланировать" по лунному календарю Это совпадения, не закономерность
У мужчин с тёмными глазами чаще рождаются сыновья Генетика цвета глаз и пола никак не связаны

FAQ

Можно ли искусственно выбрать пол ребёнка?

Теоретически — да, при ЭКО возможен отбор эмбриона нужного пола. Но в России такие процедуры разрешены только по медицинским показаниям.

Почему мальчиков и девочек рождается почти поровну?

Природа регулирует баланс: мальчики чаще рождаются, но и чаще погибают в младенчестве, поэтому соотношение выравнивается.

Можно ли повлиять на пол естественным образом?

Нет достоверных способов. Здоровье обоих родителей и момент овуляции важнее любых "секретных методик".

С древности люди пытались управлять природой, но выбор пола ребёнка остаётся одной из её самых непредсказуемых тайн. И хотя сегодня генетика точно знает, кто за что отвечает, для будущих родителей по-прежнему главное одно — чтобы малыш родился здоровым.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
