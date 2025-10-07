Луна подошла ближе, чем обычно: ночь обещает необычные зрелища

Суперлуние — уникальное астрономическое явление, при котором Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, и ее угловой размер становится больше обычного. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник в отделе звездной астрофизики ГАИШ МГУ Марат Абубекеров.

Суперлуние

По словам ученого, Луна движется по эллиптической орбите, и расстояние до нее постоянно меняется. Среднее расстояние составляет около 384 тысяч километров, но во время Суперлуния Луна приближается примерно на 30 тысяч километров — до 357 тысяч километров. Это делает ее угловые размеры на 10–15% больше, чем обычно.

"В обычных условиях угловой размер Луны составляет около 30 минут, а при Суперлунии он достигает 33–34 минут. Это и создает эффект более крупного и яркого спутника", — пояснил Абубекеров.

При этом ученый отметил, что не стоит путать Суперлуние с эффектом большой Луны на восходе.

"Когда Луна встает, за счет рефракции атмосферы преломляется ее излучение, и Луна тоже кажется большой. Но это другое явление. При Суперлунии Луна именно физически находится ближе к Земле", — сказал он.

Кроме визуального эффекта, ученый подчеркнул, что приближение Луны оказывает и физическое воздействие на Землю.

"Главным образом это проявляется в более заметных приливах. Вероятно, есть влияние на биоритмы и даже женские циклы. Но на данный момент наука подробно это не изучила", — заключил Абубекеров.