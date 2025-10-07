Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда история шепчет из стен:случайная находка, перевернувшая представление о ремесле начала XX века
Гладкость исчезает, блеск уходит, кожа шелушится — и всё из-за модного ухода, которому верят миллионы
Два дня, чтобы всё изменить: маршруты уикенд-туризма, которые подарят перезагрузку и вдохновение
Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Блюдо, ради которого захочется включить духовку: картофельные сырники с характером
Молоко возвращает себе доброе имя: чем напиток оправдал доверие врачей
Астрахань, о которой не пишут путеводители: куда поехать за новыми впечатлениями
Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились... — писала газета Правда 7 октября 1931 года

Луна подошла ближе, чем обычно: ночь обещает необычные зрелища

1:49
Наука

Суперлуние — уникальное астрономическое явление, при котором Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, и ее угловой размер становится больше обычного. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник в отделе звездной астрофизики ГАИШ МГУ Марат Абубекеров.

Суперлуние
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суперлуние

По словам ученого, Луна движется по эллиптической орбите, и расстояние до нее постоянно меняется. Среднее расстояние составляет около 384 тысяч километров, но во время Суперлуния Луна приближается примерно на 30 тысяч километров — до 357 тысяч километров. Это делает ее угловые размеры на 10–15% больше, чем обычно.

"В обычных условиях угловой размер Луны составляет около 30 минут, а при Суперлунии он достигает 33–34 минут. Это и создает эффект более крупного и яркого спутника", — пояснил Абубекеров.

При этом ученый отметил, что не стоит путать Суперлуние с эффектом большой Луны на восходе.

"Когда Луна встает, за счет рефракции атмосферы преломляется ее излучение, и Луна тоже кажется большой. Но это другое явление. При Суперлунии Луна именно физически находится ближе к Земле", — сказал он.

Кроме визуального эффекта, ученый подчеркнул, что приближение Луны оказывает и физическое воздействие на Землю.

"Главным образом это проявляется в более заметных приливах. Вероятно, есть влияние на биоритмы и даже женские циклы. Но на данный момент наука подробно это не изучила", — заключил Абубекеров.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Вечер отдыха превращается в кошмар: Джон Уилкс Бут стреляет в Авраама Линкольна Игорь Буккер Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь Любовь Степушова Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Два дня, чтобы всё изменить: маршруты уикенд-туризма, которые подарят перезагрузку и вдохновение
Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Блюдо, ради которого захочется включить духовку: картофельные сырники с характером
Молоко возвращает себе доброе имя: чем напиток оправдал доверие врачей
Астрахань, о которой не пишут путеводители: куда поехать за новыми впечатлениями
Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились... — писала газета Правда 7 октября 1931 года
Кожа дышит по-новому: секрет ухода, от которого исчезают тусклость и усталость
Новый вид телефонного обмана: обещают выдать ключи от подъезда, а получают доступ к личным данным
Восток на кухне: ароматные мясные пирожки, что сведут с ума даже гурмана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.