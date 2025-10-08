Подводные города прошлого и корабли-призраки веков: какие тайны до сих пор скрывают российские акватории

8:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В толще морской воды покоятся сотни тысяч кораблей — свидетелей войн, путешествий и торговли. Ещё сто лет назад никто не мог представить, что человечество научится видеть их воочию. С появлением акваланга археологи впервые смогли спуститься на дно и прикоснуться к подлинным артефактам истории. Так, в 1960-е годы возникло новое направление — подводная археология. Сегодня оно активно развивается и в России, открывая всё новые страницы прошлого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводная археология России

Тайны под водой

По оценкам ЮНЕСКО, на дне Мирового океана покоятся сотни тысяч судов.

"Эти цифры вряд ли завышены", — отметил заведующий Центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Он пояснил, что на протяжении веков именно морской и речной транспорт связывал континенты и культуры, а потому кораблекрушения происходили повсеместно. В итоге древние суда сегодня скрыты под толщей воды, а иногда — и под землёй, если со временем русла рек менялись.

Многие находки по-прежнему ждут своих исследователей. Осадочные слои на дне растут медленно, и без современных приборов обнаружить судно почти невозможно. Но новые технологии повышают шансы: каждый год археологи находят десятки объектов, о существовании которых никто не догадывался.

От бронзового века до "Титаника"

Самые древние кораблекрушения, найденные археологами, относятся к середине II тысячелетия до н. э. — их обнаружили у побережья Турции. На этих судах нашли тысячи предметов, свидетельствующих о существовании морской торговли в эпоху бронзы.

Особое место в истории занимает Антикитерский корабль, найденный у берегов Греции в 1900 году.

"Именно он впервые показал, что шедевры древнего искусства могут веками сохраняться под водой", — сказал Сергей Ольховский.

Сегодня подводные археологи продолжают поиски древнегреческих судов и кораблей викингов. А вот "Титаник" уже исследован вдоль и поперёк — новые погружения туда носят скорее технический характер: там тестируют современные батискафы и подводные роботы.

Где искать затонувшие корабли

Мировым центром подводных открытий остаётся Средиземное море, а в России главные находки приходятся на Чёрное море, акваторию Финского залива, крупные озёра и древние торговые реки.

"В России пока нет даже системы постановки подводных объектов на государственный учёт", — подчеркнул Ольховский.

Тем не менее работа ведётся. Например, в Финском заливе археологи обнаружили десятки кораблей — от торговых судов до военных фрегатов. Там они сохранились особенно хорошо благодаря низкой температуре и слабому течению. Многие предметы после реставрации сразу попадают в музейные экспозиции, включая Эрмитаж.

Российские экспедиции

Под эгидой Института археологии РАН действуют две ключевые подводные экспедиции — в Фанагории и Великом Новгороде. Первая исследует древний порт Северного Причерноморья, вторая — мост XI века через реку Волхов и затонувшие рядом суда.

Во время строительства Крымского моста археологи нашли около 40 тысяч предметов — в основном керамику античных времён. Но самой редкой находкой стала терракотовая голова бородатого мужчины, изготовленная в Лации в IV веке до н. э.

"Как и зачем этот предмет оказался на Боспоре — загадка", — добавил Ольховский.

Эти открытия показывают, что дно Керченской бухты ещё хранит сотни тысяч артефактов.

Сравнение: подводная археология тогда и сейчас

Параметр Раньше Сейчас Основное оборудование Акваланг, компас, водонепроницаемые планшеты Эхолоты, 3D-фотограмметрия, телеуправляемые аппараты (ТНПА) Глубина исследований До 30 метров До 1000 метров и более Метод фиксации находок Ручные зарисовки и измерения рулеткой Трёхмерные цифровые модели Участие человека Погружение водолазов Использование роботов и дронов Риски для исследователей Высокие Минимальные Скорость работ Медленная, зависела от погоды Быстрая, круглогодичная

Технологии, которые меняют археологию

Современная подводная археология уже не обходится без техники. Эхолоты нового поколения способны "просвечивать" дно и создавать трёхмерные карты рельефа. Телемеханические аппараты (ТНПА) с видеокамерами позволяют исследовать глубоководные объекты, не рискуя здоровьем водолазов.

"В обозримом будущем такие аппараты смогут выполнять гидролокационные обследования дна без участия человека", — пояснил учёный.

Для документирования находок активно используют фотограмметрию — создание 3D-моделей по множеству фото. Однако под водой этот метод требует идеальной прозрачности и сотен снимков под разными углами. Поэтому археологи всё ещё делают ручные кроки — зарисовки на водонепроницаемых планшетах, чтобы сверить цифровые данные.

Как фиксируют древние суда

Для точного моделирования одного корабля I века до н. э., найденного в Фанагории, понадобилось около 1600 фотографий и 400 измерений специальным тахеометром. Это кропотливый труд, но именно он обеспечивает точность и позволяет воссоздать внешний вид кораблей древности.

Почему находки не поднимают

Многие предметы, пролежавшие веками под водой, начинают разрушаться при высыхании. Поэтому археологи стараются не извлекать их без необходимости.

"Если нет угрозы сохранности, находки лучше оставить на дне", — пояснил Ольховский.

Дендрохронология, которая определяет возраст дерева по кольцам, используется редко — не везде разработаны шкалы. В основном применяют радиоуглеродный анализ, точность которого достигает ±25 лет. Этот метод позволяет датировать деревянные суда и органические материалы даже без подъёма на поверхность.

Роботы из России

В России уже создают телеуправляемые и автономные подводные аппараты, пригодные для археологических задач. Тяжёлые машины — рабочего класса — способны обследовать километры дна, а компактные устройства осмотрового типа погружают даже с обычного катера.

"Среди надёжных моделей стоит отметить разработки MarineGeoService и RovBuilder", — сообщил учёный.

Такой прогресс даёт надежду, что в ближайшие годы подводная археология получит новое дыхание — с помощью роботов, сонаров и цифровых карт глубин.

Интересные факты

В Финском заливе сохранились корабли XVIII века с неповреждёнными деревянными деталями. На дне Керченской бухты археологи нашли амфоры из Греции, Египта и Италии. Под водой лучше всего сохраняются бронза и стекло — они почти не разрушаются.

FAQ

Как становятся подводным археологом?

Для этого нужно археологическое образование и специальная водолазная подготовка.

Что происходит с найденными артефактами?

Их консервируют и передают в музеи после реставрации.

Можно ли стать волонтёром в подводных экспедициях?

Да, но только после прохождения подготовки и при наличии медицинского допуска.

Подводная археология сегодня переживает настоящий ренессанс. Новые технологии, робототехника и точные методы датировки превращают поиск затонувших кораблей из рискованного приключения в научно выверенный процесс. Россия постепенно наращивает потенциал в этой области, и каждая новая экспедиция приносит уникальные находки. Возможно, уже совсем скоро цифровые карты дна Мирового океана пополнятся новыми точками — местами, где история до сих пор хранится под водой.