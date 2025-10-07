Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов

Команда разработчиков Южного федерального университета (ЮФУ) стала победителем в состязаниях "Аэробот", которые проходили в Ростовской области. В них участвовали 16 команд молодых инженеров.
На всероссийских соревнованиях в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами:
В соревнованиях принимали участие студенты вузов и представители производственных предприятий до 30 лет. Эксперты и молодые инженеры приехали из различных городов, включая Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону, пишет "Царьград".
Программа была разделена на два этапа — симуляционный и натурный, включая три задания:
1. Поиск объектов.
2. Прохождение маршрута по указателям.
3. Скоростное прохождение трассы.
Первый этап проходил в виртуальной среде, а второй — на реальном полигоне с имитацией помещений.
Юрий Быков, руководитель проектной группы ФПИ, отметил, что "Аэробот" — это единственная в России площадка, где беспилотники работают полностью в автономном режиме, без оператора. Соревнования нацелены на решение прикладных задач, которые можно использовать в реальных условиях, в том числе в зонах боевого соприкосновения. Будущее беспилотных технологий связано с искусственными интеллектуальными системами, способными самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.
