Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов

Команда разработчиков Южного федерального университета (ЮФУ) стала победителем в состязаниях "Аэробот", которые проходили в Ростовской области. В них участвовали 16 команд молодых инженеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Беспилотник

Итоги соревнований

На всероссийских соревнованиях в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами:

Первое место заняла команда "Искра" из НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ.

Второе место досталось команде FlightTech из Института радиотехнических систем и управления ЮФУ.

Третье место заняла команда "Аванти" из Казани.

Участники и эксперты

В соревнованиях принимали участие студенты вузов и представители производственных предприятий до 30 лет. Эксперты и молодые инженеры приехали из различных городов, включая Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону, пишет "Царьград".

Этапы соревнований

Программа была разделена на два этапа — симуляционный и натурный, включая три задания:

1. Поиск объектов.

2. Прохождение маршрута по указателям.

3. Скоростное прохождение трассы.

Первый этап проходил в виртуальной среде, а второй — на реальном полигоне с имитацией помещений.

Уникальность "Аэробота"

Юрий Быков, руководитель проектной группы ФПИ, отметил, что "Аэробот" — это единственная в России площадка, где беспилотники работают полностью в автономном режиме, без оператора. Соревнования нацелены на решение прикладных задач, которые можно использовать в реальных условиях, в том числе в зонах боевого соприкосновения. Будущее беспилотных технологий связано с искусственными интеллектуальными системами, способными самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.