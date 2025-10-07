Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
Не только стены, но и задолженности: покупатель рискует получить вместе с жильём чужие счета
Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше

Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов

1:56
Наука

Команда разработчиков Южного федерального университета (ЮФУ) стала победителем в состязаниях "Аэробот", которые проходили в Ростовской области. В них участвовали 16 команд молодых инженеров.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беспилотник

 Итоги соревнований

На всероссийских соревнованиях в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами:

  •  Первое место заняла команда "Искра" из НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ.
  • Второе место досталось команде FlightTech из Института радиотехнических систем и управления ЮФУ.
  • Третье место заняла команда "Аванти" из Казани.

Участники и эксперты

В соревнованиях принимали участие студенты вузов и представители производственных предприятий до 30 лет. Эксперты и молодые инженеры приехали из различных городов, включая Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону, пишет "Царьград".

Этапы соревнований

Программа была разделена на два этапа — симуляционный и натурный, включая три задания:

1. Поиск объектов.
2. Прохождение маршрута по указателям.
3. Скоростное прохождение трассы.

Первый этап проходил в виртуальной среде, а второй — на реальном полигоне с имитацией помещений.

Уникальность "Аэробота"

Юрий Быков, руководитель проектной группы ФПИ, отметил, что "Аэробот" — это единственная в России площадка, где беспилотники работают полностью в автономном режиме, без оператора. Соревнования нацелены на решение прикладных задач, которые можно использовать в реальных условиях, в том числе в зонах боевого соприкосновения. Будущее беспилотных технологий связано с искусственными интеллектуальными системами, способными самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Разрезали авокадо? Срочно сделайте это, чтобы он не почернел
Мотор вечной молодости: японский способ обмануть износ и заставить двигатель жить дольше
Европа без спешки: почему опытные туристы выбирают спонтанность и как это правильно делать
Зима не любит ленивых: чек-лист, который спасёт вас от буксировщика и нервного срыва
От ведьминых ритуалов до лабораторий биологов: история дьявольского взгляда коз
Почему материнский капитал перестаёт работать? Планы по его развитию
Как идея одного человека изменила спорт — история рождения турнира Мистер Олимпия
Жаохэ встречает россиян: 11 000 туристов за 2 дня — безвиз дал старт
Океан вокруг, а пить нельзя: секрет выживания существ, которым море заменяет всё, кроме влаги
Китайские кроссоверы берут реванш: пока старые бренды уходят, они тихо завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.