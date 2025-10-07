Неожиданное открытие: ранние миллиарды лет Вселенной были теплее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:56
Наука

История Вселенной началась не с яркой вспышки звёзд, а с мрака. Первые сотни миллионов лет после Большого взрыва пространство представляло собой безмолвный океан невидимой материи. Свет существовал — но был заперт внутри плотных облаков нейтрального водорода, неспособного пропустить излучение наружу. Учёные называют этот период "тёмными веками" - эпохой, когда космос уже существовал, но оставался невидимым.

Большой взрыв
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Большой взрыв

Сегодня космологи уверенно восстанавливают хронологию первых этапов — рекомбинации, когда свет впервые вырвался на свободу, и реионизации, когда появились первые звёзды и галактики. Однако недавнее открытие переворачивает устоявшиеся представления: кажется, Вселенная нагрелась задолго до того, как появился свет.

Тёмные века и рождение структуры

Сразу после Большого взрыва, около 13,8 миллиардов лет назад, пространство было раскалённым и плотным. В течение первых 380 000 лет происходило охлаждение — электроны соединялись с протонами, формируя нейтральные атомы водорода. Этот процесс получил название рекомбинации. С этого момента фотоны получили свободу — именно это реликтовое излучение фиксируют телескопы COBE и WMAP как "эхо" зарождения мира.

Но затем наступил многомиллионолетний период тишины. Космос остыл и заполнился холодным газом. Свет не мог пройти — звёзд не было, и плотный водород поглощал любые вспышки энергии. Только через несколько сотен миллионов лет в этом "океане тьмы" появились первые звёзды, которые начали разрушать атомы водорода и ионизировать пространство. Это событие — эпоха реионизации - ознаменовало превращение Вселенной из непрозрачной в прозрачную.

Неожиданный сигнал: тепло без света

Долгое время учёные считали, что до реионизации межгалактический газ оставался почти замороженным — температура могла опускаться ниже 10 Кельвинов. Однако недавние радионаблюдения показали обратное.
Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии, анализируя десятилетние данные радиотелескопа Murchison Widefield Array, обнаружили необычный сигнал на длине волны 21 сантиметр - "подпись" нейтрального водорода.

Эта волна способна проходить сквозь облака материи, и по её интенсивности можно определить состояние газа в древнем космосе. Учёные зафиксировали, что примерно через 800 миллионов лет после Большого взрыва межгалактический газ уже был нагрет - задолго до появления первых ярких звёзд.

Как отмечается в публикации журнала The Astrophysical Journal под руководством К. Нунхоки (C. D. Nunhokee), измеренные данные исключают сценарии "холодной реионизации”. Это означает, что во Вселенной существовал источник энергии, прогревший водород ещё до формирования звёздных структур.

Космический источник тепла: кто согрел раннюю Вселенную

Астрономы выдвинули несколько гипотез, объясняющих происхождение загадочного тепла:

  1. Первые чёрные дыры. Их образование могло сопровождаться мощным выбросом рентгеновского излучения, нагревавшего окружающий газ.

  2. Остатки сверхмассивных звёзд. Взрывы сверхновых раннего поколения (Population III) могли насытить пространство энергией.

  3. Микроквазары. Компактные системы с активными ядрами могли играть роль мини-нагревателей космоса, распространяя радиацию по межгалактической среде.

Радиоастроном Кэтрин Тротт из Curtin University поясняет:

"Мы привыкли считать, что звёзды стали источником света и тепла во Вселенной. Но похоже, энергия пришла раньше — возможно, от невидимых объектов, которые только предвосхитили рождение галактик".

Как это открытие меняет космологию

Если межгалактический газ действительно нагрелся раньше, чем появились первые звёзды, то вся хронология ранней Вселенной требует пересмотра.
До сих пор модели предполагали последовательность:

  1. охлаждение →

  2. образование звёзд →

  3. реионизация →

  4. появление света.

Теперь, судя по наблюдениям, нагрев опережал свет. Это означает, что невидимые энергетические процессы - возможно, взаимодействие материи и антиматерии, или распад частиц тёмной материи — могли играть решающую роль.

Для космологии это открывает новое направление исследований. Радиоастрономические методы позволяют заглянуть в эпохи, недостижимые даже для мощных оптических телескопов.

Инструменты наблюдения: взгляд сквозь миллиарды лет

Телескоп Murchison Widefield Array (MWA) - это часть глобального проекта Square Kilometre Array (SKA), самого крупного радиотелескопа в истории. Установленный в пустынях Западной Австралии, он улавливает слабейшие радиосигналы древнего космоса, устраняя помехи атмосферы и современного радиоизлучения Земли.

Анализ данных потребовал колоссальных вычислительных ресурсов. Инженеры использовали алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы отделить шум от сигналов, исходящих с рубежей времени. В итоге они нашли малозаметное, но устойчивое отклонение — тепловой след эпохи до реионизации.

Следующим шагом станет подтверждение наблюдений с помощью телескопа James Webb Space Telescope (JWST). Его инфракрасные датчики способны фиксировать первые источники света, которые могли стать "ответственными” за это раннее потепление.

Практическое значение и научные перспективы

Новое открытие не просто уточняет хронологию Вселенной — оно имеет фундаментальные последствия:

  • Для теории тёмной материи. Если нагрев происходил до появления звёзд, это может указывать на взаимодействие тёмных частиц с обычной материей.

  • Для астробиологии. Более тёплая ранняя Вселенная могла быть благоприятной для формирования сложных молекул — предпосылки будущей жизни.

  • Для технологий наблюдения. Совершенствование радиоинтерферометрии и анализ слабых сигналов открывает новые горизонты наблюдений, включая поиск "первичных галактик”.

FAQ — часто задаваемые вопросы

❓ Что такое "тёмные века”?
Это эпоха между рекомбинацией и образованием первых звёзд, когда Вселенная была заполнена нейтральным водородом и оставалась невидимой.

❓ Почему сигнал в 21 см так важен?
Он позволяет "видеть” нейтральный водород, даже если свет ещё не распространяется. Это основной инструмент изучения раннего космоса.

❓ Что означает "реионизация”?
Это процесс, когда излучение первых звёзд и галактик разрушило нейтральные атомы водорода, делая Вселенную прозрачной для света.

❓ Можно ли подтвердить это открытие?
Да, JWST уже наблюдает галактики, возникшие менее чем через 400 млн лет после Большого взрыва. Их спектры помогут уточнить дату нагрева.

❓ Может ли это открыть путь к пониманию тёмной материи?
Возможно. Если источником энергии были не звёзды, а процессы распада частиц, это станет первым косвенным подтверждением взаимодействия тёмной материи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
