Вулкан в Индонезии меняет дожди в Африке: неожиданный эффект перевернул представления о климате

7:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Вулканические извержения ассоциируются у нас с лавой, пеплом и временным похолоданием. Но новые исследования показали, что последствия могут быть гораздо неожиданнее. Оказывается, крупные извержения способны изменить распределение осадков по всему миру, вызывая наводнения в одних регионах и засухи — в других.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Команда климатологов из Принстонского университета выяснила, что всё зависит не только от мощности извержения, но и от того, в каком полушарии находится вулкан. Именно это определяет, куда сдвинется важнейшая климатическая граница Земли — зона межтропической конвергенции (ЗМК).

Как вулканы управляют дождями

Когда вулкан выбрасывает в стратосферу гигантские объёмы диоксида серы, тот превращается в аэрозоли — микрочастицы, отражающие солнечный свет. Поверхность Земли охлаждается, а верхние слои атмосферы, наоборот, нагреваются. Возникает температурный дисбаланс, который меняет глобальные потоки воздуха.

Ключевую роль играет зона межтропической конвергенции — узкое кольцо облаков и гроз, где сталкиваются пассаты двух полушарий. Эта зона управляет тропическими дождями и чувствительно реагирует на любое нарушение баланса температуры. После извержений она может сдвигаться на тысячи километров, перенося дожди из одних регионов в другие.

"Последствия увеличения количества осадков наиболее сильны в первый год после извержения и постепенно исчезают через несколько лет", — отметил климатолог Габриэле Вилларини.

Сравнение трёх исторических извержений

Учёные проанализировали последствия трёх крупнейших вулканических событий XX века: Санта-Мария (Гватемала, 1902), Агунг (Индонезия, 1963) и Пинатубо (Филиппины, 1991). Каждый из этих вулканов дал свой "почерк" в распределении осадков.

Вулкан Полушарие Эффект Изменение режима осадков Санта-Мария Северное Смещение ЗМК в южное полушарие +25% наводнений в южных тропиках, -35% стока в северных Агунг Южное Смещение ЗМК на север -50% уровней воды в южных тропиках, +40% — в северных Пинатубо Почти экваториальное Равномерное распределение аэрозолей Ослабление наводнений в обоих полушариях, но +35% влаги в засушливых зонах

Таким образом, если извержение происходит в одном полушарии, зона конвергенции уходит в противоположное. Если вулкан находится близко к экватору, аэрозоли рассеиваются симметрично, и изменения принимают более мягкий характер.

Почему некоторые пустыни становятся влажнее

После извержения Пинатубо в 1991 году исследователи заметили, что количество дождей в традиционно засушливых районах выросло примерно на треть. Объяснение оказалось в тонком взаимодействии между муссонами и пустынями.

"Воздух опускается над муссонными регионами Азии и поднимается над соседними сухими районами. Поднимающийся поток переносит влагу, создавая дожди там, где их не бывает", — пояснил метеоролог Ханбин Ким, ведущий автор работы.

Это означает, что даже самые отдалённые пустыни могут откликнуться на далёкое извержение вулкана, если изменится глобальная циркуляция атмосферы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что влияние вулкана ограничивается местным климатом.

Последствие: недооценка глобальных последствий.

Альтернатива: анализировать распределение аэрозолей в стратосфере, а не географию кратера.

Ошибка: ожидать, что извержения вызывают только охлаждение.

Последствие: пропуск изменений в режиме осадков.

Альтернатива: учитывать эффект смещения ЗМК и взаимодействия муссонных систем.

Ошибка: воспринимать вулканические аэрозоли как аналог загрязнений.

Последствие: упрощённое сравнение с техногенными выбросами.

Альтернатива: рассматривать их как естественный эксперимент по изменению радиационного баланса.

А что если…

Некоторые исследователи рассматривают геоинженерию — искусственное распыление аэрозолей для охлаждения планеты. Но результаты этого исследования показывают: подобное вмешательство может привести не только к снижению температуры, но и к непредсказуемым климатическим последствиям, включая наводнения или засухи в неожиданных местах.

"Изменение климата — это не только потепление или охлаждение, но и перестройка всей водной циркуляции Земли", — подчёркивает Вилларини.

Плюсы и минусы эффекта извержений

Плюсы Минусы Временное снижение глобальной температуры Нарушение режима дождей и рек Возможность изучать климат в естественном "эксперименте" Повышенный риск засух и наводнений Помогает уточнить климатические модели Эффект длится всего несколько лет

FAQ

Сколько длится влияние крупного извержения?

Обычно 1-3 года, пока аэрозоли находятся в верхней атмосфере.

Почему важно место вулкана?

Положение относительно экватора определяет, в каком направлении сместятся дожди и ветра.

Можно ли предсказать последствия заранее?

Только в общих чертах — точная картина зависит от циркуляции и сезонных ветров.

Что сильнее влияет на климат — пепел или газ?

Пепел оседает быстро, а вот диоксид серы и образующиеся из него аэрозоли меняют климат на годы.

Есть ли польза от таких извержений?

Иногда временное охлаждение компенсирует экстремальное потепление, но его цена — погодный хаос.

Мифы и правда

Миф: извержения вызывают только похолодание.

Правда: они меняют всю систему циркуляции атмосферы — от муссонов до речных паводков.

Миф: наводнения случаются лишь рядом с вулканом.

Правда: аэрозоли способны смещать климатические пояса на тысячи километров.

Миф: после окончания извержения климат быстро восстанавливается.

Правда: динамика осадков может оставаться нарушенной ещё несколько лет.

Три интересных факта

После Пинатубо 1991 года температура Земли снизилась почти на 0,6 °C — крупнейшее охлаждение XX века. Зона межтропической конвергенции ежегодно перемещается примерно на 5° широты, а после извержений этот сдвиг может удваиваться. Геоинженеры используют модели вулканических извержений как шаблон для прогнозов искусственного охлаждения.

Исторический контекст

Связь между вулканами и климатом известна давно. После извержения Тамборы в 1815 году Европа пережила "год без лета". Но лишь в XXI веке стало ясно, что вулканы влияют не только на температуру, но и на гидрологический цикл Земли. Новое исследование Принстона впервые показало статистически значимую связь между стратосферными аэрозолями и изменением речных стоков. Эти данные помогают понять, как планета реагирует на мощные природные вмешательства — и почему даже одно извержение способно изменить карту осадков всего мира.