Море, которое могло стать пустыней навсегда: природа устроила катастрофу и чудо одновременно

7:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Современное Красное море — тёплый, насыщенный солью бассейн между Африкой и Аравией, одно из самых узнаваемых морей на Земле. Но около 6,2 миллиона лет назад его… не существовало. Согласно новому исследованию геологов из KAUST, море полностью высохло, превратившись в безжизненную солончаковую пустыню, а спустя несколько десятков тысяч лет вновь заполнилось водой. Это одно из самых поразительных примеров того, как быстро природа способна переписать собственные карты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красное море с высоты

Как море превратилось в солончак

Примерно 6,2 млн лет назад Красное море оказалось изолировано от Индийского океана из-за тектонических и вулканических процессов. На юге поднялись лавовые поля и хребты, перекрывшие Баб-эль-Мандебский пролив. С северной стороны порог ограничил приток воды из будущего Суэцкого залива. Баланс нарушился: испарение стало превышать приток.

"В бассейне Красного моря произошло одно из самых экстремальных экологических событий на Земле: оно полностью высохло, а затем внезапно снова наполнилось водой", — рассказала геолог Тихана Пенса из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы.

Когда уровень воды опустился, дно покрылось мощным слоем солей — эвапоритов и гипса. Такие породы образуются только при интенсивном испарении. Их структура до сих пор хранит "память" об этом древнем зное.

Следы на дне: как доказали древнюю катастрофу

Учёные использовали сейсмическое зондирование, бурение кернов и анализ микрофоссилий — микроскопических остатков морских организмов. На границе осадочных слоёв обнаружили резкий переход: следы эрозии и солевых отложений перекрывает свежий морской ил. Это значит, что море сначала исчезло, а потом вновь быстро наполнилось водой.

О решающем наводнении свидетельствует глубокий подводный каньон длиной около 200 миль. Он соединяет Аденский залив с югом Красного моря. По форме он напоминает "шрам" — результат мощного потока воды, прорвавшего вулканические преграды.

Сравнение с другими "высохшими морями"

Бассейн Время события Причина высыхания Возвращение воды Красное море ~6,2 млн лет назад Изоляция от океана, вулканические барьеры Наводнение из Индийского океана Средиземное море (Мессинский кризис) ~5,9-5,3 млн лет назад Перекрытие Гибралтарского пролива Занклийское наводнение, ~5,33 млн лет назад Персидский залив ~125 тыс. лет назад Падение уровня моря Постепенное заполнение во время межледниковья Мёртвое море Современность Климат, забор воды Частичное восстановление через каналы

Красное море высохло раньше знаменитого "кризиса солёности" Средиземного моря. Учёные считают, что это были независимые эпизоды, хотя природа процессов похожа — разрыв связи с океаном и катастрофическое испарение.

Как вода вернулась

Примерно через сто тысяч лет южный вулканический барьер прорвался. Воды Индийского океана лавиной устремились на север, заполняя высохший бассейн. По расчётам, уровень воды восстановился менее чем за 100 000 лет — геологически мгновение.

Наводнение создало современный Баб-эль-Мандеб и вновь соединило Красное море с океаном. Вместе с водой пришла новая жизнь — микроскопические организмы, планктон и кораллы.

"Наводнение восстановило экосистему и установило прочную связь Красного моря с Индийским океаном", — добавила доктор Пенса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать, что море полностью исчезло навсегда.

Последствие: Недооценка роли тектоники и испарения.

Альтернатива: Рассматривать Красное море как "мерцающий" бассейн, зависящий от климатических циклов и геодинамики.

Ошибка: Приравнивать событие к Мессинскому кризису Средиземного моря.

Последствие: Потеря понимания независимого характера региональных процессов.

Альтернатива: Изучать оба события как примеры разных стадий рифтогенеза.

Ошибка: Игнорировать солевые отложения как геологические архивы.

Последствие: Потеря информации о климате и уровне испарения.

Альтернатива: Использовать химию эвапоритов для реконструкции древней атмосферы.

А что если...

Теоретически это возможно — если движение плит или вулканизм вновь перекроют южный пролив. Однако современный климат и глубина бассейна делают подобный сценарий маловероятным. Сегодня Красное море, наоборот, расширяется: Африка и Аравия продолжают расходиться, и через миллионы лет здесь может образоваться полноценный океан.

Плюсы и минусы для геологии

Плюсы события Минусы Уникальная возможность изучить рождение океана Кратковременные изменения нарушают морские экосистемы Образование богатых солевых залежей Потеря биологического разнообразия в момент осушения Подтверждение моделей рифтогенеза Сложность датировки и корреляции слоёв

FAQ

Почему именно Красное море высохло?

Из-за тектонической изоляции: север и юг бассейна были временно перекрыты, а климат стал жарким и сухим.

Как быстро море заполнилось снова?

Меньше чем за 100 тысяч лет — практически мгновенно по геологическим меркам.

Есть ли следы этого на суше?

Да, в западной Аравии и Йемене сохранились соляные пласты и следы древних лагун.

Можно ли увидеть тот самый каньон?

Он скрыт под водой, но батиметрические карты фиксируют его форму — глубокое прямое русло, идущее от Аденского залива.

Как это повлияло на жизнь?

После повторного затопления началось бурное восстановление коралловых рифов и морской фауны.

Мифы и правда

Миф: Красное море высохло из-за климатической катастрофы.

Правда: Главную роль сыграли тектонические процессы, а климат лишь усилил испарение.

Миф: После высыхания бассейн был мёртв.

Правда: На солончаках могли существовать микробы, устойчивые к экстремальной солёности.

Миф: Это событие связано с библейским "расступлением моря".

Правда: Между ними миллионы лет и совершенно разные масштабы.

Три интересных факта

Слой солей, оставшийся после испарения, местами достигает километра толщины. Современные кораллы Красного моря устойчивее к перегреву, чем в других морях, возможно, из-за древней адаптации. Рифтовая долина под морем расширяется на несколько миллиметров в год — это "рождение" нового океана.

Исторический контекст

Открытие о высыхании Красного моря стало возможным благодаря объединению геофизики и биостратиграфии. Идею впервые выдвинули в 1980-х, но лишь новые сейсмические данные подтвердили наличие древнего каньона, по которому океан снова ворвался в регион. Теперь Красное море рассматривается не просто как узкий пролив между материками, а как естественная лаборатория рифтогенеза — процесса, из которого рождаются океаны.