Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтруд готовит новую модель маткапитала — выплаты хотят привязать к рождению второго ребёнка
Секрет блестящей ванной — в ложке порошка: дешёвый лайфхак, работающий без усилий
Простая закуска с характером: битые огурцы, от которых невозможно оторваться
Когда история шепчет из стен:случайная находка, перевернувшая представление о ремесле начала XX века
Гладкость исчезает, блеск уходит, кожа шелушится — и всё из-за модного ухода, которому верят миллионы
Два дня, чтобы всё изменить: маршруты уикенд-туризма, которые подарят перезагрузку и вдохновение
Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Блюдо, ради которого захочется включить духовку: картофельные сырники с характером

Оно прилетело из ниоткуда и исчезло в воде: учёные подозревают — вспыхнула мини-чёрная дыра

8:05
Наука

"Призрачная частица" из Средиземного моря стала редчайшей подсказкой о том, что рядом с нами мог вспыхнуть и исчезнуть самый экзотический объект Вселенной. Речь о космическом нейтрино запредельной энергии, зафиксированном 13 февраля 2023 года подводным телескопом KM3NeT у берегов Сицилии. По реконструкции события, через воду прошёл мюон с энергией порядка 120 ПэВ, а значит, само нейтрино было ещё "жёстче". Команда из MIT предложила смелое объяснение: такой "выстрел" могли оставить после себя миниатюрные первичные чёрные дыры (ПЧД), доживающие последние мгновения и испаряющиеся излучением Хокинга.

Космическое нейтрино у берегов Сицилии
Фото: космос, нейтрино, чёрная дыра, астрофизика, энергия by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космическое нейтрино у берегов Сицилии

Что именно обнаружили

Детектор не "видит" нейтрино напрямую — он регистрирует свет от заряженных частиц, родившихся при их редком столкновении с веществом. В нашем случае сработали тысячи фотоумножителей, позволив восстановить почти горизонтальную траекторию и оценить энергию выхода. Для сравнения: знаменитое событие IceCube на резонансе Глэшоу давало 6,05 ПэВ — здесь речь о порядке величины выше. Одно событие не делает революции, но оно выбивается из привычной статистики взрывов звёзд, активных ядер галактик и гамма-всплесков, которые обычно "кормят" нейтринные детекторы.

Как в картину вписываются первичные чёрные дыры

ПЧД — гипотетические объекты, возникшие не из умирающих звёзд, а во флуктуациях сверхранней Вселенной. Они изначально малы и "горячи": излучение Хокинга уносит массу, температура растёт, испарение ускоряется — до финальной вспышки. Именно она, по расчётам, должна рождать поток частиц, включая сверхвысокоэнергетические нейтрино. Грубо говоря, микро-"взрыв" рядом с нами кое-что бросил в море данных — и это кое-что увидел KM3NeT.

"У нас нет надежды обнаружить излучение Хокинга в астрофизических чёрных дырах, поэтому, если мы когда-нибудь захотим его увидеть, лучше всего подойдут самые маленькие первичные чёрные дыры", — сказал Клипфель.

В теоретической работе под руководством Александры П. Клипфель оценили, сколько нейтрино даст одна такая вспышка, как часто это может происходить в Млечном Пути и на каких расстояниях возможна регистрация единичных "призраков". Порядок — десятки квинтиллионов (1020) нейтрино на событие и редкие вспышки в нашей окрестности за десятилетие наблюдений.

Сравнение гипотез источника "призрака"

Кандидат-источник Сильные стороны Слабые места Что проверить
Первичная чёрная дыра (флэш) Объясняет экстремальную энергию и "редкость" Ниша параметров ПЧД узка, частоты вспышек не определены Совпадения по времени/направлению с гамма- и космическими обсерваториями
Активное ядро галактики (AGN) Известные ускорители частиц до УФЭ Трудно вытянуть единичное событие так высоко над фоном Длительный поток нейтрино с того же направления
Гамма-всплеск/сверхновая Короткие яркие события, предсказуемая нейтринная подпись Энергии обычно ниже, нужен "особый" джет Поиск совпадений в архиве GRB и оптики
Космические лучи + взаимодействия в Млечном Пути Могут давать фон Не тянут на ПэВ-сотни ПэВ в единичном импульсе Спектр и анизотропия в данных IceCube/KM3NeT

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать, что "увидели излучение Хокинга напрямую".
    Последствие: Неверные выводы о квантовой гравитации.
    Альтернатива: Мы видим совместимый по энергии продукт гипотезы ПЧД — требуется мульти-мессенджерная проверка.

  • Ошибка: Принимать энергию мюона за энергию нейтрино.
    Последствие: Занижение масштаба события.
    Альтернатива: Держать в уме реконструкционные поправки, указывающие на ещё более высокую энергию "родителя".

  • Ошибка: Игнорировать фон редких астрофизических источников.
    Последствие: "Переприписывание" событий ПЧД.
    Альтернатива: Сверять с каталогами AGN/GRB и моделями галактического фона.

А что если...

Такое возможно. Тогда "рекорд" останется любопытным хвостом распределения, а не окном в тёмную материю. Но если за несколько лет IceCube, KM3NeT и Baikal-GVD накопят ещё несколько сверхвысоких "призраков" из схожих направлений — гипотеза ПЧД станет куда убедительнее. Обратный сценарий (тишина) сузит пространство параметров ПЧД как компоненты тёмной материи.

Плюсы и минусы версии о ПЧД

Плюсы Минусы
Дает естественный механизм экстремальных энергий Требует специфической "демографии" ПЧД
Связывает нейтрино с квантовой природой чёрных дыр Пока опирается на единичные события
Проверяема мульти-мессенджерно Конкурирует с "обычными" астрофизическими источниками

FAQ

Почему нейтрино называют "частицей-призраком"?
Оно почти не взаимодействует с веществом, пролетая сквозь планеты и звёзды; детекторы ловят редчайшие столкновения.

Насколько "близко" могла быть вспышка?
Оценки допускают расстояния до тысяч астрономических единиц — глубина Облака Оорта, далеко за Плутоном, но "по космическим меркам" рядом.

Можно ли подтвердить ПЧД одной записью?
Нет. Нужны серии событий, кросс-наблюдения в гамма-диапазоне, космических лучах и, по возможности, гравитационных волнах.

Причём здесь тёмная материя?
Если часть тёмной материи — ПЧД, их "последние вздохи" дают наблюдаемую подпись в виде нейтрино сверхвысоких энергий.

Мифы и правда

  • Миф: "Нейтрино прилетело быстрее света — раз заметили раньше фотонов".
    Правда: Время регистрации разных мессенджеров зависит от механизмов излучения и прозрачности среды; нарушение предела c не следует из события.

  • Миф: "Взрыв чёрной дыры — это гигантский оптический всплеск".
    Правда: Финальный режим для микроскопических ПЧД — преимущественно излучение частиц и высокоэнергетических квантов; оптика может и не "подмигнуть".

  • Миф: "Если источник близко, Земле это опасно".
    Правда: Энергии огромны, но поток крошечный; угрозы для биосферы такие события не представляют.

Три интересных факта

  1. Рекордные нейтрино помогают калибровать будущие подлёдные и подводные обсерватории, задавая требования к динамическому диапазону датчиков.
  2. "Горизонтальные" треки ценны: они реже "засвечены" атмосферным фоном и лучше указывают на внегалактические источники.
  3. Даже единичное нейтрино добавляет вес в обсуждение космологических моделей тёмной материи через ограничения на число ПЧД.

Исторический контекст

В 1974-м Стивен Хокинг предсказал квантовое испарение чёрных дыр. Спустя десятилетия эксперименты не приближались к прямой проверке — астрофизические чёрные дыры слишком "холодны". Рывок сделал проект IceCube на Южном полюсе (первые астрофизические нейтрино ПэВ-класса в 2013-м) и европейский KM3NeT в Средиземном море, развивающий метод "черенковской" томографии моря. Сегодня к ним добавляется Байкальский GVD. Вместе эти обсерватории открывают многоканальный доступ к самым энергоёмким процессам Вселенной — от джетов AGN до гипотетических вспышек ПЧД.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Домашние животные
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Вечер отдыха превращается в кошмар: Джон Уилкс Бут стреляет в Авраама Линкольна Игорь Буккер Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь Любовь Степушова Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Два дня, чтобы всё изменить: маршруты уикенд-туризма, которые подарят перезагрузку и вдохновение
Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Блюдо, ради которого захочется включить духовку: картофельные сырники с характером
Молоко возвращает себе доброе имя: чем напиток оправдал доверие врачей
Астрахань, о которой не пишут путеводители: куда поехать за новыми впечатлениями
Курсы акций важнейших предприятий резко упали. Цены на товары снизились... — писала газета Правда 7 октября 1931 года
Кожа дышит по-новому: секрет ухода, от которого исчезают тусклость и усталость
Новый вид телефонного обмана: обещают выдать ключи от подъезда, а получают доступ к личным данным
Восток на кухне: ароматные мясные пирожки, что сведут с ума даже гурмана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.