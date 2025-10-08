Болезнь без права на ошибку: почему старые ингаляторы больше не спасают при астме

Бронхиальная астма остаётся одной из самых распространённых болезней дыхательной системы в мире. По данным экспертов, каждый десятый россиянин испытывает симптомы заболевания, но половина из них даже не знает о своём диагнозе. С 2025 года в России действуют обновлённые клинические рекомендации, которые полностью меняют подход к лечению астмы. О том, что изменилось и можно ли взять болезнь под контроль, рассказала профессор Наталья Ненашева, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии РМАНПО.

Ингалятор

Масштабы проблемы

Официально диагноз бронхиальной астмы установлен примерно у 1,6 млн россиян, однако реальное число пациентов гораздо выше. По оценкам экспертов, до 12 млн человек в стране страдают от астмы в той или иной форме — это около 7% взрослых и 12% детей.

"Астма — крайне распространённая патология, и число пациентов растёт во всех странах мира", — отметила профессор Наталья Ненашева.

Причины роста заболеваемости — урбанизация, загрязнение воздуха, курение, а также лучшее выявление болезни.

Как распознать астму

Заболевание коварно тем, что не имеет одного характерного признака. Часто астму путают с бронхитом или аллергическим ринитом.

Основные симптомы:

свистящее дыхание,

приступообразный кашель, особенно ночью,

ощущение тяжести в груди,

одышка при минимальной нагрузке.

Если такие симптомы повторяются хотя бы несколько раз в неделю — это повод обратиться к врачу.

"Если симптомы появляются чаще двух раз в неделю или возникают ночью — это говорит о частичном контроле. А если приступы регулярные, значит, пациент вообще не контролирует заболевание", — поясняет Ненашева

Почему половина пациентов не контролирует астму

Главная ошибка, по словам врачей, — злоупотребление быстродействующими ингаляторами (бронхолитиками) без терапии, устраняющей воспаление. Препараты вроде сальбутамола и фенотерола лишь временно снимают спазм, но не влияют на причину болезни.

"Многие пациенты живут на скоропомощных ингаляторах. Это опасно, потому что воспаление в бронхах остаётся, и болезнь прогрессирует", — подчеркнула Ненашева.

Главное новшество 2025 года: лечение только со стероидами

С января 2025 года вступили в силу обновлённые клинические рекомендации трёх профильных сообществ:

Российского респираторного общества, Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, а также Союза педиатров России.

Главное изменение — ни один пациент, даже с лёгкой астмой, больше не должен лечиться только бронхолитиками. Теперь всем назначаются ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) — препараты, устраняющие воспаление в дыхательных путях.

Режим лечения Старый подход (до 2025) Новый подход (с 2025) Лёгкая астма Бронхолитик по требованию ИГКС в комбинации с бронхолитиком Среднетяжёлая ИГКС + короткодействующий бронхолитик Комбинированный препарат: ИГКС + длительный бронхолитик Тяжёлая Системные стероиды Биологическая терапия (моноклональные антитела)

"С этого года все пациенты с астмой, независимо от тяжести, должны получать ингаляционные стероиды. Это основа контроля и профилактики обострений", — пояснила профессор.

Мифы о гормональных препаратах

Многие пациенты боятся слова "стероиды". Но ингаляционные глюкокортикостероиды отличаются от системных — они действуют локально и в микродозах. Побочные эффекты минимальны.

Сегодня предпочтение отдают комбинированным препаратам, например будесонид + формотерол, которые действуют быстро (через 1-3 минуты) и обеспечивают длительный контроль. Один ингалятор используется и для снятия симптомов, и для базисной терапии.

Новые препараты: комбинация сальбутамола и будесонида

Недавно в России зарегистрировано средство для взрослых, которое объединяет сальбутамол (быстродействующий бронхолитик) и будесонид (стероид). Препарат применяют "по требованию", и это важно: пациент получает не только снятие симптома, но и воздействие на воспаление — корень болезни.

"Это шаг вперёд. Мы лечим не только следствие, но и причину приступов", — отметила Ненашева.

Для тяжёлой астмы — биологическая терапия

Самым серьёзным пациентам теперь доступны генно-инженерные биологические препараты — моноклональные антитела, которые блокируют ключевые воспалительные цитокины. Это настоящая революция для тех, кому раньше помогал только преднизолон.

Биологическая терапия позволяет добиться почти полного контроля над болезнью, однако пока остаётся дорогой и применяется при тяжёлых формах.

"Эти препараты вводятся редко — раз в месяц, а новые молекулы обещают интервал до полугода", — пояснила эксперт.

Почему астмы стало больше

Рост заболеваемости объясняется не только ухудшением экологии, но и изменением образа жизни. Люди чаще проводят время в помещениях, меньше двигаются, а воздух в городах загрязнён. Среди факторов риска — наследственность, вирусные инфекции, курение, полипы носа и чувствительность к НПВС (аспириновая астма).

"Астма чаще встречается у жителей мегаполисов — это прямая связь с качеством воздуха", — подчеркнула профессор.

Контроль и прогноз

Полного излечения от бронхиальной астмы нет, но современная терапия позволяет большинству пациентов жить без приступов. Главная цель — достижение контроля над заболеванием, то есть отсутствие симптомов и обострений.

"Если врачи и пациенты будут следовать новым рекомендациям, ситуация в России улучшится. Пациенты начнут дышать легче — в прямом смысле слова", — заключила Ненашева.

Итак, обновлённые стандарты лечения бронхиальной астмы, вступившие в силу в 2025 году, делают акцент не на временном облегчении, а на полном контроле заболевания. Комбинация ингаляционных стероидов, современных ингаляторов и биологических препаратов позволяет не просто купировать симптомы, а устранять само воспаление — причину болезни. По мнению врачей, если пациенты начнут следовать новым рекомендациям и не будут бояться базисной терапии, астма перестанет быть приговором и станет хроническим, но управляемым состоянием, при котором можно жить полноценно и без ограничений.