Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки

Космос традиционно ассоциируется с абсолютной тишиной. В вакууме нет воздуха, а значит — нет среды, способной проводить звуковые волны. Любой "звук" там невозможен в привычном смысле. Именно поэтому история, произошедшая в 2003 году во время китайской миссии "Шэньчжоу-5", вызвала у учёных и общественности не меньшее изумление, чем первые шаги человека на Луне.

Космонавт Ян Ливэй, первый китайский астронавт, отправившийся на орбиту, спустя 21 час полёта сообщил, что слышал неопознанный ритмичный стук — "тук-тук", как будто кто-то бил по корпусу корабля деревянным молотком. Звук повторялся с разной интенсивностью и, по его словам, явно исходил извне корабля.

Исторический контекст: момент, изменивший китайскую космонавтику

Запуск корабля "Шэньчжоу-5" стал историческим событием. 15 октября 2003 года Китай вошёл в тройку стран, самостоятельно отправивших человека в космос, вслед за СССР и США. Миссия длилась почти сутки, и с технической точки зрения всё прошло идеально.

Однако сообщение о странных звуках, зафиксированных Ливэем, стало сенсацией. В официальных отчётах оно упоминалось осторожно, но сам астронавт неоднократно говорил об этом в интервью:

"Я прислушался, посмотрел в иллюминатор, но не увидел ничего. Я постучал по стенке — звук не повторился. Это был не внутренний шум, а что-то снаружи".

Сначала это восприняли как стрессовую реакцию - ведь длительное пребывание в замкнутом пространстве под давлением и в условиях микрогравитации способно вызывать слуховые галлюцинации. Но через два года история получила продолжение.

Повторение феномена: миссии 2005 и 2008 годов

В 2005 году, во время миссии "Шэньчжоу-6", двое астронавтов сообщили о похожем звуке - также в виде ритмичных ударов, не связанных с системами корабля. Аналогичный феномен наблюдался и в 2008 году, во время полёта "Шэньчжоу-7".

Таким образом, речь шла не о случайной индивидуальной иллюзии, а о повторяющемся явлении, зафиксированном в трёх независимых миссиях на протяжении пяти лет.

Научные гипотезы: возможные объяснения необъяснимого

1. Микроудары космического мусора

Самая распространённая версия — микрочастицы космического мусора или микрометеориты, ударяющиеся о корпус корабля. Такие частицы движутся со скоростью до 10 км/с, и их столкновение может вызвать вибрацию, воспринимаемую как стук. Однако никаких следов повреждений на корпусе после миссий не обнаружено.

2. Термическое расширение корпуса

Второе объяснение связано с физикой материалов. При переходе корабля из солнечной стороны орбиты (где температура превышает +100 °C) в теневую (до -150 °C) металл корпуса резко сжимается и расширяется. Такие деформации могут вызывать щелчки и удары — "термический шум", известный инженерам ещё со времён программы "Аполлон".

3. Резонанс воздуха и вибрации систем жизнеобеспечения

Некоторые специалисты полагают, что стук мог исходить изнутри - от колебаний воздуха в системах подачи кислорода или изменения давления в стенках корпуса. Но эта версия противоречит показаниям астронавтов: звук доносился именно снаружи и был явно механическим.

4. Необычные электромагнитные эффекты

Некоторые исследователи рассматривали версию с пьезоэлектрическими колебаниями, возникающими под действием магнитного поля Земли на определённые материалы в корпусе. Но для подтверждения этой гипотезы требуется дополнительный анализ состава сплавов, использованных при строительстве корабля.

Комментарий экспертов

Профессор Го Чер Хианг (Национальный университет Сингапура):

"Для звука нужна среда. Если раздался "тук-тук”, значит, существовал физический контакт с поверхностью корабля — либо внешним объектом, либо внутренним источником вибрации, передавшим энергию металлу".

Доктор Ли Вэньцзин, инженер Китайского центра пилотируемых полётов:

"Тепловое расширение корпусов — известный эффект. Но необычно то, что звук был локализован и ритмичен. Мы не исключаем, что это сочетание нескольких факторов — температурных и механических".

Аналитика: почему феномен важен для космической психологии

Для исследователей человеческого поведения в экстремальных условиях этот случай стал ценным материалом.

Психологические аспекты изоляции и сенсорной депривации - одна из ключевых тем в подготовке космонавтов. В условиях полной тишины и отсутствия внешних стимулов даже небольшой шум может восприниматься как значимое событие.

Согласно исследованиям NASA, около 20% астронавтов в длительных миссиях сообщали о "звуковых галлюцинациях" — от стука до шорохов и даже голосов. Это объясняется сенсорным дефицитом и изменением восприятия в микрогравитации.

Однако случай "Шэньчжоу" остаётся особенным — звук зафиксировали несколько разных экипажей, что исключает чисто психофизиологическую природу.

Философская перспектива: граница между наукой и неизвестным

Неудивительно, что вокруг инцидента возникли околонаучные версии — от электромагнитных аномалий до "внеземных сигналов". Китайские СМИ тогда называли это "звуком из пустоты", а сам Ян Ливэй в интервью добавил, что "не чувствовал страха, но понимал — это не ошибка прибора и не плод воображения".

Современные космические миссии оснащены гораздо более чувствительными системами мониторинга вибраций и аудиозаписи, однако официальных повторных наблюдений феномена с тех пор не зафиксировано.

Практические рекомендации: как готовят астронавтов к "тишине"

Тренировки в изоляции. Космонавтов помещают в звукоизолированные камеры, где они проводят по несколько часов, учась концентрироваться и сохранять спокойствие при необычных ощущениях. Аудиотерапия и дыхательные техники. Используются методы снижения тревожности при звуковых иллюзиях. Сенсорная адаптация. На орбитальных тренажёрах имитируются случайные вибрации и шумы, чтобы выработать нейтральную реакцию.

FAQ — часто задаваемые вопросы

❓ Что точно услышал Ян Ливэй?

Ритмичный металлический стук, похожий на удары молотка по корпусу. Он длился несколько секунд и повторялся периодически.

❓ Записывался ли этот звук приборами?

Нет. На борту "Шэньчжоу-5" не было специального аудиооборудования, фиксирующего внешние вибрации.

❓ Почему звук повторился на других миссиях?

Это может указывать на повторяющийся физический процесс — например, деформацию корпуса или микрометеоритные удары в определённые участки орбиты.

❓ Есть ли подобные случаи в других странах?

Да. Астронавты NASA и Роскосмоса также сообщали о "щелчках" и "стуках", вызванных температурными перепадами и колебаниями металла.

❓ Может ли это быть доказательством внешнего вмешательства?

Научных подтверждений этому нет. Однако феномен остаётся открытым вопросом астрофизики и инженерии.