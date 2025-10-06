Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз

По мнению Евгения Тишковца, ведущего эксперта метеорологического центра "Фобос", первый снег в центральной России вероятен в период с конца ноября по начало декабря.
Метеоролог подчеркнул, что в текущем году среднемесячная температура октября превышает обычные значения на несколько градусов. Жители Москвы наслаждаются "золотой осенью", о чем свидетельствуют участившиеся дожди и туманы. Об этом пишет издание "Абзац".
По прогнозам синоптиков, переход температуры к минусовым значениям в московском регионе ожидается не ранее последних дней ноября. Формирование устойчивого снежного покрова, скорее всего, произойдет в декабре.
"Переход среднесуточной температуры через 0 °C в сторону отрицательных значений в Москве происходит не раньше 10 ноября. Тогда осадки выпадают в твердую фазу, но это все тает на месте. Если смотреть долгосрочный прогноз, ноябрь тоже будет теплее на пару градусов, наступление метеорологической зимы будет сдвинуто вправо. Нормальная зима начнется в декабре", — пояснил Тишковец.
6 октября обильные снегопады были зафиксированы в нескольких областях России. В Иркутской области снег спровоцировал проблемы с электроснабжением, а в Кемеровской области вызвал транспортный паралич.
В Амурской области сформировались значительные снежные заносы, что стало полной неожиданностью для населения. В связи с усилением ветра и интенсивными осадками в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.
Специалисты Гидрометцентра прогнозируют более суровую зиму по сравнению с прошлогодней. Особенно холодный ноябрь ожидается на севере Центральной России, в Поволжье, на северо-западе, на севере Урала, а также в северных и центральных районах Сибири.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.