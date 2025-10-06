Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить
15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол
От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой
Этот участок тела стареет быстрее лица — вот древние практики, которые помогут это остановить
Когда одно блюдо объединяет эпохи и вкусы: четыре версии лазаньи для любого настроения
Пионы засыпают, но не навсегда: что нужно сделать, чтобы весной они проснулись в цвету
Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях
Роковая ошибка пандемии: Меркель раскрыла связь COVID с конфликтом на Украине
Школьный директор без диплома: как мигрант обманывал систему образования США

Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз

1:58
Наука

По мнению Евгения Тишковца, ведущего эксперта метеорологического центра "Фобос", первый снег в центральной России вероятен в период с конца ноября по начало декабря.

Мороз после оттепели
Фото: Flickr: Japanese Maple II by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мороз после оттепели

Метеоролог подчеркнул, что в текущем году среднемесячная температура октября превышает обычные значения на несколько градусов. Жители Москвы наслаждаются "золотой осенью", о чем свидетельствуют участившиеся дожди и туманы. Об этом пишет издание "Абзац".

По прогнозам синоптиков, переход температуры к минусовым значениям в московском регионе ожидается не ранее последних дней ноября. Формирование устойчивого снежного покрова, скорее всего, произойдет в декабре.

"Переход среднесуточной температуры через 0 °C в сторону отрицательных значений в Москве происходит не раньше 10 ноября. Тогда осадки выпадают в твердую фазу, но это все тает на месте. Если смотреть долгосрочный прогноз, ноябрь тоже будет теплее на пару градусов, наступление метеорологической зимы будет сдвинуто вправо. Нормальная зима начнется в декабре", — пояснил Тишковец.

6 октября обильные снегопады были зафиксированы в нескольких областях России. В Иркутской области снег спровоцировал проблемы с электроснабжением, а в Кемеровской области вызвал транспортный паралич.

В Амурской области сформировались значительные снежные заносы, что стало полной неожиданностью для населения. В связи с усилением ветра и интенсивными осадками в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют более суровую зиму по сравнению с прошлогодней. Особенно холодный ноябрь ожидается на севере Центральной России, в Поволжье, на северо-западе, на севере Урала, а также в северных и центральных районах Сибири.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Наука и техника
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра
Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров
Древний Китай раскрыл тёмную сторону цивилизации: археологи нашли мастерскую по обработке человеческих костей
Запретный плод: почему живописные цветы на балконе могут обернуться штрафом
Элегантность вне времени: как подружить синий и коричневый в своем осеннем гардеробе
Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике
Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы
Чехол может убить ваш мотоцикл: главные ошибки зимнего хранения
Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.