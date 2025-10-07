Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта схема тренировок стала классикой — и до сих пор обгоняет модные методы
Юпитер направил убийцу на Землю: раскрыта космическая причина гибели динозавров
Стиралка тоже хочет в душ: после этой процедуры она будто рождается заново
Осень сеет, весна благодарит: цветы, что переживут мороз и зацветут, будто из сказки
Они больше не возвращаются в море: в мозге дельфинов нашли следы человеческой болезни
Шины теряют форму незаметно: как давление разрушает подвеску и кошелёк
Сон не любит надзора: почему трекеры делают вас уставшими
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Химия нервно курит у зеркала: простая смесь из кухни творит с волосами невозможное

Сибирь запускает опасный цикл: каждый кратер ускоряет потепление — природа в режиме самоуничтожения

7:30
Наука

В середине 2010-х годов весь научный мир поразили снимки гигантских воронок, появившихся среди вечной мерзлоты Ямала и Гыдана. Эти кратеры, достигающие 30 метров в диаметре и более 160 метров в глубину, казались результатом мощных подземных взрывов. Однако объяснить их природу долго не удавалось. Только недавно российские и норвежские учёные смогли раскрыть механизм их образования и понять, почему подобные явления происходят исключительно в Западной Сибири.

Метановые кратеры Ямала
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Метановые кратеры Ямала

Почему кратеры возникают только здесь

Исследователи отметили, что процессы таяния вечной мерзлоты идут по всей Арктике, но только на Ямале и Гыдане наблюдаются эти огромные провалы. Такой географический выбор не случаен. Под толщей мерзлого грунта здесь лежат одни из крупнейших месторождений природного газа в мире. Мельчайшие трещины и разломы в земной коре становятся каналами, через которые метан поднимается на поверхность.

Ключевая особенность региона — сочетание мерзлоты, богатой льдом, и тектонически активных зон. Когда метан скапливается под толстой ледяной «крышкой» и давление достигает критического уровня, происходит взрыв, выбрасывающий тысячи кубометров грунта наружу. В итоге образуется идеальная цилиндрическая шахта — характерный «сибирский кратер».

Роль потепления и таликов

Учёные подчёркивают, что сами по себе изменения климата не вызывают таких взрывов. Глобальное потепление лишь создаёт условия для их подготовки. Из-за повышения среднегодовых температур образуются озёра и талики — участки земли, которые не промерзают даже зимой. Именно в этих местах мерзлотный слой становится тоньше и уязвимее.

Когда под таликом накапливается газ, а верхний слой остаётся промёрзшим, система превращается в замкнутую капсулу под высоким давлением. Стоит ледяной «пробке» ослабнуть — происходит разгерметизация и взрывное высвобождение газа.

Таким образом, метан не просто разрушает поверхность, но и усиливает эффект глобального потепления, попадая в атмосферу и действуя как мощный парниковый газ. Возникает самоподдерживающийся процесс: выброс — потепление — новые выбросы.

Таблица «Сравнение»: поверхностные и глубинные причины

Механизм Описание Энергия процесса Вероятность появления
Поверхностное таяние Растепление мерзлоты и оседание грунта без взрыва Низкая Высокая
Глубинные выбросы метана Давление газа из тектонических разломов пробивает мерзлоту Очень высокая Редкая, локальная
Смешанный тип Потепление создаёт талик, а газ под ним взрывается Средняя–высокая Типично для Ямала и Гыдана

Как исследователи раскрыли механизм

Группа российских и норвежских специалистов создала физическую модель мерзлого грунта с различными температурами и слоями породы. Оказалось, что неглубокие пустоты не способны накапливать нужное давление. Реальную энергию дают только глубинные источники метана, движущиеся вдоль древних разломов.

Наблюдения со спутников и дронов позволили зафиксировать, как воронки постепенно превращаются в небольшие озёра. Это подтверждает, что процесс носит циклический характер: талик образует слабое место, газ прорывается наружу, затем кратер наполняется водой и стабилизируется.

Советы шаг за шагом: как ведут наблюдения за кратерами

  1. Учёные используют спутниковые снимки и радары, чтобы отслеживать изменения рельефа.
  2. На месте проводят георадарные исследования и бурение мерзлоты для анализа структуры пород.
  3. Датчики давления и температуры фиксируют движение газа и формирование пустот.
  4. Образцы льда и грунта исследуют на содержание метана и изотопный состав, чтобы определить его происхождение.

Так учёные смогли установить, что метан поднимается не из верхних горизонтов, а из глубинных залежей, связанных с крупными газовыми месторождениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что кратеры — результат падения метеоритов.
    → Последствие: неверное понимание рисков и бесполезные поиски «космических» следов.
    → Альтернатива: применять геофизические методы и анализ газового состава.
  • Ошибка: предполагать, что всё дело в климате.
    → Последствие: игнорирование реальных подземных факторов.
    → Альтернатива: учитывать тектоническую активность и глубинное давление.

Если подобное случится в других регионах

Теоретически подобные кратеры могут появляться и в других местах, где вечная мерзлота перекрывает крупные газовые залежи. Однако для этого нужно совпадение трёх факторов: мощное газовое поле, наличие тектонических трещин и зона стабильного промерзания. Пока все эти условия обнаружены только в Западной Сибири. Но с усилением глобального потепления подобные явления могут распространиться дальше к северу Канады и Аляски.

FAQ

— Как часто образуются такие кратеры?
Не чаще одного–двух случаев за несколько лет. Это редкое, но очень мощное явление.

— Можно ли их предсказать?
Пока нет. Учёные только разрабатывают систему раннего обнаружения, основанную на изменениях температуры и давления в мерзлоте.

— Опасны ли эти выбросы для людей и инфраструктуры?
Да, если кратер образуется рядом с газопроводами или месторождениями. Поэтому компании, работающие в регионе, усиливают мониторинг.

Мифы и правда

Миф: кратеры появляются из-за подземных ядерных испытаний.
Правда: никаких следов радиоактивного загрязнения в этих районах не найдено.

Миф: метан вредит только климату.
Правда: при взрывах он способен разрушить целые участки земли и повлиять на экосистемы.

Миф: процесс можно остановить.
Правда: полностью предотвратить его невозможно, но можно наблюдать и минимизировать последствия.

Три интересных факта

  1. После взрыва края кратера обрушаются и превращаются в озёра с ярко-голубой водой.
  2. Некоторые воронки видны даже из космоса — их диаметр превышает длину футбольного поля.
  3. По концентрации метана такие выбросы сравнимы с утечкой из крупного газопровода.

Открытие российских и норвежских учёных показывает, что вечная мерзлота — это не просто замороженная земля, а активная геологическая система, способная хранить и высвобождать колоссальные объёмы энергии. Гигантские кратеры Сибири стали наглядным напоминанием о том, как хрупок баланс между климатом и недрами. Понимание этих процессов важно не только для науки, но и для будущей безопасности арктических регионов, где природные силы способны проявляться буквально взрывным образом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Домашние животные
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь Любовь Степушова Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
12 часов позора: как демократия в Молдавии умерла под аплодисменты Европы
Юпитер направил убийцу на Землю: раскрыта космическая причина гибели динозавров
Стиралка тоже хочет в душ: после этой процедуры она будто рождается заново
В США анонсировали самый мощный истребительный радар в западном мире
Секреты обречённых на гибель и победителей в войне: как узнать, в какой стране ты живёшь
Осень сеет, весна благодарит: цветы, что переживут мороз и зацветут, будто из сказки
Они больше не возвращаются в море: в мозге дельфинов нашли следы человеческой болезни
Шины теряют форму незаметно: как давление разрушает подвеску и кошелёк
Сон не любит надзора: почему трекеры делают вас уставшими
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.