Сибирь запускает опасный цикл: каждый кратер ускоряет потепление — природа в режиме самоуничтожения

В середине 2010-х годов весь научный мир поразили снимки гигантских воронок, появившихся среди вечной мерзлоты Ямала и Гыдана. Эти кратеры, достигающие 30 метров в диаметре и более 160 метров в глубину, казались результатом мощных подземных взрывов. Однако объяснить их природу долго не удавалось. Только недавно российские и норвежские учёные смогли раскрыть механизм их образования и понять, почему подобные явления происходят исключительно в Западной Сибири.
Исследователи отметили, что процессы таяния вечной мерзлоты идут по всей Арктике, но только на Ямале и Гыдане наблюдаются эти огромные провалы. Такой географический выбор не случаен. Под толщей мерзлого грунта здесь лежат одни из крупнейших месторождений природного газа в мире. Мельчайшие трещины и разломы в земной коре становятся каналами, через которые метан поднимается на поверхность.
Ключевая особенность региона — сочетание мерзлоты, богатой льдом, и тектонически активных зон. Когда метан скапливается под толстой ледяной «крышкой» и давление достигает критического уровня, происходит взрыв, выбрасывающий тысячи кубометров грунта наружу. В итоге образуется идеальная цилиндрическая шахта — характерный «сибирский кратер».
Учёные подчёркивают, что сами по себе изменения климата не вызывают таких взрывов. Глобальное потепление лишь создаёт условия для их подготовки. Из-за повышения среднегодовых температур образуются озёра и талики — участки земли, которые не промерзают даже зимой. Именно в этих местах мерзлотный слой становится тоньше и уязвимее.
Когда под таликом накапливается газ, а верхний слой остаётся промёрзшим, система превращается в замкнутую капсулу под высоким давлением. Стоит ледяной «пробке» ослабнуть — происходит разгерметизация и взрывное высвобождение газа.
Таким образом, метан не просто разрушает поверхность, но и усиливает эффект глобального потепления, попадая в атмосферу и действуя как мощный парниковый газ. Возникает самоподдерживающийся процесс: выброс — потепление — новые выбросы.
|Механизм
|Описание
|Энергия процесса
|Вероятность появления
|Поверхностное таяние
|Растепление мерзлоты и оседание грунта без взрыва
|Низкая
|Высокая
|Глубинные выбросы метана
|Давление газа из тектонических разломов пробивает мерзлоту
|Очень высокая
|Редкая, локальная
|Смешанный тип
|Потепление создаёт талик, а газ под ним взрывается
|Средняя–высокая
|Типично для Ямала и Гыдана
Группа российских и норвежских специалистов создала физическую модель мерзлого грунта с различными температурами и слоями породы. Оказалось, что неглубокие пустоты не способны накапливать нужное давление. Реальную энергию дают только глубинные источники метана, движущиеся вдоль древних разломов.
Наблюдения со спутников и дронов позволили зафиксировать, как воронки постепенно превращаются в небольшие озёра. Это подтверждает, что процесс носит циклический характер: талик образует слабое место, газ прорывается наружу, затем кратер наполняется водой и стабилизируется.
Так учёные смогли установить, что метан поднимается не из верхних горизонтов, а из глубинных залежей, связанных с крупными газовыми месторождениями.
Теоретически подобные кратеры могут появляться и в других местах, где вечная мерзлота перекрывает крупные газовые залежи. Однако для этого нужно совпадение трёх факторов: мощное газовое поле, наличие тектонических трещин и зона стабильного промерзания. Пока все эти условия обнаружены только в Западной Сибири. Но с усилением глобального потепления подобные явления могут распространиться дальше к северу Канады и Аляски.
— Как часто образуются такие кратеры?
Не чаще одного–двух случаев за несколько лет. Это редкое, но очень мощное явление.
— Можно ли их предсказать?
Пока нет. Учёные только разрабатывают систему раннего обнаружения, основанную на изменениях температуры и давления в мерзлоте.
— Опасны ли эти выбросы для людей и инфраструктуры?
Да, если кратер образуется рядом с газопроводами или месторождениями. Поэтому компании, работающие в регионе, усиливают мониторинг.
Миф: кратеры появляются из-за подземных ядерных испытаний.
Правда: никаких следов радиоактивного загрязнения в этих районах не найдено.
Миф: метан вредит только климату.
Правда: при взрывах он способен разрушить целые участки земли и повлиять на экосистемы.
Миф: процесс можно остановить.
Правда: полностью предотвратить его невозможно, но можно наблюдать и минимизировать последствия.
Открытие российских и норвежских учёных показывает, что вечная мерзлота — это не просто замороженная земля, а активная геологическая система, способная хранить и высвобождать колоссальные объёмы энергии. Гигантские кратеры Сибири стали наглядным напоминанием о том, как хрупок баланс между климатом и недрами. Понимание этих процессов важно не только для науки, но и для будущей безопасности арктических регионов, где природные силы способны проявляться буквально взрывным образом.
