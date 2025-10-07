Он не такой холодный, как кажется: лёд вступает в химические реакции, которых боялись исследователи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Когда мы думаем о льде, обычно представляем что-то неподвижное и инертное — замороженную воду, в которой время будто остановилось. Однако ученые из Университета Умео в Швеции доказали: лед вовсе не так безобиден. Он способен вступать в активные химические реакции и даже растворять металлы быстрее, чем жидкая вода. Это открытие может изменить наше представление о том, как глобальное потепление влияет на природу Арктики.

Лёд и ржавые потоки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лёд и ржавые потоки

Лёд оказался химически активным

На первый взгляд, низкие температуры должны замедлять любые химические процессы. Но в ходе экспериментов шведские исследователи обнаружили: при -10 °C лед высвобождает из почвы больше железа, чем жидкая вода при +4 °C. Более того, этот эффект усиливается именно в пресной воде, тогда как морская соль, наоборот, немного тормозит реакцию.

Такое открытие объясняет появление в последние годы странных "оранжевых рек" в арктических районах. Потоки, стекающие с тающих ледников и участков вечной мерзлоты, приобретают насыщенный ржаво-коричневый цвет — в них слишком много растворенного железа.

"Лёд является не пассивной, а активной химической средой", — отметил учёный из Университета Умео Александр Мартыненко.

Карманы жизни в кристаллах льда

Исследователи предположили, что при замерзании между кристаллами льда остаются микроскопические карманы с жидкостью. Эти пространства становятся своеобразными мини-лабораториями, где идут реакции с повышенной кислотностью. Даже при -30 °C там может происходить растворение минералов, включая соединения железа.

Когда лед тает и вновь замерзает, процесс повторяется. Каждый цикл усиливает разрушение минералов, ускоряя высвобождение железа в окружающую среду. Это объясняет, почему в последние десятилетия, на фоне изменения климата, концентрация железа в северных реках растет.

Железо опасно для Арктики

Железо необходимо для жизни, но его избыток становится токсичным. Вода, насыщенная металлом, снижает уровень кислорода и нарушает баланс экосистем. Рыба и микроорганизмы, привыкшие к чистой арктической воде, не выдерживают таких изменений. Осадки железа могут закупоривать поры почвы и донные слои, превращая живые экосистемы в "ржавые пустыни".

По словам ученых, такая химическая активность льда может привести к глобальным последствиям: изменению биогеохимических циклов и перераспределению питательных веществ в северных морях.

Что делать учёным и экологам

Исследователи подчеркивают необходимость включать подобные процессы в климатические модели. До сих пор считалось, что лед лишь сохраняет вещества, но теперь ясно: он может менять химический состав ландшафта. Для мониторинга таких изменений нужны:

  1. Пробы воды из тающих ледников и мерзлоты.
  2. Наблюдения за изменением кислотности и содержания железа.
  3. Спутниковая фиксация появления "оранжевых потоков".

Всё это поможет предсказать, как быстро железо будет проникать в океаны и как это скажется на климате и биосфере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать лед инертной субстанцией.
  • Последствие: недооценка масштабов загрязнения рек и морей железом.
  • Альтернатива: учитывать активную роль льда в экосистемах, корректируя природоохранные стратегии и прогнозы.

Если лёд продолжит работать быстрее

Если скорость высвобождения железа будет расти, Арктика может столкнуться с эффектом "металлического дыхания": когда лёд, почва и вода непрерывно обмениваются ионами, меняя химию всей зоны. Это приведёт к непредсказуемым последствиям — от бурного роста микроводорослей до массовой гибели морских организмов.

Некоторые исследователи уже обсуждают возможность искусственного регулирования кислотности талой воды, чтобы предотвратить разрушение арктических экосистем. Но такие методы требуют осторожности: вмешательство в природные циклы может вызвать новые проблемы.

FAQ

Почему вода становится рыжей возле ледников?
Потому что при таянии льда в воду высвобождаются оксиды железа, которые окрашивают потоки в оранжевый цвет.

Можно ли очистить такие воды естественным способом?
Частично — с помощью болотных систем и микроорганизмов, которые поглощают железо, но процесс медленный и требует десятилетий.

Как это связано с глобальным потеплением?
Таяние мерзлоты активизирует циклы замерзания и оттаивания, а значит — ускоряет химические реакции и усиливает вынос железа.

Мифы и правда

Миф: Лёд полностью замораживает химические процессы.
Правда: Даже при отрицательных температурах внутри льда идут реакции, способные разрушать минералы.

Миф: Вода с железом безопасна для экосистем.
Правда: Избыток железа вызывает кислородное голодание и гибель водных организмов.

Миф: Это локальная проблема только Севера.
Правда: С изменением океанических течений железо может попасть и в другие регионы, влияя на состав морских вод.

Три интересных факта

  1. При замерзании вода расширяется и разрушает минералы, создавая новые пути для реакций.
  2. В каждой капле льда может быть сотни микроскопических каналов с жидкостью.
  3. Железо, высвобожденное из мерзлоты, способно участвовать в формировании облаков, влияя на климат.

Открытие шведских учёных показало, что лёд — вовсе не бездействующая масса, а активный участник химических процессов, способный изменять состав воды и почвы. Его способность растворять железо быстрее, чем жидкая вода, уже сегодня влияет на экосистему Арктики, вызывая появление «оранжевых рек» и разрушение природного баланса. Это значит, что изменение климата затрагивает не только температуру планеты, но и фундаментальные химические процессы, от которых зависит жизнь в северных морях и почвах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
