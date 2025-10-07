13 миллионов тонн воды — в никуда: день, когда Земля разверзлась под людьми

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

20 ноября 1980 года Луизиана проснулась под шелест легкого тумана. Озеро Пеньёр, известное своей зеркальной гладью и мелкой глубиной, выглядело спокойно. Рыбаки привычно выходили на воду, дети спешили в школу, ветер гладил водную поверхность — обычное утро. Никто не мог представить, что через несколько часов на месте озера останется зияющая воронка.

огромный водоворот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огромный водоворот

Невидимая ошибка

Утро началось для буровой платформы компании Texaco как обычно. Двенадцать человек исследовали дно в поисках нефти, бур погружался всё глубже, когда внезапно застопорился. Рабочие решили, что инструмент застрял в породе, и усилили давление.

Раздался металлический скрежет — и вскоре бур исчез. Платформа закачалась, а потом резко накренилась. Механики едва успели прыгнуть в спасательные лодки. Через пару минут установка ушла под воду. Из-под озера поднялся гул, и водная гладь начала закручиваться в гигантский водоворот.

Люди под землей

В это же время на глубине около 400 метров электрик Леррой Боржуа заметил странное журчание. В соляных шахтах компании Diamond Crystal Salt не должно быть воды — соль растворяется мгновенно. Шум нарастал, и шахтёры, поняв, что их затапливает, бросились к лифту. Последний успел подняться наверх за секунды до того, как шахту поглотила вода. Все 55 человек остались живы — чудо, которое позже назовут "спасением века".

Чудовище из бездны

На поверхности воронка стремительно росла. Баржи, буксиры, доки — всё уходило под воду. Рыбак Донис Ландри, оказавшийся неподалёку, в отчаянии завёл мотор и успел добраться до берега. За его спиной вода закручивалась в гигантскую пасть, поглощая всё на пути.

Через несколько минут исчезло даже то, что считалось неподвижным — целый остров с редкими растениями, парком и старинным домом актёра Джозефа Джефферсона. Природа словно стирала следы человеческого присутствия.

Подземные фонтаны

Пока наверху исчезал мир, под землёй шёл другой процесс — вода, заполняя шахты, выдавливала воздух наружу. Из-под земли вырвались гейзеры высотой до 120 метров. Воздух, грязь и соляные брызги взлетали в небо. Земля дрожала, как будто дышала. Местные жители вспоминали потом, что звуки были похожи на рёв живого существа.

Озеро наоборот

К полудню озеро Пеньёр перестало существовать. На его месте зиял кратер более километра в диаметре. Но уже вскоре вода пошла вспять. Канал, соединявший озеро с Мексиканским заливом, поменял направление — морская вода хлынула вглубь, заполняя пустоту. Образовался водопад высотой около пятидесяти метров — самый высокий в истории Луизианы.

Через три дня там, где было пресное озеро глубиной три метра, образовался солёный водоём глубиной шестьдесят метров — новый, более мрачный Пеньёр.

Второе дыхание

Через несколько дней, когда давление выровнялось, случилось ещё одно невероятное явление: девять из одиннадцати барж всплыли, будто их вытолкнула сама земля. Они были почти невредимы. Для очевидцев это стало финальной точкой — напоминанием, что природа может не только разрушать, но и возвращать.

Кто виноват

Расследование показало: буровики Texaco ошиблись в расчётах — перепутали единицы измерения. Вместо безопасной глубины бур прошёл прямо в потолок соляной шахты. Маленькое отверстие превратилось в сливную пробку, через которую всё озеро устремилось под землю.

Компании выплатили 45 миллионов долларов компенсации, но восстановить экосистему оказалось невозможно. Пресная вода сменилась солёной, флора и фауна изменились навсегда. Так одна неточность превратила тихое место в самую глубокую точку Луизианы.

Урок, который никто не выучил

Сегодня на месте катастрофы снова бурят скважины — уже для хранения природного газа. Люди продолжают использовать подземные пустоты, созданные природой и разрушенные ими же. История Пеньёра напоминает: природа не прощает ошибок и всегда берёт своё.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: неверные геологические расчёты при бурении.
    Последствие: прорыв в соляную шахту, исчезновение озера.
    Альтернатива: обязательная проверка данных независимыми геологами, использование цифровых 3D-карт глубин.

  2. Ошибка: бурение в зонах подземных пустот.
    Последствие: провалы грунта и риски для экологии.
    Альтернатива: создание "зон безопасности" с запретом добычи.

  3. Ошибка: игнорирование сигналов техники (скрежет, шум, вибрации).
    Последствие: потеря оборудования и угрозы жизни.
    Альтернатива: автоматическое отключение системы при первых признаках перегрузки.

Таблица "Плюсы и минусы"

Фактор Плюсы Минусы
Бурение в новых районах Возможность найти ресурсы Высокий риск ошибок
Использование старых шахт Снижение затрат Опасность обрушения
Природные резервуары Естественная ёмкость Непредсказуемость поведения почвы

А что если…

Если бы инженеры Texaco проверили расчёты, бурение могли бы перенести всего на несколько десятков метров. Озеро существовало бы и сегодня. Но даже в 2020-х специалисты отмечают, что аналогичные ошибки всё ещё происходят в нефтедобывающей отрасли по всему миру.

Три интересных факта

  1. Озеро Пеньёр стало самым глубоким в Луизиане — 60 метров.

  2. Девять барж всплыли спустя несколько дней — это редчайший случай в мировой практике.

  3. В озере теперь живут морские рыбы, хотя до катастрофы оно было пресным.

Исторический контекст

  • 1910-е — начало добычи соли на месте будущего озера.
  • 1940-е — активное бурение и создание подземных полостей.
  • 1980 год — катастрофа, полностью изменившая карту региона.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
