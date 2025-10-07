Птицы со всех концов света говорят на одном языке: кто научил их этому

7:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Во всех уголках планеты птицы используют удивительно схожие сигналы, когда им грозит опасность. Более двух десятков видов, живущих на разных континентах, издают один и тот же "скулящий" звук, предупреждая сородичей о приближении коварных кукушек. Учёные считают, что этот феномен может пролить свет на происхождение языка и развитие коммуникации у животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Natalie Kurbangallewa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кукушка

Когда враг подкрадывается к гнезду

Кукушки — одни из самых известных гнездовых паразитов. Они не строят собственных гнёзд, а подбрасывают яйца в чужие, перекладывая заботу о потомстве на других птиц. Хозяева, не замечая подмены, высиживают чужие яйца и кормят птенцов, пока те не вытесняют их собственное потомство. Это хитроумная стратегия заставила многих видов развить сложные системы защиты — от визуального распознавания яиц до специальных звуковых сигналов тревоги.

Исследователь Уилл Фини с биостанции Доньяна (Испания) и его коллеги обнаружили, что 21 вид птиц, чьи эволюционные линии разошлись более 50 миллионов лет назад, используют схожие по структуре "скулающие" звуки при появлении паразитов. Среди них — расписной малюр из Австралазии, коричневобокая приния из Африки, тусклая зарничка из Азии и зелёная пеночка из Европы.

"Похоже, что все эти разные птицы со всего мира используют одну и ту же вокализацию для обозначения своих гнездовий-паразитов", — утверждает биолог Уилл Фини.

Общий сигнал для разных видов

Учёные заметили, что виды, издающие эти тревожные крики, обитают в регионах, где особенно много паразитирующих птиц. Когда потенциальные жертвы слышат знакомый звук, они реагируют мгновенно — атакуют или отпугивают захватчика от гнезда. Это не инстинкт самосохранения, а скорее коллективная защита: птицы объединяются, чтобы защитить потомство всей группы.

"Наши данные свидетельствуют о том, что [призыв] заключается в том, чтобы как можно быстрее привлечь птиц, которые потенциально могут помочь", — отметил Фини.

В Австралии, например, малюры живут колониями и выращивают птенцов сообща. По словам Роуз Торогуд из Хельсинкского университета, их крик тревоги может служить своеобразным сигналом для мобилизации соседей:

"У великолепных расписных малюров, которые размножаются коллективно, вполне возможно, что призывный крик направлен на то, чтобы привлечь других особей к участию в моббинге", — пояснила орнитолог Роуз Торогуд.

Реакция на "чужой" язык

Чтобы проверить универсальность этих сигналов, исследователи провели эксперимент: они включали птицам из Австралии и Китая записи тревожных криков других видов с других континентов. Реакция оказалась одинаковой — птицы немедленно покидали безопасные укрытия и направлялись к гнёздам, чтобы отогнать угрозу.

"Это указывает на то, что функция такой вокализации заключается в облегчении межвидовой коммуникации, а не только внутривидовой", — сказал Фини.

Однако Торогуд добавляет, что универсальность этих звуков может объясняться не древним "встроенным" знанием, а тем, что у криков есть особые акустические черты, которые пугают паразитов независимо от вида.

"Возможно, дело не в том, что у них есть врождённая, древняя способность распознавать гнездового паразита, а в том, что у них есть определённая акустическая особенность, которая довольно успешно отпугивает гнездового паразита", — считает Торогуд.

Как рождаются универсальные сигналы

В ходе другого опыта команда Фини проигрывала тревожные крики североамериканским жёлтым древесницам (Setophaga petechia) — видам, которые не используют подобные сигналы. Эти певчие птицы стали настороженными, но не нападали. Это показало, что основа восприятия тревожных звуков у птиц, возможно, врождённая, однако активная реакция формируется в зависимости от условий среды.

Фини объясняет, что со временем виды адаптировали старые сигналы бедствия для новых задач — например, для защиты потомства от паразитов. Это помогло им создать нечто вроде универсального "языка тревоги".

"Они взяли сигнал бедствия и приспособили его для использования в новой ситуации, которая представляет большую угрозу для потомства", — подчеркнул Фини.

Что говорит эволюция

Идея о том, что человеческая речь могла возникнуть из подражания естественным звукам, не нова. Ещё Чарльз Дарвин в труде "Происхождение человека и половой отбор" писал, что язык мог эволюционировать из инстинктивных криков боли или страха. Сходство "птичьих" сигналов с человеческими словами даёт основание считать, что язык животных и людей — не два разных явления, а части одного эволюционного континуума.

"Эта референциальность означает, что такие сигналы сродни человеческим словам, которые часто относятся к внешним объектам или событиям", — отметил биолог Роб Маграт из Австралийского национального университета.

По словам Маграта, многие звуки у животных несут определённое значение и относятся не к внутренним эмоциям, а к конкретным объектам или ситуациям. Это делает коммуникацию птиц и людей удивительно схожей по сути.

А что если…

Если универсальные сигналы тревоги действительно существовали у древних видов, можно предположить, что язык людей возник не из пустоты, а из тех же эволюционных основ. Возможно, способность понимать эмоциональные оттенки звука — например, тревогу или агрессию — была фундаментом для создания первых слов.

3 интересных факта

Некоторые кукушки имитируют внешний вид птенцов хозяев, чтобы те продолжали их кормить. Виды, чаще подвергающиеся нападению гнездопаразитов, развивают более громкие и частые тревожные сигналы. По данным орнитологов, птицы быстрее учатся реагировать на "чужие" сигналы, если в их районе недавно появлялись паразиты.

FAQ

Как птицы отличают кукушкины яйца от своих?

Некоторые виды запоминают узор своих яиц и выбрасывают чужие, если они выглядят иначе.

Можно ли считать "птичьи языки" настоящими языками?

Не совсем. Но они обладают элементами семантики и референции — свойствами, присущими человеческой речи.

Почему важно изучать птичьи сигналы?

Такие исследования помогают понять эволюцию коммуникации и то, как формировались основы человеческого языка.

Исторический контекст